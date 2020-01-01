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أخبار الانتقالات: برشلونة قد يضطر لبيع تير شتيجن وإيسكو يريد اللحاق بزميله

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Marc-Andre Ter Stegen Barcelona 2019-20
Getty Images

تير شتيجن يقترب من بايرن ميونخ

2020-11-03T10:46:39Z

حائط برشلونة المنيع قد يرحل بنهاية الموسم

برشلونة يفكر في بيع مارك أندريه تير شتيجن وسط روابط مع بايرن ميونخ - وفقًا لما ذكرته AS.

يرى أبطال أوروبا أن تير شتيجن هو البديل المثالي على المدى الطويل لمانويل نوير، ويمكن أن يقدم عرضًا بقيمة 80 مليون يورو (72 مليون جنيه إسترليني / 93 مليون دولار) لضم الدولي الألماني الصيف المقبل.

قد يكون برشلونة منفتحًا على احتمال رحيل حارس المرمى رقم 1 وسط الصعوبات المالية المتزايدة في الكامب نو وفاتورة الأجور الضخمة.

ONLY GERMANY Marc Andre ter Stegen Barcelona 2020
Imago Images / Sven Simon

إيسكو يريد اللحاق بلاعب الريال في الدوري الإنجليزي

2020-11-03T10:44:38Z

إيسكو متحفز للرحيل عن النادي الملكي

إيسكو منفتح على فكرة الانضمام إلى زميله السابق في ريال مدريد خاميس رودريجيز في إيفرتون، حسب ديلي ميرور.

صانع الألعاب الإسباني هو أحد أولئك الذين وجدوا صعوبة في اللعب المنتظم تحت قيادة زيدان.

GER ONLY REAL MADRID ISCO ZIDANE
imago images / Agencia EFE

مدرب بنفيكا ينفي اهتمام برشلونة بنجم الفريق

2020-11-03T10:43:23Z

نفى خورخي جيسوس، مدرب بنفيكا، التكهنات التي تربط بين برشلونة وداروين نونيز.

أصبح نونيز أغلى صفقة مع بنفيكا عندما وصل من ألميريا في صفقة قيمتها 24 مليون يورو في سبتمبر.

الرئيس المحتمل لبرشلونة يلمح لموافقته على رحيل ميسي

2020-11-03T10:42:52Z

قال المرشح الرئاسي لبرشلونة، بيري ريرا، إنه "لن يبذل قصارى جهده ليبقى ليونيل ميسي في الكامب نو."

برشلونة يستعد لعرض جديد من أجل جارسيا

2020-11-03T10:41:45Z

يستعد برشلونة لتقديم عرض في يناير كانون الثاني لمدافع مانشستر سيتي إيريك جارسيا بعد أن فشل في التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ذكرت صحيفة سبورت أن الكاتالونيين سيقدمون 8 ملايين يورو في يناير، نظرًا لقدرة اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا على المغادرة مجانًا في نهاية الموسم.

ريال مدريد يفكر في ضم نجم بايرن ميونخ

2020-11-03T10:40:37Z

ريال مدريد يفكر في ضم ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ مجانا، وفقا لما ذكرته AS.

أعلن بايرن يوم الأحد أنه أنهى محادثات العقد مع ألابا، الذي ينتهي عقده الحالي الصيف المقبل.

تم ربط مجموعة من الأندية، مثل ليفربول وبرشلونة والأقرب كان يوفنتوس، والآن  ريال مدريد ينضم للأندية المحتملة للاعب.

برشلونة مستمر في الأزمة المالية

2020-11-03T10:38:37Z

الوضع المالي للكتالونيين يوضح أن المبيعات مطلوبة

سيتعين على برشلونة بيع اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية من أجل التعاقد مع لاعبين جدد في يناير.

وفقًا لموندو ديبورتيفو، قال الرئيس المؤقت لبرشلونة كارليس توسكيتس: "إذا قمنا بالبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية، فسنكون قادرين على الشراء، يمكننا أيضًا التعاقد مع اللاعبين الذين انتهت عقودهم، هذا هو الوضع الحالي ".

لاعب توتنهام يتوقع العودة القوية لديلي ألي

2020-11-03T10:35:43Z

قام إريك داير بترشيح ديلي ألي لاستعادة مكانه في فريق توتنهام، وفقًا لشبكة سكاي سبورتس.

مستقبل ألي مدهول بعد الانزلاق من مكانة أثناء تولي جوزيه مورينيو، لكن ديير يشعر أن فريقه لديه "القدرة" و "الدافع" لإجباره على العودة إلى الأفضل.

Eric Dier Dele Alli Tottenham

هالاند ينوي الانتقال إلى ليفربول

2020-11-03T10:29:00Z

سينضم إيرلينج هالاند إلى ليفربول في مرحلة ما من مسيرته، وفقًا للمدير الرياضي لسالزبورج كريستوف فرويند.

اللاعب النرويجي متألق في بوروسيا دورتموند، لكن فرويند يشعر أنه سينتهي به المطاف في الآنفيلد.

2020-01-21 Haland Haaland Dortmund
Getty Images

أتلتيكو والبايرن في سباق على لاعب تشيلسي

2020-11-03T10:26:14Z

انضم أتلتيكو مدريد إلى السباق للتعاقد مع الظهير الأيمن السابق لتشيلسي تاريك لامبتي من برايتون، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

ويقال إن بايرن ميونخ وإشبيلية مهتمان أيضًا باللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.        

ومع ذلك، يأمل برايتون أن يتمكنوا من إقناع لامبتي بتوقيع عقد جديد.