مدونة حية

أخبار الانتقالات: شبح الرحيل يطارد لامبارد وثورة سولشاير في الأولد ترافورد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 4 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

محدث
التعليقات()
Ole Gunnar Solskjaer Manchester United
Getty Images

أرتيتا يغير رأيه بشأن إيسكو!

2021-01-04T10:59:04Z

بدل مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا اهتمامه بصانع ألعاب ريال مدريد إيسكو بسبب أداء إميل سميث روي، وفقًا لـ AS.

يُزعم أن إيسكو كان تحت أنظار مدرب الجانرز، وشعر أنه سيلعب دورًا رئيسيًا في ستاد الإمارات إذا تمكنوا من إبرام صفقة للاعب خط الوسط.

ومع ذلك، يبدو أن رغبة أرتيتا في التوقيع مع إيسكو قد توقفت بسبب تألق سميث روي

تير شتيجن "على برشلونة أن يقتل المباريات"

2021-01-04T10:58:29Z

اعترف مارك أندريه تير شتيجن بقلقه في المباريات، وقال أن برشلونة يجب أن يتعلم قتل المباريات بعد فوزه الصعب 1-0 يوم الأحد على ويسكا.

هدف واحد من فرينكي دي يونج كان كافياً للضيوف لحصد النقاط الثلاث، على الرغم من أنهم سيطروا على اللعب ضد متذيل الدوري الإسباني، واشاد الحارس بآداء الفريق وكان سعيد بالفوز الأول في العام الجديد.

كومان يطالب بمهاجم جديد

2021-01-04T10:54:11Z

قال رونالد كومان إن برشلونة ينقصه مهاجم، حيث سجل مرة واحدة فقط من 20 تسديدة على المرمى في الفوز 1-0 أمام ويسكا، ودعا النادي للتعاقد مع مهاجم جديد.

عاد ليونيل ميسي إلى فريق برشلونة بعد تعافيه من إصابة في الكاحل واختار كومان أن يلعب به في الهجوم إلى جانب مارتن برايثويت وعثمان ديمبيلي.

توتنهام يبدأ محادثات تجديد عقد هاري كين

2021-01-04T10:52:47Z

يسعى توتنهام لبقاء نجم إنجلترا

أجرى توتنهام محادثات بشأن تجديد التعاقد مع المهاجم هاري كين، حسبما ذكرت صحيفة إندبندنت.

هناك العديد من الأندية الكبيرة التي تدور حول النجم الإنجليزي، حيث يراقب مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وضعه.

كين سعيد بالبقاء مع توتنهام ومن المتوقع أن يحصل على زيادة في الراتب مع هذه الصفقة الجديدة

HARRY KANE Tottenham Hotspur
Getty Images

كلوب غير واثق من التعاقد مع مدافع في يناير!

2021-01-04T10:41:53Z

قال يورجن كلوب إنه لا يعرف ما إذا كان ليفربول سيتطلع إلى التعاقد مع قلب دفاع هذا الشهر أم لا، على الرغم من مشاكل الإصابات.

الريدز حاليًا بدون كل من لاعبي الوسط الثلاثة المعترف بهم، حيث خرج فيرجيل فان ديك وجو جوميز من إصابات طويلة في الركبة وماتيب يتعافى من مشكلة في العضلة الضامة.

يلعب لاعب خط الوسط فابينيو دورًا رائعًا في الدفاع، ويلعب كلوب بويليامز أو فيليبس، إلى جانب البرازيلي.

عرض فرنسي لمدافع برشلونة

2021-01-04T10:38:20Z

يخطط فريق نيس الفرنسي لتقديم عرض في يناير لمدافع برشلونة صامويل أومتيتي.

يتوق فريق الدوري الفرنسي إلى ضم قلب الدفاع على سبيل الإعارة للفترة المتبقية من الموسم ، وفقًا لتقرير TodoFichajes

samuel umtiti barcelona
Getty

باريس يبدأ المفاوضات لإتمام شراء كين

2021-01-04T10:37:53Z

افتتح باريس سان جيرمان مفاوضات بشأن صفقة دائمة لمهاجم إيفرتون مويس كين، حسب قناة سكاي سبورتس.

يقدم كين آداء رائع حتى الآن وهو على سبيل الإعارة في بارك دي برنس هذا الموسم، ويمكن للتوفيز جني ربحًا برسوم تبلغ حوالي 31 مليون جنيه إسترليني (42 مليون دولار).

مارسيلينو يتولى قيادة أتلتيك

2021-01-04T10:32:35Z

شبح الإقالة يطارد لامبارد

2021-01-04T10:23:47Z

ينفد وقت فرانك لامبارد كمدرب لتشيلسي، بحسب روي كين.

قدم فريق لامبارد عرضًا محزنًا يوم الأحد، حيث سقط في فخ الهزيمة بنتيجة 3-1 على أرضه أمام مانشستر سيتي في مباراة كانت بعيدة المنال بحلول الشوط الأول.

استمرت الهزيمة في سلسلة مثيرة للقلق للبلوز، الذين فازوا مرة واحدة فقط من آخر سبع مباريات في الدوري الممتاز ويحتلون المركز الثامن في جدول الترتيب.

Frank Lampard 2021
Getty Images

ثورة سولشاير في مانشستر يونايتد

2021-01-04T10:21:16Z

جونز ولينجارد من بين اللاعبين المحتمل رحيلهم

يمكن أن يتخلص أولي جونار سولشاير مما يصل إلى ستة لاعبين من فريقه الأول لإفساح المجال للوافدين الجدد، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.

سيتم طرح فيل جونز ودان جيمس وسيرجيو روميرو وجيسي لينجارد وماركوس روخو للبيع، بينما سيتم عرض براندون ويليامز على سبيل الإعارة.

Ole Gunnar Solskjaer
Depophotos

مهاجم أتالانتا على أعتاب الأولد ترافورد

2021-01-04T10:18:16Z

نشر اماد ديالو صورة من رحلته إلى روما يوم الأحد فيما يستعد مهاجم أتالانتا الشاب ليصبح لاعبًا رسميًا في مانشستر يونايتد.

وافق ديالو البالغ من العمر 18 عامًا، على الانتقال إلى الأولد ترافورد بقيمة تصل إلى 37 مليون جنيه إسترليني (48 مليون دولار) خلال الصيف.

لكن الأندية اتفقت على إبقاء الشاب في إيطاليا حتى يتم منحه تصريح عمل في المملكة المتحدة.

Amad Diallo Manchester United GFX
Getty/Goal