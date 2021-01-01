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أخبار الانتقالات: لونجليه يسبب أزمة لبرشلونة ودوناروما على أعتاب اليونايتد!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 22 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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GER ONLY Gianluigi Donnarumma
imago images / lapresse

ساري يرفض مارسيليا

2021-02-22T04:32:51Z

خورخي سامباولي سيتولى تدريب مارسيليا بعد ان رفض مدرب يوفنتوس السابق ماوريسيو ساري  تولي قيادة الفريق.

زاها يصر على مغادرة كريستال بالاس

2021-02-22T04:32:36Z

يريد ويلفريد زاها مغادرة كريستال بالاس في نهاية الموسم، وسيسلم طلب انتقال لفرض الانتقال إذا لزم الأمر، كما يدعي تودو فيشاجيس.

ارتبط مهاجم إيجلز بالرحيل العام الماضي، ولكن روي هودجسون أبقاه في النادي.

لكن اللاعب الدولي السابق في إنجلترا مصمم على المضي قدمًا هذه المرة، مع وجود مانشستر يونايتد كأقرب وجهة.

دوناروما على أعتاب مانشستر يونايتد!

2021-02-22T04:28:42Z

أعلن تودو فيشاجيس أن مانشستر يونايتد قريب من إبرام صفقة مع حارس ميلان جيانلويجي دوناروما.

يقال إن الشياطين الحمر قد ضمنوا حارس المرمى قبل منافسين مثل يوفنتوس وبايرن ميونخ.

وعانى يونايتد مع الحارس دافيد دي خيا هذا الموسم، حيث تعرض الإسباني لضغوط من دين هندرسون وتسبب في العديد من الأخطاء الفادحة.

Donnarumma
Getty

لاوتارو يبتعد أكثر عن برشلونة!

2021-02-22T04:28:31Z

حسب تودو فيشاجيس، فإن لاوتارو مارتينيز يقترب من تمديد عقده، والذي من شأنه أن يبقيه في الإنتر حتى عام 2025.

بعد أن سجل ثنائية في ديربي ميلان للمساعدة في إبعاد فريق أنطونيو كونتي بالصدارة بأربع نقاط في قمة الدوري الإيطالي، يقترب المهاجم الآن من صفقة جديدة.

في عمر 23 عامًا فقط، ظهر الأرجنتيني بالفعل كواحد من أفضل اللاعبين هذا العام.

ريال مدريد يراقب بديل كاسيميرو!

2021-02-22T04:28:10Z

ريال مدريد يفكر بجدية في توفير بديل قوي للاعب خط الوسط المدافع كاسيميرو لتأمين مستقبل الفريق، وفقًا لدياريو جول.

وجعل البلانكوس ريناتو تابيا لاعب سيلتا فيجو هدفًا لهم، اللاعب البالغ من العمر 25 سنة، أصغر من كاسيميرو بثلاث سنوات.

لونجليه يسبب أزمة جديدة في برشلونة!

2021-02-22T04:27:42Z

أفاد موقع ماركا أن قلب الدفاع كليمون لونجليه أصبح فعليًا يشكل ثقل لبرشلونة بعد توقيعه على عقد بقيمة 5.7 مليون يورو كل عام حتى عام 2026.

سيكون الأمر سهلًا إذا كان يؤدي بشكل جيد، لكنه في الوقت الحالي قد يكون الحلقة الأضعف في دفاع الفريق، نظرًا لأن النادي الكتالوني في وضع مالي صعب، فقد يكون لونجليه عقبة مالية لسنوات قادمة حيث يحاول النادي تحسين فريقه بميزانية مستنفدة.

أكثر من شهر ليصبح ديمبيلي جاهز مع أتلتيكو مدريد

2021-02-22T04:27:27Z

سيضطر أتلتيكو مدريد إلى الانتظار 37 يومًا حتى يصبح المهاجم المعار موسى ديمبيلي جاهزًا للمشاركة.

انطباعه الإيجابي الأول عند نزوله كبديل ضد ليفانتي يشكل الآن لغز للنادي، لتحديد ما إذا كان سيعمل على بقائه بشكل دائم، حيث قالت ماركا إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

فريق دييجو سيميوني لديه 15 مباراة أخرى في الدوري، ومن المرجح أن تكون تلك المباريات هي التي ستحسم رأيه بشأن خيار شراء ديمبيلي، وستكون تكلفته 33.5 مليون يورو.

المدرب الأقرب لخلافة مورينيو!

2021-02-21T03:40:02Z

مدرب ليستر بريندان رودجرز هو أحد المرشحين المفضلين لتوتنهام ليحل محل جوزيه مورينيو في حالة إقالة المدير الفني البرتغالي.

يزعم موقع فوتبول انسايدر، أن توتنهام كان يفكر في تعيين رودجرز قبل 12 عامًا، لكنه انضم إلى ليفربول بدلاً من ذلك.

باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي!

2021-02-21T03:38:32Z

هل يتم لم شمل نجم توتنهام مع بوتشيتينو في فرنسا؟

سينتقل باريس سان جيرمان إلى هاري كين ليحل محل كيليان مبابي إذا رحل المهاجم هذا الصيف.

تم ربط اللاعب الدولي الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد ولم يمدد عقده بعد والذي ينتهي في 2022.

ذكرت صحيفة ذا ميرور أن ماوريسيو بوتشيتينو سيتطلع إلى لم شمله مع نجم توتنهام كين إذا رحل مبابي.

Kylian Mbappe PSG 2020-21
Getty

هالاند يكشف عن مطالبه في أي نادي جديد!

2021-02-21T03:36:47Z

يريد نجم بوروسيا دورتموند أجرًا أساسيًا قدره 300 ألف جنيه إسترليني

يطالب إيرلينج هالاند بعقد قيمته حوالي 78 مليون جنيه إسترليني (109 مليون دولار) في ناديه الجديد.

نجم بوروسيا دورتموند مطلوب من أمثال السيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد وبرشلونة، لكن مطالبه المرتفعة في الأجور قد تكون حجر عثرة كبير.

تدعي صحيفة ديلي ستار أنه يريد صفقة لمدة خمس سنوات من شأنها أن تجعله يحصل على أجر أساسي قدره 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

Erling Haaland Dortmund Champions League
Getty Images

توخيل يزيد الغموض بشأن جيرو

2021-02-20T03:27:03Z

يقول توماس توخيل إن مستقبل أوليفييه جيرو لا يزال غير مؤكد مع اقتراب نهاية عقده.

يقول المدير الفني الألماني إنه لم يكن في تشيلسي لفترة كافية لاتخاذ قرار نهائي بشأن وضع جيرو.