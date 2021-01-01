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أخبار الانتقالات: ليفربول مهتم بموهبة برشلونة ووجهة جديدة مفاجئة لراموس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 11 أبريل 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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sergio ramos real madrid
Getty

ليفربول مهتم بموهبة برشلونة

2021-04-11T14:17:00Z

ذكرت صحيفة "دايلي ميرور" أن ليفربول يضع عينه نصب التعاقد مع بيدري لوبيز نجم شباب برشلونة بعد تألقه في الآونة الأخيرة.

اهتمام ليفربول يجعل برشلونة يتحرك من أجل تجديد عقد اللاعب بأسرع صورة ممكنة قبل انقضاض الريدز عليه، وللعلم فهو ليس نفسه بيدري رودريجيز لاعب الفريق الأول المتألق أيضًا.

راموس يلمح لإمكانية لعبه لإشبيلية

2021-04-11T14:14:59Z

كشف سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد، أنه سيظل مشجعًا لناديه السابق ونادي طفولته إشبيلية إلى الأبد، مما فتح الباب أمام عودته للنادي الأندلسي مرة أخرى.

الدولي الإسباني ينتهي عقده مع ريال مدريد هذا الصيف وحتى الآن لم يجدد تعاقده وسط أنباء عن أنه أصبح خارج حسابات النادي الملكي.

مورينيو يحلم بلم الشمل مع فيلايني

2021-04-11T14:12:49Z

بدأ جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، في التخطيط للتعاقد مع مراون فيلايني في الصيف المقبل ولم الشمل معه مجددًا بعدما كان أحد أهم لاعبيه رفقة مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد فيلايني مع ناديه الصيني في شهر ديسمبر المقبل، وقد يكون متاحًا قبلها بمبلغ زهيد إن أراد توتنهام التعاقد معه.

آرسنال يحاول خطف نجم مانشستر يونايتد المعار

2021-04-11T14:11:49Z

أفادت صحيفة "دايلي ستار" أن آرسنال سيحاول بشتى السبل التعاقد مع جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى وست هام.

ويعيش لينجارد حالة استثنائية رفقة وست هام في نصف هذا الموسم، لترتفع قيمته المتوقعة وتصبح من 30 إلى 40 مليون جنيه استرليني.

صراع إيطالي على إيسكو

2021-04-11T14:10:37Z

دخل يوفنتوس وميلان في صراع قوي من أجل الحصول على توقيع إيسكو، لاعب ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الواردة من الصحف الإسبانية فإن ريال مدريد مستعد لبيع إيسكو نظير 20 مليون يورو فقط،  وسط اهتمام أيضًا من قبل إشبيلية.

رايولا غول الوكلاء يطلب راتبًا قياسيًا لهالاند من فريقه الجديد!

2021-04-11T14:10:02Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن طلبات مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير فيما يتعلق بحصول أي فريق على خدمات إرلينج هالاند.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "صنداي ميل"، والتي أكدت أن رايولا قد طلب حصول لاعبه على راتب قياسي سيكون ضمن الأعلى في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن الراتب الذي طلبه رايولا هو مليون و200 ألف يورو في الأسبوع الواحد فقط، أي أنه سيصل لحوالي 62 مليون يورو في الموسم الواحد.

ديمبيلي يُلمح إلى استمراره مع برشلونة

2021-04-11T14:09:21Z

ألمح عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، إلى استمراره مع النادي الكتالوني في الفترة المقبلة، عندما أكد على سعادته في كامب نو.

ديمبيلي قال "مستقبلي؟ لا يزال عقدي ممتدًا لعام آخر، لم تتواجد مناقشات مع النادي حتى الآن، أنا سعيد وأشعر بشعور جيد هنا".

كما أضاف "الآن لدينا رئيس جديد وأتى مؤخرًا ولكنني لا أعرفه جيدًا، إلا أن لديه علاقة قوية مع اللاعبين، سنرى كيف ستسير الأمور".     

مالديني يبشر جماهير ميلان بشأن إبراهيموفيتش ويقلقها بسبب دوناروما!

2021-04-11T14:08:27Z

بشّر باولو مالديني، المدير التقني لميلان، جماهير الروسونيري بشأن اقتراب زلاتان إبراهيموفيتش من تمديد عقده لعام جديد في سان سيرو.

مالديني في تصريحات للصحافة قبل مباراة بارما قال عن تجديد إبراهيموفيتش "نحن قريبون جدًا، فقط القليل من التفاصيل مفقودة حاليًا".

كما أضاف متحدثًا عن دوناروما "أن تصبح رمزًا للنادي إنه اختيار اللاعب، في كثير من الأحيان المرء يرضى بدوره، كما في حالتي".

هاري كين يقرر الرحيل بشكل نهائي عن توتنهام في تلك الحالة!

2021-04-11T14:08:01Z

قرر النجم الإنجليزي هاري كين الرحيل عن صفوف توتنهام في نهاية الموسم لو لم يصعد الفريق لدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن عقد اللاعب المستمر حتى 2024 لن يثنيه عن رغبته.

بالرغم من ذلك يصر نادي توتنهام أن اللاعب ليس للبيع تحت أي ظرف من الظروف، بالرغم من خروج تقارير صحفية سابقة تفيد بعكس ذلك.

برشلونة يقبل هدية مورينيو ويسعى لضم دافينسون سانشيز!

2021-04-11T14:07:04Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب دافينسون سانشيز نجم دفاع توتنهام الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ديسماركي"، والتي أكدت أن اللاعب عاد لاهتمامات الفريق الكتالوني بعد سنوات من الغياب.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب يعد ضمن سبعة لاعبين يسعى جوزيه مورينيو للتخلص منهم من صفوف توتنهام.