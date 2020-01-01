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أخبار الانتقالات: زيدان يقرر الرحيل واليونايتد يقترب من نجم فيلا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Zidane Real Madrid
Getty

بعد التأهل لدور الـ16، زيدان يقرر الرحيل

2020-12-10T13:46:58Z

اتفق زيدان مع الإدارة على الرحيل في نهاية الموسم

يستعد زين الدين زيدان للانسحاب من ريال مدريد في نهاية الموسم لأن الظروف في النادي ليست كما وعدوه.

وذكرت دياريوجول أن زيدان قيل له إن النادي سيتعاقد مع بول بوجبا وساديو ماني وإدواردو كامافينجا، لكن لم يتم التوقيع مع أي لاعب منهم.

تقول جريدة المنشور الإسباني إن زيدان سيخرج من البرنابيو في نهاية الموسم باتفاق متبادل من الطرفين.

Zidane
Getty

مانشستر يونايتد يقرر بيع بوجبا

2020-12-10T13:45:43Z

قرر نادي مانشستر يونايتد بيع بول بوجبا بعد الهجوم الأخير من وكيله مينو رايولا، بحسب صحيفة ذا صن.

وكشف رايولا أن الفائز بكأس العالم كان حريصًا على الخروج من أولد ترافورد عشية مباراة دوري أبطال أوروبا الحاسمة ضد لايبزيج، والتي خسرها الشياطين الحمر 3-2 وتم إقصائهم من المسابقة.

قرر مسؤولو النادي أن التأثير المقلق لبوجبا أصبح أكثر من اللازم، وهم مستعدون لبيع اللاعب الفرنسي الدولي في أقرب وقت في يناير
Paul Pogba Manchester United 2020-21
Getty

برشلونة يسعى للتعاقد مع المدير الرياضي لدورتموند

2020-12-10T13:44:52Z

يسعى برشلونة للتعاقد مع المدير الرياضي مايكل زورك من دورتموند، وفقًا لـ Esport3.

كان زورك هو الرجل الذي أقنع إيرلينج هالاند بالتوقيع مع بوروسيا قادمًا من سالزبورج في يناير الماضي، وقد قام بعمل جيد فيما يتعلق برعاية فريق البوندسليجا.

غضب من لاوتارو تجاه كونتي

2020-12-10T13:43:51Z

بعد إصدار إشارة غاضبة تجاه أنطونيو كونتي بعد استبداله خلال مباراة إنتر مع شاختار دونيتسك، أصبح مستقبل لاوتارو مارتينيز في النادي أقل وضوحًا.

كان قد استهدف من قبل برشلونة في الصيف ويبدو أنه يشعر بالإحباط المتزايد من المديرين الحاليين.

Lautaro
Record

ثلاثة أندية إيطالية في سباق على ديوريتش

2020-12-10T13:43:13Z

يجد الشاب أندريه ديوريتش من رد ستار بلجراد نفسه في عدسة الكاميرا لثلاثة أندية من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

أفاد موقع كالتشيو ميركاتو أن ساسولو وأتالانتا وأودينيزي جميعهم يريدون قلب دفاع الشاب.

لا مزيد من الصفقات لإنتر بعد خروجهم كآخر المجموعة

2020-12-10T13:41:06Z

لن يتم تعزيز إنتر في يناير بأي صفقة بعد خروجهم من دوري أبطال أوروبا، بحسب كالتشيوميركاتو.

تم إقصاء نادي سان سيرو من أوروبا تمامًا ولن يلحق الدوري الأوروبي ايضًا، ونقص الدخل يعني أنه لن يتمكن من التعزيز في انتقالات يناير.

مانشستر يونايتد يتطلع إلى نجم أستون فيلا

2020-12-10T13:38:12Z

يظل جناح أستون فيلا موضع اهتمام في الأولد ترافورد

مانشستر يونايتد يواصل متابعة جناح أستون فيلا وهدف الانتقالات الصيفية جاك جريليش، وفقًا لصحيفة أتليتيك.

لطالما ارتبط جريليش بالانتقال إلى نادٍ كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى الرغم من توقيع عقد جديد مدته خمس سنوات في فيلا بارك في سبتمبر، إلا أن مستواه القوي في الدوري الإنجليزي الممتاز أبقى المعجبين به.

يقال إن يونايتد ينظر إلى جريليش على أنه هدف انتقال واقعي، خاصة إذا لم يتمكنوا من التوقيع مع جادون سانشو.

Jack Grealish Aston Villa 2020-21
Getty Images

فاسكيز يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

2020-12-10T13:35:04Z

لوكاس فاسكيز يقترب من مغادرة البيرنابيو

ينتهي عقد لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد في يونيو 2021 ومن المقرر أن يغادر.

وصرح الشاب البالغ من العمر 29 عامًا لموفيستار أن تجديد صفقته هناك "موضوع معقد".

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Getty Images

مانشستر يستعد للانقضاض على كامافينجا

2020-12-09T09:15:22Z

مانشستر يونايتد في حالة تأهب، بعد أن أعلن إدواردو كامافينجا لاعب رين رغبته في مغادرة النادي الفرنسي.

لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا جاهز للرحيل من فرنسا، حيث يدور كل من الشياطين الحمر وريال مدريد لتوقيعه، وفقًا لـ ذا صن.

Eduardo Camavinga Rennes
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