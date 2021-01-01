أخبار الانتقالات: شبح الرحيل يطارد لامبارد وثورة سولشاير في الأولد ترافورد

أرتيتا يغير رأيه بشأن إيسكو!
بدل مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا اهتمامه بصانع ألعاب ريال مدريد إيسكو بسبب أداء إميل سميث روي، وفقًا لـ AS.
يُزعم أن إيسكو كان تحت أنظار مدرب الجانرز، وشعر أنه سيلعب دورًا رئيسيًا في ستاد الإمارات إذا تمكنوا من إبرام صفقة للاعب خط الوسط.
ومع ذلك، يبدو أن رغبة أرتيتا في التوقيع مع إيسكو قد توقفت بسبب تألق سميث روي
تير شتيجن "على برشلونة أن يقتل المباريات"
اعترف مارك أندريه تير شتيجن بقلقه في المباريات، وقال أن برشلونة يجب أن يتعلم قتل المباريات بعد فوزه الصعب 1-0 يوم الأحد على ويسكا.
هدف واحد من فرينكي دي يونج كان كافياً للضيوف لحصد النقاط الثلاث، على الرغم من أنهم سيطروا على اللعب ضد متذيل الدوري الإسباني، واشاد الحارس بآداء الفريق وكان سعيد بالفوز الأول في العام الجديد.
كومان يطالب بمهاجم جديد
قال رونالد كومان إن برشلونة ينقصه مهاجم، حيث سجل مرة واحدة فقط من 20 تسديدة على المرمى في الفوز 1-0 أمام ويسكا، ودعا النادي للتعاقد مع مهاجم جديد.
عاد ليونيل ميسي إلى فريق برشلونة بعد تعافيه من إصابة في الكاحل واختار كومان أن يلعب به في الهجوم إلى جانب مارتن برايثويت وعثمان ديمبيلي.
توتنهام يبدأ محادثات تجديد عقد هاري كين
يسعى توتنهام لبقاء نجم إنجلترا
أجرى توتنهام محادثات بشأن تجديد التعاقد مع المهاجم هاري كين، حسبما ذكرت صحيفة إندبندنت.
هناك العديد من الأندية الكبيرة التي تدور حول النجم الإنجليزي، حيث يراقب مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وضعه.
كين سعيد بالبقاء مع توتنهام ومن المتوقع أن يحصل على زيادة في الراتب مع هذه الصفقة الجديدة
كلوب غير واثق من التعاقد مع مدافع في يناير!
قال يورجن كلوب إنه لا يعرف ما إذا كان ليفربول سيتطلع إلى التعاقد مع قلب دفاع هذا الشهر أم لا، على الرغم من مشاكل الإصابات.
الريدز حاليًا بدون كل من لاعبي الوسط الثلاثة المعترف بهم، حيث خرج فيرجيل فان ديك وجو جوميز من إصابات طويلة في الركبة وماتيب يتعافى من مشكلة في العضلة الضامة.
يلعب لاعب خط الوسط فابينيو دورًا رائعًا في الدفاع، ويلعب كلوب بويليامز أو فيليبس، إلى جانب البرازيلي.
عرض فرنسي لمدافع برشلونة
يخطط فريق نيس الفرنسي لتقديم عرض في يناير لمدافع برشلونة صامويل أومتيتي.
يتوق فريق الدوري الفرنسي إلى ضم قلب الدفاع على سبيل الإعارة للفترة المتبقية من الموسم ، وفقًا لتقرير TodoFichajes
باريس يبدأ المفاوضات لإتمام شراء كين
افتتح باريس سان جيرمان مفاوضات بشأن صفقة دائمة لمهاجم إيفرتون مويس كين، حسب قناة سكاي سبورتس.
يقدم كين آداء رائع حتى الآن وهو على سبيل الإعارة في بارك دي برنس هذا الموسم، ويمكن للتوفيز جني ربحًا برسوم تبلغ حوالي 31 مليون جنيه إسترليني (42 مليون دولار).
مارسيلينو يتولى قيادة أتلتيك
ℹ Principio de acuerdo con Marcelino García Toral hasta junio de 2022.#AthleticClub 🦁— Athletic Club (@AthleticClub) January 3, 2021
شبح الإقالة يطارد لامبارد
ينفد وقت فرانك لامبارد كمدرب لتشيلسي، بحسب روي كين.
قدم فريق لامبارد عرضًا محزنًا يوم الأحد، حيث سقط في فخ الهزيمة بنتيجة 3-1 على أرضه أمام مانشستر سيتي في مباراة كانت بعيدة المنال بحلول الشوط الأول.
استمرت الهزيمة في سلسلة مثيرة للقلق للبلوز، الذين فازوا مرة واحدة فقط من آخر سبع مباريات في الدوري الممتاز ويحتلون المركز الثامن في جدول الترتيب.
ثورة سولشاير في مانشستر يونايتد
جونز ولينجارد من بين اللاعبين المحتمل رحيلهم
يمكن أن يتخلص أولي جونار سولشاير مما يصل إلى ستة لاعبين من فريقه الأول لإفساح المجال للوافدين الجدد، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.
سيتم طرح فيل جونز ودان جيمس وسيرجيو روميرو وجيسي لينجارد وماركوس روخو للبيع، بينما سيتم عرض براندون ويليامز على سبيل الإعارة.
مهاجم أتالانتا على أعتاب الأولد ترافورد
نشر اماد ديالو صورة من رحلته إلى روما يوم الأحد فيما يستعد مهاجم أتالانتا الشاب ليصبح لاعبًا رسميًا في مانشستر يونايتد.
وافق ديالو البالغ من العمر 18 عامًا، على الانتقال إلى الأولد ترافورد بقيمة تصل إلى 37 مليون جنيه إسترليني (48 مليون دولار) خلال الصيف.
لكن الأندية اتفقت على إبقاء الشاب في إيطاليا حتى يتم منحه تصريح عمل في المملكة المتحدة.