أخبار الانتقالات: سباق إنجليزي من أجل أشرف حكيمي وزيدان تحت التهديد!

أكمل تاكومي مينامينو انتقاله مؤقتًا بعيدًا عن ليفربول بالانضمام إلى ساوثامبتون على سبيل الإعارة للفترة المتبقية من الموسم.

كل الحديث حول ملعب آنفيلد في يوم الموعد النهائي أحاط بضم ثنائي دفاعي.

ازدادت الحاجة إلى مجندين دفاعيين بعد التأكيد على أن جويل ماتيب لن يلعب مرة أخرى هذا الموسم، حيث انضم قلب الدفاع الكاميروني إلى جو جوميز وفيرجيل فان ديك في قائمة الغائبين على المدى الطويل.