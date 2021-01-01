أخبار الانتقالات: سون بديل رونالدو في ريال مدريد ووجهة إنجليزية لميسي

توتنهام يحاول ضم بريشيتش
أفادت تقارير صحفية إيطالية أن المفاوضات بين توتنهام وإنتر قد بدأت بخصوص إيفان بريشيتش.
الدولي الكرواتي يحظى بتقدير كبير من قبل جوزيه مورينيو على وجه التحديد، الذي سيحاول بشتى السبل جلبه إلى لندن سواءً في الشتاء الحالي أو الصيف المقبل.
آرسنال يخطط للتعاقد مع دراكسلر
زعمت صحيفة "بيلد" الألمانية أن آرسنال يضع عينه نصب التعاقد مع يوليان دراكسلر، لاعب باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وينتهي عقد دراكسلر مع بي آس جي بنهاية هذا الموسم ويبدو أنه لن يجدد عقده هناك، الأنباء تتحدث عن أن الجانرز سيضموه مجانًا حال فشل التعاقد مع يوليان براندت.
ريال مدريد يفكر في التعاقد مع سون
أشارت تقرير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد يُصنف هيونج مين سون، لاعب توتنهام، باعتباره هدفًا رئيسيًا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
التألق الاستثنائي للدولي الكوري الجنوبي هذا الموسم منذ وصول جوزيه مورينيو جذب أنظار الملكي إليه، وإن كان التفاوض مع السبيرز حوله سيكون صعبًا للغاية.
شركة رياضية تحاول تسهيل انتقال ألابا إلى ريال مدريد
تحاول شركة "أديداس" للملابس الرياضية، التدخل من أجل تسهيل صفقة انتقال دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ إلى ريال مدريد الصيف القادم.
الشركة تعتبر من الرعاة الكبار لريال مدريد، منذ الاتفاقية الضخمة بين الطرفين حتى عام 2028، وفي نفس الوقت ألابا يعتبر من نجومها الرئيسيين
ميلان يُحدد بديل إبراهيموفيتش
"توتوسبورت" كشفت أن ميلان حدد أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، ليكون هو قائد هجوم ميلان الموسم المقبل.
انضمام بيلوتي مربوط بعدم تمديد زلاتان إبراهيموفيتش لعقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.
مانشستر سيتي يستخدم ورقة الدوري الأمريكي لضم ميسي
حالة كبيرة من الثقة داخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في خطة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الصيف القادم.
صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت أن إدارة مانشستر سيتي لديها ثقة نسبية في التعاقد مع ميسي، وأن النادي الإنجليزي يظل في الصدارة لضمه.
ويأتي ذلك بسبب تواجد بيب جوارديولا مدرب برشلونة الأسبق، والتي تربطه علاقة قوية جدًا بميسي منذ فترة عملهما معًا.
سبب آخر يجعل الأفضلية لسيتي، وذلك عن طريق إمكانية توفير فرصة مناسبة للمهاجم المخضرم، للانتقال في الدوري الأمريكي بالمراحل الأخيرة من مسيرته قبل الاعتزال عن طريق نادي نيويورك سيتي الذي ينتمني لنفس المجموعة التي يتبع لها النادي الإنجليزي
رسميًا .. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع جناح أتالانتا
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء الخميس، عن التعاقد مع عماد ديالو جناح نادي أتالانتا الإيطالي.
مانشستر سبق أن اتفق على ضم اللاعب في شهر أكتوبر الماضي، باليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية بحوالي 37 مليون استرليني.
ومع ذلك فشل النادي الإنجليزي في إنهاء التفاصيل الخاصة برخصة عمل اللاعب في إنجلترا، لتتأجل عملية الانتقال إلى هذا الشهر.
بيل يعطل أولى صفقات بوتشيتينو مع باريس
تحدثت تقارير قادمة من إنجلترا عن توقف أولى صفقات ماوريسيو بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان بسبب إصابة جاريث بيل في توتنهام.
وقالت "تيليجراف" إن المدرب الأرجنتيني طلب التعاقد مع ديلي ألي، متوسط ميدان سبيرز الهجومي، ليكون أولى التدعيمات له في باريس.
المعضلة بحسب التقرير التي تواجه إتمام الصفقة هي إصابة جاريث بيل ومن بعده جيوفاني لو سيلسو، مما قللت من الحلول الهجومية لسبيرز
ليفربول ينضم للسباق على راموس
ليفربول مهتم بالتعاقد مع سيرخيو راموس، حسب صحيفة El Chiringuito.
سينتهي عقد راموس هذا الصيف ويتطلع الريدز إلى زيادة أعدادهم الدفاعية.
نجم ريال مدريد لديه تاريخ معقد مع أصحاب الأنفيلد، بسبب إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.