أخبار الانتقالات: علاقات لابورتا تهدد صفقة الريال وبرشلونة يرفض 150 مليون!

مانشستر يونايتد يدرس التجديد لكافاني
أكد أولي جونار سولشاير أن مانشستر يونايتد سيجري محادثات مع إدينسون كافاني بخصوص تمديد الإقامة في أولد ترافورد.
اختطف الشياطين الحمر المهاجم الأوروجوياني في صفقة أولية لمدة عام واحد خلال صيف 2020، لكن هناك خيارًا للتجديد لمدة 12 شهرًا متاحًا لهم.
سجل كافاني 7 أهداف مع اليونايتد حتى الآن في جميع المسابقات.
علاقات لابورتا تهدد صفقة ريال مدريد!
ذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة في وضع جيد للتعاقد مع مدافع بايرن ميونخ دافيد ألابا.
سيغادر المدافع البايرن كلاعب مجاني في نهاية الموسم وريال مدريد مرشحًا قويًا للتعاقد معه.
لكن وكيل ألابا بيني زهافي لديه علاقة وثيقة مع المرشح الرئاسي لبرشلونة جوان لابورتا، والذي يمكن أن يساعد في الحصول على نجم النمسا إذا تم انتخابه.
بايرن ميونخ يأمن نجمه الشاب
وقع الظهير الأيمن الواعد أنجيلو بروكنر عقدًا جديدًا في بايرن ميونخ، اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا مرتبط الآن بالنادي حتى عام 2024.
#BrücknerbleibtBayer! 🔴⚪— FC Bayern Campus (@FCBjuniorteam) February 19, 2021
U19-Rechtsverteidiger Angelo #Brückner hat seinen Vertrag beim #FCBayern vorzeitig bis 2024 verlängert. ✍
📄 Alle Infos 👉 https://t.co/aEYkYwlYvZ#MiaSanMia pic.twitter.com/UNGdfdUYLo
برشلونة يرفض 150 مليون يورو!
كان الجناح الإسباني واحداً من عدة لاعبين مستهدفين هذا الصيف
رفض برشلونة عرضًا بقيمة 150 مليون يورو لشراء أنسو فاتي من مانشستر يونايتد خلال الصيف، وفقًا لموندو ديبورتيفو.
اختار النادي أيضًا رفض عروض بيدري وترينكاو هذا الصيف وبقائهم في كامب نو.
آرسنال ينافس برشلونة لضم خليفة نيمار!
آرسنال مستعد لتحدي برشلونة للتعاقد مع لاعب إشبيلية الشاب برايان جيل، وفقًا لموقع موندو ديبورتيفو.
جيل الذي وصفه كشافة النادي الكتالوني بأنه خليفة نيمار، لديه شرط جزائي يبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، لكن يبدو أن هذا سيتغير مع اقتراب الجناح من صفقة جديدة مع إشبيلية.
إذا وقع هذه الصفقة، والتي ستستمر حتى عام 2025، فمن غير المرجح أن يكون آرسنال قادرًا على تحمل هذه الخطوة.
توخيل يزيد الغموض بشأن جيرو
يقول توماس توخيل إن مستقبل أوليفييه جيرو لا يزال غير مؤكد مع اقتراب نهاية عقده.
يقول المدير الفني الألماني إنه لم يكن في تشيلسي لفترة كافية لاتخاذ قرار نهائي بشأن وضع جيرو.
قرار توتنهام بشأن مورينيو!
سيتخذ رئيس توتنهام دانييل ليفي قرارًا بشأن مستقبل جوزيه مورينيو بعد انتهاء الموسم، وفقًا لـ ESPN.
استمرت التوقعات والشائعات حول مستقبل مورينيو، حيث عانى توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة الأخيرة.
لكن المدرب البرتغالي سيكون أمامه حتى نهاية الموسم ليثبت جدارته مع توتنهام.
كواليس جلوس مالك ليفربول للتفاوض مع مبابي
بمجرد سماع اسم كيليان مبابي، يتبادر إلى الأذهان صفقة انتقاله المحتملة إلى ريال مدريد، لكن النادي الملكي ليس الوحيد المهتم بنجم باريس سان جيرمان، فأيضًا ليفربول من ضمن الوجهات المحتملة للدولي الفرنسي، وهذا ما يؤكده التاريخ.
هذا ما كشفته تقارير من الصحف الفرنسية، عندما أشارت إلى أن مبابي كان على وشك الانتقال إلى أنفيلد في 2017 وقت أن كان في موناكو، قبل أن ينتهي به المطاف في باريس سان جيرمان
صحيفة "ليكيب" في تقرير لها كشفت النقاب عن الاجتماع الذي جمع بين جون هنري، مالك ليفربول، مع مبابي وأسرته في طائرته الخاصة من أجل إقناع اللاعب بارتداء قميص الريدز حينها.
الاجتماع امتد لمدة ساعتين وطارت الطائرة خلاله فوق خليج نيس والمناطق المحيطة، وتمت مناقشة مستقبل مبابي ومميزات الانضمام إلى أنفيلد، لكن يبدو أن العرض لم يكن مقنعًا للاعب وأسرته في ذلك التوقيت.
حقيقة العرض الإنجليزي لضم مصطفى محمد
أوضحت النسخة التركية من موقع "جول" حقيقة اهتمام كريستال بالاس بمصطفى محمد، حيث أكدت على أن كل ما تردد بهذا الشأن مجرد شائعة وليس صحيحًا.
التقارير التركية كانت قد أشارت إلى أن كريستال بالاس سيتابع مصطفى محمد بداية من مباراة ألانيا سبور المقبلة، والمقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري التركي.
وكيله: بيل يحب ريال مدريد رغم زيدان وعلاقته جيدة مع مورينيو
أكد جوناثان بارنيت، وكيل النجم جاريث بيل، أن اللاعب لا يمانع العودة مجدداً إلى صفوف ريال مدريد، وأوضح أن علاقته طيبة مع مدربه في توتنهام جوزيه مورينيو.
وقال بارنيت حصرياً مع "جول": "لا يملك أي مشكلة مع ريال مدريد، فريق رائع، لن تكون مشكلة له أن يعود".
وعرج بارنيت بالحديث إلى طبيعة العلاقة مع مورينيو: "يملكان علاقة طيبة، لا يوجد مشاكل، الصحافة هي من تخلق المشاكل".