أخبار الانتقالات: لونجليه يسبب أزمة لبرشلونة ودوناروما على أعتاب اليونايتد!

ساري يرفض مارسيليا
خورخي سامباولي سيتولى تدريب مارسيليا بعد ان رفض مدرب يوفنتوس السابق ماوريسيو ساري تولي قيادة الفريق.
Confirmed. Jorge Sampaoli is set to sign his contract as new Olympique Marseille manager until June 2023. Last details to be sorted then it’s gonna be announced. Maurizio Sarri turned down OM bid two weeks ago. 🔵 #OM #Sampaoli— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2021
زاها يصر على مغادرة كريستال بالاس
يريد ويلفريد زاها مغادرة كريستال بالاس في نهاية الموسم، وسيسلم طلب انتقال لفرض الانتقال إذا لزم الأمر، كما يدعي تودو فيشاجيس.
ارتبط مهاجم إيجلز بالرحيل العام الماضي، ولكن روي هودجسون أبقاه في النادي.
لكن اللاعب الدولي السابق في إنجلترا مصمم على المضي قدمًا هذه المرة، مع وجود مانشستر يونايتد كأقرب وجهة.
دوناروما على أعتاب مانشستر يونايتد!
أعلن تودو فيشاجيس أن مانشستر يونايتد قريب من إبرام صفقة مع حارس ميلان جيانلويجي دوناروما.
يقال إن الشياطين الحمر قد ضمنوا حارس المرمى قبل منافسين مثل يوفنتوس وبايرن ميونخ.
وعانى يونايتد مع الحارس دافيد دي خيا هذا الموسم، حيث تعرض الإسباني لضغوط من دين هندرسون وتسبب في العديد من الأخطاء الفادحة.
لاوتارو يبتعد أكثر عن برشلونة!
حسب تودو فيشاجيس، فإن لاوتارو مارتينيز يقترب من تمديد عقده، والذي من شأنه أن يبقيه في الإنتر حتى عام 2025.
بعد أن سجل ثنائية في ديربي ميلان للمساعدة في إبعاد فريق أنطونيو كونتي بالصدارة بأربع نقاط في قمة الدوري الإيطالي، يقترب المهاجم الآن من صفقة جديدة.
في عمر 23 عامًا فقط، ظهر الأرجنتيني بالفعل كواحد من أفضل اللاعبين هذا العام.
ريال مدريد يراقب بديل كاسيميرو!
ريال مدريد يفكر بجدية في توفير بديل قوي للاعب خط الوسط المدافع كاسيميرو لتأمين مستقبل الفريق، وفقًا لدياريو جول.
وجعل البلانكوس ريناتو تابيا لاعب سيلتا فيجو هدفًا لهم، اللاعب البالغ من العمر 25 سنة، أصغر من كاسيميرو بثلاث سنوات.
لونجليه يسبب أزمة جديدة في برشلونة!
أفاد موقع ماركا أن قلب الدفاع كليمون لونجليه أصبح فعليًا يشكل ثقل لبرشلونة بعد توقيعه على عقد بقيمة 5.7 مليون يورو كل عام حتى عام 2026.
سيكون الأمر سهلًا إذا كان يؤدي بشكل جيد، لكنه في الوقت الحالي قد يكون الحلقة الأضعف في دفاع الفريق، نظرًا لأن النادي الكتالوني في وضع مالي صعب، فقد يكون لونجليه عقبة مالية لسنوات قادمة حيث يحاول النادي تحسين فريقه بميزانية مستنفدة.
أكثر من شهر ليصبح ديمبيلي جاهز مع أتلتيكو مدريد
سيضطر أتلتيكو مدريد إلى الانتظار 37 يومًا حتى يصبح المهاجم المعار موسى ديمبيلي جاهزًا للمشاركة.
انطباعه الإيجابي الأول عند نزوله كبديل ضد ليفانتي يشكل الآن لغز للنادي، لتحديد ما إذا كان سيعمل على بقائه بشكل دائم، حيث قالت ماركا إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
فريق دييجو سيميوني لديه 15 مباراة أخرى في الدوري، ومن المرجح أن تكون تلك المباريات هي التي ستحسم رأيه بشأن خيار شراء ديمبيلي، وستكون تكلفته 33.5 مليون يورو.
المدرب الأقرب لخلافة مورينيو!
مدرب ليستر بريندان رودجرز هو أحد المرشحين المفضلين لتوتنهام ليحل محل جوزيه مورينيو في حالة إقالة المدير الفني البرتغالي.
يزعم موقع فوتبول انسايدر، أن توتنهام كان يفكر في تعيين رودجرز قبل 12 عامًا، لكنه انضم إلى ليفربول بدلاً من ذلك.
باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي!
هل يتم لم شمل نجم توتنهام مع بوتشيتينو في فرنسا؟
سينتقل باريس سان جيرمان إلى هاري كين ليحل محل كيليان مبابي إذا رحل المهاجم هذا الصيف.
تم ربط اللاعب الدولي الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد ولم يمدد عقده بعد والذي ينتهي في 2022.
ذكرت صحيفة ذا ميرور أن ماوريسيو بوتشيتينو سيتطلع إلى لم شمله مع نجم توتنهام كين إذا رحل مبابي.
هالاند يكشف عن مطالبه في أي نادي جديد!
يريد نجم بوروسيا دورتموند أجرًا أساسيًا قدره 300 ألف جنيه إسترليني
يطالب إيرلينج هالاند بعقد قيمته حوالي 78 مليون جنيه إسترليني (109 مليون دولار) في ناديه الجديد.
نجم بوروسيا دورتموند مطلوب من أمثال السيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد وبرشلونة، لكن مطالبه المرتفعة في الأجور قد تكون حجر عثرة كبير.
تدعي صحيفة ديلي ستار أنه يريد صفقة لمدة خمس سنوات من شأنها أن تجعله يحصل على أجر أساسي قدره 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
توخيل يزيد الغموض بشأن جيرو
يقول توماس توخيل إن مستقبل أوليفييه جيرو لا يزال غير مؤكد مع اقتراب نهاية عقده.
يقول المدير الفني الألماني إنه لم يكن في تشيلسي لفترة كافية لاتخاذ قرار نهائي بشأن وضع جيرو.