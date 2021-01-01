أخبار الانتقالات: ليفربول مهتم بموهبة برشلونة ووجهة جديدة مفاجئة لراموس

كشف سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد، أنه سيظل مشجعًا لناديه السابق ونادي طفولته إشبيلية إلى الأبد، مما فتح الباب أمام عودته للنادي الأندلسي مرة أخرى.

الدولي الإسباني ينتهي عقده مع ريال مدريد هذا الصيف وحتى الآن لم يجدد تعاقده وسط أنباء عن أنه أصبح خارج حسابات النادي الملكي.