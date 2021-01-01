أخبار الانتقالات: فاران يريد مغادرة ريال مدريد وناديان يسعى إليهم مبابي!

وست هام يخفض سعر رايس
خفض وست هام تقييمه للاعب خط الوسط النجم ديكلان رايس، وفقًا لصحيفة ذا جارديان.
حدد الهامرز في الأصل مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني (109 مليون دولار) السعر المطلوب للاعب إنجلترا الدولي، الذي ارتبط بقوة بالانتقال إلى تشيلسي.
ومع ذلك، يمكن أن يكون رايس متاحًا الآن بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار)، مع استعداد وست هام للاستماع إلى العروض في نهاية الموسم.
فاران يريد الرحيل من ريال مدريد!
الدولي الفرنسي يبحث عن تحد جديد
ذكرت صحيفة سبورت أن فاران يريد الرحيل عن ريال مدريد.
كان المدافع الفرنسي مع العمالقة الإسبان منذ 2011، لكنه الآن يتطلع للرحيل بحثًا عن مغامرة جديدة.
ينتهي عقد فاران في عام 2022، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سيبحث ريال مدريد عن جني الأموال بدلاً من السماح له بالرحيل مجانًا العام المقبل.
ذكرت صحيفة سبورت أن فاران يريد الرحيل عن ريال مدريد.
كان المدافع الفرنسي مع العمالقة الإسبان منذ 2011، لكنه الآن يتطلع للرحيل بحثًا عن مغامرة جديدة.
ينتهي عقد فاران في عام 2022، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سيبحث ريال مدريد عن جني الأموال بدلاً من السماح له بالرحيل مجانًا العام المقبل.
فشل مفاوضات ميلان لضم لاعب برشلونة بسبب ابنه!
أفاد جيانلوكا دي مارزيو بأن ميلان أخذ خطوة إلى الوراء من المحادثات مع برشلونة بشأن انتقال الظهير الأيسر جونيور فيربو لأن المدافع لا يظهر رغبة كبيرة في مغادرة النادي الإسباني أو المدينة حيث أنه مؤخرًا أصبح أبًا لمولود جديد.
ذكرت كالتشيو ميركاتو أن ميلان عرض مليون يورو للإعارة مع خيار شراء محدد بقيمة 15 مليون يورو لكن برشلونة يريد بيعًا مباشرًا بنحو 20 مليون يورو.
ناديان فقط يفكر مبابي في الانتقال إليهم
يواصل كيليان مبابي التفكير في خياراته مع باريس سان جيرمان، حسب ما أوردته ESPN.
الفائز بكأس العالم لديه خيار توقيع عقد جديد في فرنسا متاح أمامه، لكن يقال إن المهاجم المتميز حريص على تولي فترات مع ريال مدريد وليفربول في مرحلة ما من مسيرته.
يوفنتوس لا يفاوض مهاجم روما!
تم نفي ارتباط يوفنتوس بمهاجم روما دجيكو، ولا توجد مفاوضات لضم اللاعب.
#Juventus: #Dzeko NON è un obiettivo // Juventus are NOT in talks to sign Dzeko ❌⚪️⚫️@GoalItalia @goal— Romeo Agresti (@romeoagresti) January 22, 2021
رسميًا..لاعب تشيلسي ينضم إلى ميلان
تعاقد ميلان مع مدافع تشيلسي فيكايو توموري على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.
ولم يؤكد أي من الناديين الرقم المحدد لشراء اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لكن يُعتقد أنه يبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار).
بعد أن لعب 22 مباراة تحت قيادة فرانك لامبارد الموسم الماضي، كافح توموري للحصول على وقت للمشاركة هذا العام.
الفريق الذي سينضم إليه الشعراوي بعد عودته لإيطاليا؟
من المقرر أن يعود الشعراوي إلى الدوري الإيطالي وفي ناديه السابق روما
Stephan El Shaarawy is set to join AS Roma, he’s coming back from Shanghai Shenhua as per @DiMarzio. 🔴 #ASRoma @SkySport— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2021
إشبيلية ينضم للسباق على النجم الأرجنتيني
يريد إشبيلية التوقيع مع بابو جوميز من أتالانتا، حسبما أكدت المصادر لموقع جول، لكنهم يواجهون صعوبة في الحصول على صفقة مع الكثير من المنافسة على توقيعه.
مانشستر يونايتد متمسك بفان دي بيك رغم كل شيء
زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت عروضًا وصلت إليها من أجل التعاقد مع دوني فان دي بيك على سبيل الإعارة هذا الشتاء.
المؤكد أن أولي جونار سولشاير يؤمن بأن الدولي الهولندي سينجح في التأقلم قريبًا حتى وإن بدا الأمر صعبًا، والإيمان داخل النادي واضح بأن فان دي بيك لاعب هام لن يتم الاستغناء عنه أبدًا الآن.
ليفربول وآرسنال يحاولان التعاقد مع فينيسيوس
دخل ليفربول وآرسنال في صراع من أجل التعاقد مع فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، خلال الصيف المقبل.
إدارة الملكي لن تمانع بيع الدولي البرازيلي بعد موسمه الباهت للغاية، خصوصًا وأن النية حاليًا هي جمع الأموال اللازمة لتمويل صفقة كيليان مبابي الضخمة.
بوجبا يؤجل المفاوضات مع مانشستر يونايتد
اتفق بول بوجبا مع إدارة ناديه مانشستر يونايتد على تأجيل المفاوضات حول مستقبله إلى وقت آخر بنهاية الموسم الجاري.
صحيفة "دايلي ميل" أشارت إلى أن الدولي الفرنسي يفضل أن يتحدث عن عقده ورحيله من عدمه مع اقتراب نهاية الموسم الحالي وليس الآن.