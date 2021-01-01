أخبار الانتقالات: قرار ميسي الأخير، ومصير بيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب ممفيس ديباي قد بدأ رحلة البحث عن منزله الجديد في برشلونة استعدادًا للانضمام للفريق الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب يتهيأ للانضمام للفريق في الصيف المقبل.