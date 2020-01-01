أخبار الانتقالات: زيدان يقرر الرحيل واليونايتد يقترب من نجم فيلا

اتفق زيدان مع الإدارة على الرحيل في نهاية الموسم

يستعد زين الدين زيدان للانسحاب من ريال مدريد في نهاية الموسم لأن الظروف في النادي ليست كما وعدوه.

وذكرت دياريوجول أن زيدان قيل له إن النادي سيتعاقد مع بول بوجبا وساديو ماني وإدواردو كامافينجا، لكن لم يتم التوقيع مع أي لاعب منهم.

تقول جريدة المنشور الإسباني إن زيدان سيخرج من البرنابيو في نهاية الموسم باتفاق متبادل من الطرفين.