أخبار الانتقالات: مبابي يبلغ باريس برغبته في الرحيل وإصابة فان دايك تقرب كوليبالي

فليك يتمنى بقاء ألابا في بايرن ميونخ
عقد اللاعب ينتهي في صيف 2021
يتمنى مدرب بايرن ميونخ هانزي فليك بقاء مدافع فريقه دافيد ألابا.
ينتهي عقد ألابا في نهاية موسم 2020-21، وقد تسبب مفاوضات تجديد العقد في خلافات بين واده وأولي هوينيس.
برشلونة يخطط لضم جارسيا في يناير
بحسب ESPN فإن برشلونة يجهز للتحرك نحو مدافع مانشستر سيتي إريك جارسيا في سوق الانتقالات في يناير القادم.
حاول العملاق الكتالوني ضم صاحب الـ19 عامًا في سوق الانتقالات الصيفية 2020، لكن محاولته باءت بالفشل.
مبابي يبلغ باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل
أخبار جيدة لريال مدريد المهتم باللاعب
بحسب أوك دياريو، فإن كيليان مبابي أبلغ باريس سان جيرمان أنه يرغب في الرحيل من الفريق.
لا يرغب النجم الفرنسي في الدخول مع صراع مع فريقه، كذلك لا يرغب في الرحيل مجانًا مع انتهاء عقده، لذا قام بتحذير النادي.
جدير بالذكر أن اللاعب مطلوب بقوة في ريال مدريد..
أوريجي قد يرحل من ليفربول في يناير
قديغادر المهاجم ديفوك أوريجي ليفربول مع بداية سوق الانتقالات في يناير، وذلك لحاجته للمزيد من الدقائق على أرضية الملعب.
صاحب الـ25 عامًا لم يلعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد، وبحسب ليفربول إيكو فإن ذلك قد يدفعه للرحيل، خاصةً مع وجود اهتمام من كلوب بروج.
يوفنتوس يقرر شراء موراتا
أوضحت "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس لن ينتظر نهاية الإعارة الموسمية الثنائية لمهاجمه ألفارو موراتا من أجل تفعيل بند الشراء نهائياً.
وقال التقرير إن البيانكونيري سيتفاوض يونيو المقبل مع أتلتيكو مدريد من أجل دفع القيمة النهائية البالغة 45 مليون يورو، ولكن لم يتضح بعد مصير الاستعارة الخاصة بالموسم الثاني المقدرة في حدود 10 مليون يورو أخرى.
يوفنتوس يطارد حلم بوجبا
البيانكونيري لم يفقد الأمل في استعادة نجمه السابق
أشارت "كالتشيو ميركاتو" إلى أن يوفنتوس لم يفقد بعد الأمل في ضم بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد رغم تفعيل الأخير بند التجديد حتى 2022.
ويأمل يونايتد في تمديد بقاء الفرنسي لمدة أطول، ولكن العلاقة ليست مثالية بين الطرفين، مما يجعل يوفنتوس يأمل في إمكانية نجاح فرصه بإعادته الصيف القادم
صراع على إريكسن
"10Sport" ذكرت أن الثنائي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مهتمان بخدمات كريستيان إريكسن، وقد يتحركان لضمه في يناير.
الدنماركي حتى الآن شارك فقط في ثلاث مباريات أساسياً منذ بداية الموسم وفشل في فرض نفسه على تشكيل أنطونيو كونتي.
ميلان يتوصل لاتفاق مع إيكاردي
هل يعود الأرجنتيني لإيطاليا من بوابة غريم فريقه السابق إنتر؟
ذكر "TodoFichajes" أن ميلان قد أتم اتفاقاً شخصياً مع مهاجم باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي من أجل ضمه بعد فشله في العثور على مكان أساسي الموسم الحالي مع فريقه.
لاعب إنتر السابق قد يكلف ميلان قرابة 40 مليون يورو، المبلغ الذي وافق إيفان جازيديس، مدير النادي، على صرفه، بحسب التقرير الإسباني.
اهتمام من مانشستر يونايتد بتشالهان أوغلو
بحسب "TodoFichajes"، فإن مانشستر يونايتد دخل على الخط من أجل ضم هاكان تشالهان أوغلو، متوسط ميدان ميلان.
وينتهي عقد صانع الألعاب التركي مع الروسونيري في 2021، ولم يتوصل الطرفان بعد لاتفاق لتمديده، وسط أنباء عن محاولة لتسويقه من وكيله لعديد الأندية
كوليبالي يتحدث عن انتقاله لليفربول
هل تقرب إصابة فان دايك السنغالي من الريدز؟
علق كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي، على الأنباء التي ربطته بالرحيل عن صفوف الفريق، والانتقال إلى ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
كوليبالي ارتبط بالانتقال إلى الريدز أكثر من مرة، وذلك من أجل تدعيم دفاع الفريق الإنجليزي بناء على طلب المدرب يورجن كلوب، ولكن اللاعب قرر البقاء مع ناديه الحالي.
وفي هذا السياق قال اللاعب بعد فوز فريقه 1/0 على ريال سوسييداد بالدوري الأوروبي:"أحب نابولي والجماهير تحبني وهذا هو الأهم، أحاول باستمرار تجهيز نفسي لكل مباراة قادمة للفريق".
وأضاف:"هناك بعض الأندية تحاول التعاقد معي، ولكن عقدي مستمر لمدة 3 سنوات وأعمل على مساعدة الفريق طوال فترة تواجدي بالنادي"