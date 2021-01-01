مدونة حية

أخبار الانتقالات: قرار ميسي الأخير، ومصير بيل

أخبار الانتقالات اليوم الأحد 2 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Gareth Bale Lionel Messi Real Madrid Barcelona LaLiga 23042017
Getty

مانشستر يونايتد يحدد بديل دي خيا

2021-05-04T11:08:50Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد قد حدد بالفعل بديل الإسباني دافيد دي خيا القادم في صفوفه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن اللاعب سام جونستون هو هدف الشياطين الحمر القادم في سوق الانتقالات.

David De Gea - Manchester United 2020/21
Getty Images

ديباي يبحث عن منزله في برشلونة!

2021-05-04T11:08:20Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب ممفيس ديباي قد بدأ رحلة البحث عن منزله الجديد في برشلونة استعدادًا للانضمام للفريق الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب يتهيأ للانضمام للفريق في الصيف المقبل.

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Getty Images

تشيلسي ينضم لصراع سانشو

2021-05-04T11:07:52Z

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن رغبة نادي تشيلسي في الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن النادي سينافس نظيره مانشستر يونايتد على ضم اللاعب في الصيف.

Thomas Tuchel Chelsea 2021
Getty Images

ماركينيوس على رادار ريال مدريد

2021-05-04T11:07:25Z

كشفت تقارير صحفية اليوم عن رغبة نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات المدافع البرازيلي ماركينيوس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو بوتور"، والتي أكدت أن ريال مدريد يريد نجم باريس سان جيرمان كبديل لرافاييل فاران وسيرخيو راموس.

Zinedine Zidane Real Madrid 2021
Getty Images

دورتموند يخفض سعر سانشو

2021-05-04T11:06:55Z

قرر نادي بروسيا دورتموند أن يخفض من سعر لاعبه جادون سانشو في الفترة المقبلة، بعد أقل من عام من طالباته المالية الكبيرة من مانشستر يونايتد لضمه. 

جاء هذا بحسب ما ذكر صحفي الانتقالات فابريزيو رومانو، والذي أكد أن النادي سيبدأ القبول بعروض أقل من 120 مليون يورو في الصيف.

JADON SANCHO BORUSSIA DORTMUND GERMAN CUP DFB POKAL 01052021
Getty Images

يوفنتوس يريد بيع فيديريكو بيرنارديسكي

2021-05-04T11:06:42Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي يوفنتوس في التخلص من لاعبه فيديريكو بيرنارديسكي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن النادي يفكر في التخلص من اللاعب ضمن صفقة تبادلية لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد.

آرسنال يريد لاعب رينجرز!

2021-05-04T11:06:35Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي آرسنال في الحصول على خدمات اللاعب جلين كامار نجم فريق رينجرز.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول إنسايدر"، والذي أكد أن ناديه يريد الحفاظ عليه، وسيحاول أن يرفض كافة العروض المقدمة من آرسنال.

ميسي يقرر الاستمرار في برشلونة لمدة موسمين، والنادي يتحرك لإعادة نيمار!

2021-05-04T11:05:36Z

ليونيل ميسي يتخذ قراره بالبقاء رفقة برشلونة لمدة موسمين إضافيين، وإدارة النادي تتحرك من أجل ضم نيمار.

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم عن قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي النهائي بالاستمرار رفقة فريقه برشلونة في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الأرجنتيني بويو فينيولو العامل في شبكة "ESPN"، والذي أكد أن قرار النجم الأرجنتيني جاء بعد الاجتماع الذي عقده مع جوان لابورتا الرئيس الجديد لبرشلونة.

في الوقت ذاته كشف الصحفي نفسه عن تحرك برشلونة من أجل إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الحالي.

وكان "راديو كتالونيا"، قد أكد أن الفريق تواصل مع باريس سان جيرمان من أجل ضم اللاعب، لكن النادي الفرنسي رد وأكد أنه ليس للبيع.

Neymar PSG Messi Barcelona 2020-21
(C)Getty Images

مصير بيل في يد مدرب توتنهام القادم

2021-05-04T11:04:36Z

بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فمصير اللاعب الويلزي جاريث بيل سيكون في يد المدير الفني القادم لنادي توتنهام.

وكان بيل قد سجل هاتريك في شباك شيفيلد يونايتد هذا الأسبوع، لكن دانييل ليفي رئيس النادي يرفض تحديد مصير اللاعب دون وجود المدير الفني الجديد!

Bale Tottenham 2021
Getty