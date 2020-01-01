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أخبار الانتقالات: رحيل زيدان متعلق بالكلاسيكو واليوفي غير مهتم بتراوري

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Zinedine Zidane Real Madrid 2020
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إنتر يفكر في استبدال كونتي ويحدد البديل

2020-10-23T09:28:57Z

يقال إن إنتر يراقب ماسيميليانو أليجري، حسب تقارير ليبيرو، مع شكوك حول مستقبل أنطونيو كونتي في السان سيرو.

يقال إن المسؤولين عن النيرازوري يتوقعون نتائج أفضل من كونتي، وينظروا إلى أليجري كبديل محتمل.

Massimiliano Allegri Juventus Ajax
Getty Images

فيورنتينا يسعى لتأمين لاعبه من ميلان

2020-10-23T09:18:36Z

يكافح فيورنتينا والمدافع نيكولا ميلينجوفيتش للتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد، حسبما ذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت.

يدعي المنفذ الإيطالي أن الأندية المهتمة بما في ذلك ميلان، ستستمر في مراقبة الوضع وقد تعود في يناير لمتابعة الصفقة.

شبح الرحيل يلاحق زيدان

2020-10-23T09:03:28Z

زيدان قد يغادر البرنابيو إذا خسر اللقائين القادمين

سيواجه زين الدين زيدان نهايته في ريال مدريد إذا لم تتحسن نتائج فريقه في المباراتين المقبلتين، حسب صحيفة ليكيب.

مدريد على بعد نقطة واحدة فقط من صدارة الدوري الاسباني مع مباراة مؤجلة، لكنه عانى من هزائم محرجة متتالية ضد قادش وشاختار دونيتسك.

مباراتهم التالية هي الكلاسيكو في برشلونة، تليها مباراة في دوري أبطال أوروبا مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

Zinedine Zidane GFX Real Madrid
Getty Images

آرسنال يفكر في إعادة مهاجمه السابق

2020-10-23T09:01:54Z

يدرس آرسنال إعادة دونييل مالين إلى استاد الإمارات ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الهولندية Soccernews.

باع آرسنال المهاجم الواعد إلى أيندهوفن في عام 2017 وشاهده يسجل 33 هدفًا في 78 مباراة، مع احتمال العودة إلى شمال لندن الآن.

روني يستعد لأول مهمة تدريبية

2020-10-23T08:59:32Z

واين روني مستعدًا لتولي وظيفته الأولى كمدرب

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن الوقت الذي أمضاه فيليب كوكو مدرب ديربي في النادي على وشك الانتهاء، وقد تؤدي النتيجة سيئة ضد نوتنجهام فورست يوم الجمعة إلى إقالته.

يبدو أن روني قد تم إعداده ليكون خليفته ويمكن منحه زمام الأمور على الرغم من أنه لم يكمل شاراته التدريبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

2020-02-05 Rooney Cocu Derby County
Getty Images

توريرا ليس لديه رغبة في العودة إلى آرسنال

2020-10-23T08:56:51Z

ذكرت صحيفة ذا صن أن لوكاس توريرا لا يرغب في العودة إلى آرسنال عندما تنتهي فترة إعارته في أتلتيكو مدريد.

من المقرر أن يقضي لاعب خط الوسط موسم 2020-2021 في إسبانيا، على أن يتم البحث عن انتقال دائم في نهاية تلك الموسم.

Lucas Torreira Arsenal
Getty Images

روميرو يسعى لمغادرة الأولد ترافورد

2020-10-23T08:56:02Z

يستعد سيرجيو روميرو لإجراء محادثات للرحيل من مانشستر يونايتد، وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

لا يزال حارس المرمى الأرجنتيني غاضبًا من حرمانه من الانتقال في فترة الانتقالات الصيفية ويريد أن يعرف أين يقف عندما يتعلق الأمر بمستقبله.

يوفنتوس لن ينضم للسباق على مهاجم برشلونة السابق

2020-10-23T08:51:36Z

وفقًا لـ Calciomercato، لن ينضم يوفنتوس إلى السباق على مهاجم وولفرهامبتون، أداما تراوري.

يراقب الكثير المهاجم صاحب الآداء المتميز، لكن اليوفي سيترك الآخرين يتنافسون على توقيعه وسط حديث عن اهتمام من برشلونة وليفربول.

Adama Traore Barcelona Huesca Copa del Rey 12162014
Getty

ريال مدريد مهتم بمهاجم إيفرتون

2020-10-23T08:50:26Z

يتطلع عملاق الدوري الإسباني ريال مدريد إلى خطوة لضم لمهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت لوين.

شهد أداء إيفرتون المتميز صعود العديد من الأبطال، لاعبون مثل جيمس رودريجيز، ومايكل كين، ولوكاس ديني، وريتشارليسون قدموا أداءً جيدًا للغاية، مما أعطى قوة دفع لمحرك إيفرتون، ولكن دومينيك كالفرت لوين هو الشخص الذي جذب أكبر قدر من الاهتمام بسبب أهدافه المذهلة.

أصبح اسم  اللاعب اسمًا مألوفًا بسرعة كبيرة، ويراقبه الجميع في أنحاء أوروبا، يعترف المشجعون المحايدون أو حتى المنافسون في الدوري الإنجليزي بحقيقة أن اللاعب الإنجليزي في حالة تفوق.