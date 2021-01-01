أخبار الانتقالات: زياش قد يرحل إلى إيطاليا وصلاح باقٍ في ليفربول

رصدت إدارة ميلان بين 25 إلى 30 مليون يورو من أجل شراء براهيم دياز، لاعب الروسونيري الحالي المُعار من ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما قالته مصادر خاصة لجول، فإن باولو مالديني المدير التقني لميلان وكذلك ستيفانو بيولي ينظران إلى دياز على أنه نجح بالفعل في التأقلم مع كرة القدم الإيطالية ومن أهم دعائم مشروع النادي العملاق المستقبلي.

ريال مدريد يراقب عن كثب تطور دياز تمهيدًا لإعادته إلى سانتياجو برنابيو ثانيةً، بيد أن ما يُعانيه النادي حاليًا من أزمة اقتصادية من توابع فيروس كورونا قد يحول دون إتمام الأمر.

التفاصيل كاملة هنا