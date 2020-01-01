أخبار الانتقالات: فشل رحيل سواريز عن برشلونة وليفربول يضم صفقة جديدة

اقترب نادي توتنهام الإنجليزي، من حسم التعاقد مع الجناح الويلزي جاريث بيل من ريال مدريد ، لكن يبدو أنه سينتظر لبضعة أسابيع حتى يتمكن من استخدامه مع الفريق.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشارت إلى أن بيل يعاني من مشكلة في الركبة منذ فترة طويلة، ويعمل على التخلص منها بعد عودته من الراحة الصيفية.

وأوضحت أن اللاعب سيحتاج لفترة تصل إلى 4 أسابيع من أجل التعافي والدخول في تشكيل المدرب جوزيه مورينيو.

وأكدت الصحيفة أن إصابة بيل لن تؤثر على مسار الصفقة، لأن الجهاز الطبي لتوتنهام يعلم الأمر جيداً قبل إجراء الفحوصات اللازمة على اللاعب.