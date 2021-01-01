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أخبار الانتقالات: كومان يهاجم دي ماريا وأول نادي لجون تيري كمدرب!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 4 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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John Terry Aston Villa
Getty Images

دي ماريا يفاجئ الجميع "هناك فرصة كبيرة لضم ميسي"!

2021-02-04T09:43:20Z

الأرجنتيني يريد لم شمله مع ميسي في باريس

بعد أقل من أسبوع من محاولة أنخيل دي ماريا علنًا أن ينضم ليونيل ميسي إليه في باريس سان جيرمان، قال اللاعب في تصريحات جديدة أنه هناك فرصة كبيرة لحدوث مثل هذه الخطوة، وقال إن الأمر يتطلب فقط الصبر حتى يتم الانتقال.

Lionel Messi Angel Di Maria
Getty

زميله السابق "مبابي يفضل الانضمام لريال مدريد"

2021-02-04T09:40:36Z

كيليان مبابي حريص على الانضمام إلى ريال مدريد، بحسب ما قاله زميله السابق في الفريق خيسي رودريجيز.

إن إعجاب المهاجم بكريستيانو رونالدو، رمز مدريد منذ فترة طويلة، يمكن أن يغذي خطوة مبابي لاتباع خطى رونالدو في إسبانيا، وخاصة أنه لا يوجد في النادي الملكي من يعوض غياب الدون حتى الآن، والصفقة التي كان من المفترض أن تعوض غيابه وهي صفقة هازارد، لم يقدم المردود المنتظر منه في ظل كثرة الإصابات التي تضرب البلجيكي في العاصمة الإسبانية.

لذلك قد يكون مبابي هو الخليفة المنتظر لرونالدو في البرنابيو.

Mbappe PSG 2021
Getty

توتنهام سيعيد بيل لمدريد!

2021-02-04T09:39:21Z

توتنهام لا يريد جاريث بيل بعد إنتهاء إعارته، وهو مستعد لإعادته إلى ريال مدريد، حسب ماركا.

كان بيل يدخل ويخرج من تشكيلة جوزيه مورينيو هذا العام، ولم يرق إلى مستوى التوقعات التي كان توتنهام يحملها عندما انتقل إليهم، ولكن مع إصابة هاري كين، قد يكون لدى بيل فرصة أخيرة لإستعادة بريقه واكتساب الثقة مرة أخرى.

Bale
Getty

أجويرو يريد اللعب بجوار ميسي

2021-02-04T09:38:54Z

يبدو أن مهاجم السيتي سيرخيو أجويرو يريد اللعب مع ليونيل ميسي في إسبانيا، وفقًا للمراسل سانتي أوفال، وقد قام ممثلوه بالتواصل مع برشلونة.

لكن بسبب الديون الضخمة للنادي الكتالوني، من المحتمل ألا يبقى ميسي في الكامب نو لفترة أطول.

الفريق الذي يحلم بنزيما باللعب معه قبل الاعتزال

2021-02-04T09:37:30Z

أفادت ماركا أن كريم بنزيما حريص على الانضمام إلى النادي الذي يعشقه منذ الطفولة وهو ليون الفرنسي قبل الاعتزال، حيث اعتمدت في التقرير على تصريحات وكيل أعماله السابق.

Karim Benzema Osasuna Real Madrid LaLiga
Getty Images

كومان غاضب من دي ماريا "غير محترم"!

2021-02-04T09:36:20Z

ظهر غضب مدرب برشلونة رونالد كومان من باريس سان جيرمان لما وصفه أنها محاولة لتشتيت أسطورة النادي بالتحدث عنه للصحافة

وجاء تصريح جديد من دي ماريا حول احتمالية انتقال ميسي للنادي الفرنسي، أثار ذلك غضب كومان ووصف التصرف بأنه "غير محترم".

وقال كومان أن ميسي الآن لاعب في برشلونة وأنهم من المفترض أن يواجهوا باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ويخشى أن تؤثر مثل هذه التصريحات على آداء ميسي مع الفريق الكتالوني.

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(C)Getty Images

مدافع متميز يقترب من آرسنال

2021-02-04T09:35:29Z

يتقدم آرسنال على منافسه توتنهام في سباق لضم مدافع أينتراخت فرانكفورت إيفان نديكا.

اللاعب يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، ولكن البعض يرى أنه لديه الخبرة الكافية للتواجد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أول نادي لجون تيري كمدرب!

2021-02-04T09:34:16Z

المدافع الأسطوري يبدأ مسيرته كمدير فني

أسطورة تشيلسي جون تيري على استعداد لخوض تجربته الأولى كمدير فني لنادي بورنموث، حسب ديلي ميل.

المدافع الإنجليزي ونجم تشيلسي السابق موجود حاليًا في أستون فيلا، حيث يعمل كمدير مساعد لدين سميث.

John Terry
Getty

زيدان مطالب بتحقيق الويفا أو سيرحل عن الريال!

2021-02-02T12:40:32Z

زيدان تحت التهديد

يجب على زين الدين زيدان أن يقود ريال مدريد إلى المجد في دوري أبطال أوروبا من أجل إنقاذ وظيفته - وفقًا لـ AS.

وتراجع بلانكوس بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني بعد أن لعب مباراة أكثر بعد خسارته على أرضه أمام ليفانتي في مطلع الأسبوع وخرج أيضًا من بطولة كوبا ديل ري  (كأس ملك إسبانيا).

وسيتعين على زيدان تقديم الكأس الأوروبية الرابعة في مسيرته التدريبية في مايو أو سيقوم مسؤولو ريال مدريد بإجراء تغيير في الإدارة الفنية.

Zinedine Zidane Real Madrid Valdebebas
Real Madrid

سباق إنجليزي من أجل نجم الإنتر

2021-02-02T12:34:59Z

إنتر يطالب بأكثر من 40 مليون يورو من أجل المغربي الدولي

إنتر يتوقع أن يمر بوقت عصيب في التمسك بأشرف حكيمي بعد هذا الموسم.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مطلوب بالفعل من قبل آرسنال وتشيلسي ، لكن كالتشيو ميركاتو تفيد بأن مانشستر سيتي يتربص أيضًا بالصفقة.

ومع ذلك، يتردد إنتر في البيع ويطالب بأكثر من 40 مليون يورو (35 مليون جنيه استرليني / 48 مليون دولار).

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