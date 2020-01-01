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أخبار الانتقالات: مدافع هولندي لتعويض فان ديك وديبالا يماطل مع يوفنتوس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Dybala Juventus
Getty Images

ديبالا يماطل في تجديد عقده مع يوفنتوس

2020-11-01T12:00:09Z

هل يخطط ديبالا للرحيل؟

لا يزال باولو ديبالا بعيدًا عن الاتفاق على صفقة جديدة مع يوفنتوس، وفقًا لتقرير كورييري ديلو سبورت.

ينتهى عقده في نهاية عام 2022 ومع وجود العديد من الأندية المهتمة باللاعب وأبرزها ريال مدريد، لا يوجد تقدم فيما يتعلق بالمحادثات الجديدة.

في الواقع، قد تمر شهور قبل أن تبدأ مفاوضات أخرى.

Paulo Dybala Juventus Verona
Getty Images

أتلتيكو مدريد يوقع اتفاقًا مع كوندوجبيا

2020-11-01T11:59:26Z

جاتوزو يقترب من تجديد عقده مع نابولي

2020-11-01T11:57:15Z

اقترب جينارو جاتوزو، مدرب نابولي، من توقيع عقد جديد ليستمر لمدة عامين، وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.

من المقرر أن يتلقى زيادة أكبر لراتبه.

أنشيلوتي يسعى للبقاء طويلًا مع إيفرتون

2020-11-01T11:55:19Z

يحرص كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، على البقاء في النادي لفترة أطول مما سبق مع الأندية السابقة.

وقال أنشيلوتي يوم السبت "أعتقد أننا سنفوز لكن الأمر يستغرق وقتًا أطول قليلًا من الفرق الأخرى التي تمكنت من إدارتها."

"لكن الحقيقة هي أنني أشعر أنني بحالة جيدة هنا، أود أن أبقى أكثر من عامين أو ثلاثة أعوام كنت أفعلها عادة في الماضي مع أندية أخرى."

Carlo Ancelotti Everton
Getty

ميلان يقترب من نجم فيورنتينا

2020-11-01T11:54:01Z

يراقب ميلان عن كثب لاعب فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش كخيار لفترة الانتقالات المقبلة  وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.

في حين أن الروسونيري راضون عن خط دفاعهم الحالي، لن يستبعد النادي إضافة المزيد من التغطية لأنهم يسعون لمواصلة القتال على جبهات متعددة، محليًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وكأس إيطاليا وفي الدوري الأوروبي.

مدرب برشلونة السابق "يصعب السيطرة على ميسي"

2020-11-01T11:51:58Z

يعتقد كيكي سيتين، المدير الفني السابق لبرشلونة، أنه من الصعب إدارة ليونيل ميسي، مضيفًا أن السمعة الهائلة للأرجنتيني جعلت من الصعب على المدرب انتقاده أثناء توليه تدريب كامب نو.

وتولى سيتين تدريب برشلونة في يناير بعد أن أقال النادي إرنستو فالفيردي، لكن مدرب ريال بيتيس السابق استمر أكثر من ستة أشهر في المنصب قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه في أغسطس.

كانت الهزيمة المذهلة لبرشلونة بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا بمثابة القشة الأخيرة لسيتين، الذي أكمل موسماً في كامب نو شهد فشل النادي في الفوز بأي لقب.

Lionel Messi, Quique Setien
Getty composite

ريال مدريد لا ينوي القيام بصفقات في يناير

2020-11-01T11:48:35Z

لا يخطط ريال مدريد لأي صفقات خلال فترة الانتقالات في يناير، حسب صحيفة ماركا.

يضع بطل الدوري الأسباني اللمسات الأخيرة على ميزانية مبسطة، ولن يقوم بأي صفقة ما لم يتم إجراء المزيد من المبيعات.

Zidane
Getty

جونز يخشى البقاء مع مانشستر يونايتد

2020-11-01T11:47:38Z

يخشى فيل جونز، الذي لا يشارك كثيرًا مع مانشستر يونايتد، من فشل الانتقال المخطط له إلى بيرنلي، حسبما زعمت الديلي ستار.

تم ربط جونز بخروج على سبيل الإعارة، لكنه يخشى عدم اتمام الصفقة.

ليفربول يراقب نجم أياكس لتدعيم الدفاع

2020-11-01T11:43:54Z

الريدز يسعى لتعويض فان ديك بهولندي آخر

وفقًا لصحيفة ميرور، فإن ليفربول يراقب عن كثب نجم أياكس الدفاعي الشاب بير شورز.

شورز، البالغ من العمر 19 عامًا، ظهر بمستوى جيد في الآنفيلد خلال تجربة قبل عامين وتألق في لقاء أياكس الأخير بدوري أبطال أوروبا.

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