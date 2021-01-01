أخبار الانتقالات: سباق إنجليزي من أجل أشرف حكيمي وزيدان تحت التهديد!

مينامينو يغادر ليفربول على سبيل الإعارة
أكمل تاكومي مينامينو انتقاله مؤقتًا بعيدًا عن ليفربول بالانضمام إلى ساوثامبتون على سبيل الإعارة للفترة المتبقية من الموسم.
كل الحديث حول ملعب آنفيلد في يوم الموعد النهائي أحاط بضم ثنائي دفاعي.
ازدادت الحاجة إلى مجندين دفاعيين بعد التأكيد على أن جويل ماتيب لن يلعب مرة أخرى هذا الموسم، حيث انضم قلب الدفاع الكاميروني إلى جو جوميز وفيرجيل فان ديك في قائمة الغائبين على المدى الطويل.
زيدان مطالب بتحقيق الويفا أو سيرحل عن الريال!
زيدان تحت التهديد
يجب على زين الدين زيدان أن يقود ريال مدريد إلى المجد في دوري أبطال أوروبا من أجل إنقاذ وظيفته - وفقًا لـ AS.
وتراجع بلانكوس بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني بعد أن لعب مباراة أكثر بعد خسارته على أرضه أمام ليفانتي في مطلع الأسبوع وخرج أيضًا من بطولة كوبا ديل ري (كأس ملك إسبانيا).
وسيتعين على زيدان تقديم الكأس الأوروبية الرابعة في مسيرته التدريبية في مايو أو سيقوم مسؤولو ريال مدريد بإجراء تغيير في الإدارة الفنية.
أوليفير نتشام ينضم إلى مارسيليا على سبيل الإعارة
Trading the 🍀 for the⚪🔵@OlivierNtcham est Olympien. Our newest midfielder joins from @CelticFC.— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) February 1, 2021
Welcome to Marseille, Olivier! pic.twitter.com/x9TVQQAvbq
سباق إنجليزي من أجل نجم الإنتر
إنتر يطالب بأكثر من 40 مليون يورو من أجل المغربي الدولي
إنتر يتوقع أن يمر بوقت عصيب في التمسك بأشرف حكيمي بعد هذا الموسم.
اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مطلوب بالفعل من قبل آرسنال وتشيلسي ، لكن كالتشيو ميركاتو تفيد بأن مانشستر سيتي يتربص أيضًا بالصفقة.
ومع ذلك، يتردد إنتر في البيع ويطالب بأكثر من 40 مليون يورو (35 مليون جنيه إسترليني / 48 مليون دولار).
لاعب اليونايتد السابق على أعتاب نادي الشباب
أوديون إيجالو يخضع لفحص طبي في الشباب، وفقًا لقناة سكاي سبورتس.
سيوقع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عقدًا لمدة عامين ونصف مع الجانب السعودي بعد استكمال الفحوصات الطبية يوم الثلاثاء.وعاد إيجالو إلى شنجهاي في نهاية يناير الماضي بعد فترة إعارة لمدة عام مع مانشستر يونايتد، حيث سجل خمسة أهداف في 23 مباراة.
مدافع جديد في صفوف ليفربول
أكمل ليفربول التعاقد مع بن ديفيس من بريستون بقيمة 1.6 مليون جنيه إسترليني (2.1 مليون دولار).
وقع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا صفقة طويلة الأمد مع أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الموعد النهائي
وخضع ديفيس لفحص طبي صباح الإثنين بعدما تقدم ليفربول على سلتيك في السباق للتعاقد معه.
رسميًا .. ليفربول يتعاقد مع مدافع شالكه
أعلن نادي ليفربول إتمام التعاقد مع أوزان كاباك من شالكه.
رسميًا .. شالكه يتعاقد مع موستافي
ℹ️ Transfer update II: @MustafiOfficial has joined the Royal Blues from @Arsenal and has signed a contract until the end of this season.— FC Schalke 04 (@s04_en) February 1, 2021
Glück auf and welcome to Schalke, Shkodran! ⚒️👋#S04
رسميًا .. برشلونة يعلن رحيل توديبو إلى نيس الفرنسي
راحل آخر عن برشلونةأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي انضمام توديبو إلى صفوف نيس الفرنسي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 8.5 مليون يورو بالإضافة إلى 7 مليون متغيرات إضافية