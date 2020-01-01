أخبار الانتقالات: كلوب يتحدث عن رحيل صلاح وأزمة يوفنتوس تعيق انتقال بوجبا

تعليق كلوب عن احتمال رحيل صلاح

علق يورجن كلوب عن احتمال رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول، بالرغم من تصدر الريدز صدارة الدوري وهم أقرب المرشحين للفوز باللقب هذا العام.

"لا يمكنك إجبار الناس على البقاء، بالمناسبة نحن لم نفعل الأمر كله يتعلق بالتوقيت واللحظة المناسبة، نجري تغييرات ونجلب اللاعبين، وإذا أراد أحد اللاعبين المغادرة فلن نقف في طريقه، أنا فقط لا أفهم لماذا يريدون ذلك ".

"ما سبب آخر يمكن أن يكون هناك؟ إنه أحد أكبر الأندية في العالم نحن ندفع المال، ربما ليس أكبر مبلغ في العالم، لكننا ندفع جيدًا، لدينا ملعب رائع يضم أنصار بارزين في جميع أنحاء العالم، ألواننا حمراء وهو أجمل لون على أي حال فأين الأسباب؟