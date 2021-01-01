أخبار الانتقالات: لامبارد لم يرحل كليًا عن تشيلسي وعودة المفاوضات مع راموس!

مدرب إيفرتون السابق يقترب من بورنموث
يُنظر الآن إلى ماركو سيلفا، مدرب إيفرتون السابق، كمرشح محتمل لمنصب المدير الفني لبورنموث.
تمتع جوناثان وودجيت ببداية إيجابية في كمدير مؤقت، ولكن ليس من المؤكد أنه سيُعرض عليه الاستمرار بشكل دائم.
بيل يتسبب في خفض راتب راموس!
الأموال قليلة بالنسبة للعمالقة الإسبان لدفع راتب كلا اللاعبين
يطالب ريال مدريد سيرخيو راموس بخفض راتبه حتى يتمكن من الدفع لجاريث بيل، حسب تقارير AS.
يجري العملاق الإسباني محادثات لتجديد عقد قلب الدفاع قبل انتهائه في نهاية الموسم.لكنهم لا يستطيعون تحمل راتبه الحالي ويأملون أن يوافق على التخفيض حتى يتمكنوا من دفع مبلغ 30 مليون يورو لبيل في العام المقبل.
ريال مدريد يراقب مدافع السيتي
ريال مدريد مهتم بمدافع مانشستر سيتي إيميرك لابورتي.
وفقًا لـ ذا ستار، يراقب اللوس بلانكوس موقف المدافع وقد يتدخل لضم اللاعب إذا استمر كبديل في تشكيلة جوارديولا.
رغم ضم اثنين في يناير.. مدافع جديد على رادار ليفربول
الريدز حريصون على تعزيز الدفاع المُخلخل
ذكرت صحيفة ذا ميرور أن مدافع تورينو بريمر، في أعلى قائمة انتقالات ليفربول في الصيف.
على الرغم من التعاقد مع بن ديفيز كصفقة دائمة، وأوزان كاباك على سبيل الإعارة في يناير، لا يزال الريدز يتطلعون إلى تقوية خط دفاعهم بعد إصابة لاعبين مثل فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب.
لامبارد لم يرحل كليًا عن تشيلسي!
سيبقى المدرب السابق في قائمة رواتب البلوز حتى يوليو
يواصل فرانك لامبارد تلقي راتبه البالغ 75 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من تشيلسي على الرغم من إعفائه من مهامه، بحسب صحيفة ذا صن.
يحق للمدير السابق الحصول على أجره حتى شهر يوليو، إلا إذا اختار تولي قيادة فريق آخر قبل ذلك التاريخ.
"مانشستر سيتي هو المكان المثالي لميسي"!
حث بابلو زاباليتا زميله الدولي السابق ليونيل ميسي على التفكير في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.
و قال زاباليتا لصحيفة ذا ميرور "إذا قرر ليونيل ميسي ترك برشلونة وأراد اللعب في أفضل دوري، فعليه تجربة الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه شيء سيثير اهتمامه، لأن كل لاعب أعرفه يسألني دائمًا عن شكل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر سيتي يوفر كل الظروف المثالية له".
عكس المتوقع.. بيريز يفاجئ الجميع بشأن راموس
نجح رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في تهدئة الأجواء المتوترة مع سيرخيو راموس بشأن مستقبل القائد المخضرم، حسب شبكة ABC.
سينتهي عقد راموس في يونيو، ويقال إنه يفكر في مغادرة البرنابيو لأن المحادثات بشأن التمديد لم تحقق تقدمًا يذكر.
لكن على ما يبدو أن بيريز قد تعلم الدرس بعد تفريطه في الهداف التاريخي للفريق كريستيانو رونالدو.
زيدان مرشح لقيادة فرنسا في كأس العالم 2022!
زين الدين زيدان هو المرشح الأوفر حظاً ليحل محل ديدييه ديشان كمدرب لفرنسا.
يستعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للحياة بدون المدرب الفائز بكأس العالم، رغم أنهم يأملون في تجديد عقده إلى ما بعد كأس العالم 2022.
صرح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت، أن زيدان لا يزال المرشح الأول لخلافة ديشان.
18 مليون يورو في الطريق لمانشستر سيتي!
من المقرر أن يكمل أنجلينو مدافع مانشستر سيتي انتقاله بشكل دائم إلى لايبزيج، في صفقة مدتها أربع سنوات ونصف بعد أن اتفق النادي على دفع مبلغ 18 مليون يورو.
انضم الإسباني إلى نادي البوندسليجا على سبيل الإعارة لمدة موسم مع شرط الالتزام بالشراء.
ظهر أنجيلينو في 12 مباراة خلال الموسم، خمسة منها في النصف الثاني من الموسم، وتجاوز هذا الرقم عندما بدأ المباراة ضد أوجسبورج.
ميلان يجدد اهتمامه بمدافع برشلونة
ميلان مهتم بالتعاقد مع مدافع برشلونة إيمرسون عندما يعود من إعارته التي امتدت لموسم كامل مع ريال بيتيس، بحسب كالتشيو ميركاتو.
كان الروسونيري يجرون محادثات بشأن صفقة للاعب البالغ من العمر 22 عامًا في الصيف الماضي لكن اتفاقية الإعارة مع بيتيس كانت قائمة بالفعل.
نادي الدوري الإيطالي مستعد لإحياء تلك المحادثات في نهاية الموسم، على الرغم من أن الكثير يعتمد على ديوجو دالوت، الذي يقدم أداءً متميزًا، ولفت إعجاب كبار الأندية منذ انضمامه على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد وقد يكون له مستقبل طويل الأمد في النادي.