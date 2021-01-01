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أخبار الانتقالات: لامبارد لم يرحل كليًا عن تشيلسي وعودة المفاوضات مع راموس!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 14 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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FRANK LAMPARD CHELSEA
Getty Images

مدرب إيفرتون السابق يقترب من بورنموث

2021-02-14T01:34:14Z

يُنظر الآن إلى ماركو سيلفا، مدرب إيفرتون السابق، كمرشح محتمل لمنصب المدير الفني لبورنموث.

تمتع جوناثان وودجيت ببداية إيجابية في كمدير مؤقت، ولكن ليس من المؤكد أنه سيُعرض عليه الاستمرار بشكل دائم.

بيل يتسبب في خفض راتب راموس!

2021-02-14T01:30:43Z

الأموال قليلة بالنسبة للعمالقة الإسبان لدفع راتب كلا اللاعبين

يطالب ريال مدريد سيرخيو راموس بخفض راتبه حتى يتمكن من الدفع لجاريث بيل، حسب تقارير AS.

يجري العملاق الإسباني محادثات لتجديد عقد قلب الدفاع قبل انتهائه في نهاية الموسم.

لكنهم لا يستطيعون تحمل راتبه الحالي ويأملون أن يوافق على التخفيض حتى يتمكنوا من دفع مبلغ 30 مليون يورو لبيل في العام المقبل.
Sergio Ramos Gareth Bale Real Madrid 2019-20
Getty/Goal composite

ريال مدريد يراقب مدافع السيتي

2021-02-14T01:30:07Z

ريال مدريد مهتم بمدافع مانشستر سيتي إيميرك لابورتي.

وفقًا لـ ذا ستار، يراقب اللوس بلانكوس موقف المدافع وقد يتدخل لضم اللاعب إذا استمر كبديل في تشكيلة جوارديولا.

رغم ضم اثنين في يناير.. مدافع جديد على رادار ليفربول

2021-02-14T01:29:01Z

الريدز حريصون على تعزيز الدفاع المُخلخل

ذكرت صحيفة ذا ميرور أن مدافع تورينو بريمر، في أعلى قائمة انتقالات ليفربول في الصيف.

على الرغم من التعاقد مع بن ديفيز كصفقة دائمة، وأوزان كاباك على سبيل الإعارة في يناير، لا يزال الريدز يتطلعون إلى تقوية خط دفاعهم بعد إصابة لاعبين مثل فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب.

Bremer Liverpool composite 2020
Getty

لامبارد لم يرحل كليًا عن تشيلسي!

2021-02-14T01:28:21Z

سيبقى المدرب السابق في قائمة رواتب البلوز حتى يوليو

يواصل فرانك لامبارد تلقي راتبه البالغ 75 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من تشيلسي على الرغم من إعفائه من مهامه، بحسب صحيفة ذا صن.

يحق للمدير السابق الحصول على أجره حتى شهر يوليو، إلا إذا اختار تولي قيادة فريق آخر قبل ذلك التاريخ.

"مانشستر سيتي هو المكان المثالي لميسي"!

2021-02-14T01:27:38Z

حث بابلو زاباليتا زميله الدولي السابق ليونيل ميسي على التفكير في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.

و قال زاباليتا لصحيفة ذا ميرور "إذا قرر ليونيل ميسي ترك برشلونة وأراد اللعب في أفضل دوري، فعليه تجربة الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه شيء سيثير اهتمامه، لأن كل لاعب أعرفه يسألني دائمًا عن شكل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر سيتي يوفر كل الظروف المثالية له".

عكس المتوقع.. بيريز يفاجئ الجميع بشأن راموس

2021-02-14T01:27:02Z

نجح رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في تهدئة الأجواء المتوترة مع سيرخيو راموس بشأن مستقبل القائد المخضرم، حسب شبكة ABC.

سينتهي عقد راموس في يونيو، ويقال إنه يفكر في مغادرة البرنابيو لأن المحادثات بشأن التمديد لم تحقق تقدمًا يذكر.

لكن على ما يبدو أن بيريز قد تعلم الدرس بعد تفريطه في الهداف التاريخي للفريق كريستيانو رونالدو.

زيدان مرشح لقيادة فرنسا في كأس العالم 2022!

2021-02-13T09:21:19Z

زين الدين زيدان هو المرشح الأوفر حظاً ليحل محل ديدييه ديشان كمدرب لفرنسا.

يستعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للحياة بدون المدرب الفائز بكأس العالم، رغم أنهم يأملون في تجديد عقده إلى ما بعد كأس العالم 2022.

صرح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت، أن زيدان لا يزال المرشح الأول لخلافة ديشان.

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Getty

18 مليون يورو في الطريق لمانشستر سيتي!

2021-02-13T08:49:19Z

من المقرر أن يكمل أنجلينو مدافع مانشستر سيتي انتقاله بشكل دائم إلى لايبزيج، في صفقة مدتها أربع سنوات ونصف بعد أن اتفق النادي على دفع  مبلغ 18 مليون يورو.

انضم الإسباني إلى نادي البوندسليجا على سبيل الإعارة لمدة موسم مع شرط الالتزام بالشراء.

ظهر أنجيلينو في 12 مباراة خلال الموسم، خمسة منها في النصف الثاني من الموسم، وتجاوز هذا الرقم عندما بدأ المباراة ضد أوجسبورج.

ميلان يجدد اهتمامه بمدافع برشلونة

2021-02-13T08:31:21Z

ميلان مهتم بالتعاقد مع مدافع برشلونة إيمرسون عندما يعود من إعارته التي امتدت لموسم كامل مع ريال بيتيس، بحسب كالتشيو ميركاتو.

كان الروسونيري يجرون محادثات بشأن صفقة للاعب البالغ من العمر 22 عامًا في الصيف الماضي لكن اتفاقية الإعارة مع بيتيس كانت قائمة بالفعل.

نادي الدوري الإيطالي مستعد لإحياء تلك المحادثات في نهاية الموسم، على الرغم من أن الكثير يعتمد على ديوجو دالوت، الذي يقدم أداءً متميزًا، ولفت إعجاب كبار الأندية منذ انضمامه على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد وقد يكون له مستقبل طويل الأمد في النادي.