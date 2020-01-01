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أخبار الانتقالات: خلاف مع نجل زيدان أدى لرحيله ووبوتشيتينو رفض برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 7 نوفمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Mauricio Pochettino Zinedine Zidane Tottenham Real Madrid
Getty Images

ميلان يريد ضم مدافع فيرونا

2020-11-07T11:46:41Z

تواصل ميلان مع هيلاس فيرونا بشأن الانتقال المحتمل لماتيو لوفاتو، حسب تقارير كالتشيوميركاتو.

أبهر الجميع قلب الدفاع البالغ من العمر 20 عامًا منذ انضمامه إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي ووضعه الروسونيري على رأس قائمة الأهداف.

وبالفعل أجرى ميلان محادثات مع وكيل المدافع وكذلك ناديه.

ليفربول ينافس توتنهام لضم مدافع إنتر

2020-11-07T11:45:11Z

ليفربول على استعداد لدخول السباق للتعاقد مع ميلان سكرينيار من إنتر، حسب ESPN.

لطالما ارتبط قلب الدفاع بالانتقال إلى توتنهام، الذي من المتوقع أن يقدم عرضًا في يناير أو الصيف المقبل.

لكن بحث ليفربول عن بديل للمصاب فيرجيل فان ديك قد يؤدي إلى الانقضاض عليه لإغرائه إلى الأنفيلد بدلاً من ذلك.

إنتر يخطط لضم مدافع برشلونة في يناير

2020-11-07T11:43:54Z

إنتر يخطط لتقديم عرض لبرشلونة لضم جونيور فيربو في يناير، حسب ورد في كالتشيو ميركاتو.

الظهير الأيسر هو واحد من عدة لاعبين يأمل الفريق الإسباني في التخلص منها في فترة الانتقالات المقبلة، ويمكنه العثور على منزل جديد في سان سيرو.Junior Firpo

Junior Firpo Barcelona
Getty Images

زين الدين زيدان يفضل لاوتارو على نجم بوروسيا دورتموند

2020-11-07T11:42:08Z

ذكرت تقارير أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يفضل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر على عكس نجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند.

يتطلع العملاق الإسباني إلى تعزيز هجومه بمهاجم جديد، وبينما يُزعم أن النادي يفضل هالاند وأنه سيكون التوقيع المثالي، يعتقد زيدان أن المهاجم الأرجنتيني سوف يلائم أسلوب لعبه بشكل أفضل.

Lautaro Martinez, Inter, Serie A 2020-21
Getty

آرسنال يتطلعون إلى المعجزة المجرية

2020-11-07T11:41:35Z

دومينيك زوبوسزلاي هو هدف جاد للانتقال لمدرب آرسنال ميكيل أرتيتا في يناير، وفقًا لإندكس.

كان لاعب خط وسط رد بول سالزبورج يذهل الكشافة بأدائه، ويمكن أن يسعى آرسنال للتعاقد معه كبديل لصفقة لحسام عوار.

معركة بين ميلان والريال بسبب إبراهيم دياز

2020-11-07T11:39:28Z

ميلان يريد دياز وزيدان لا ينوي بيعه

ميلان يستعد لبذل كل ما في وسعه لتأمين مستقبل إبراهيم دياز، حسب تقارير Calciomercato.

بعد الفشل في الحصول على شرط شراء في صفقة إعارته، أصبحوا على استعداد لبدء محادثات مع ريال مدريد بشأن صفقة انتقال.

لكن هناك مشكلة: زين الدين زيدان انبهر بمستوى المهاجم ولا يريد التفريط فيه.

Brahim Diaz Milan
Getty Images

إنتر يريد ثلاثي تشيلسي

2020-11-07T11:38:14Z

من المقرر أن ينقض أنطونيو كونتي على نادي تشيلسي لتقوية فريقه مع إنتر، حسبما ذكرت توتوسبورت.

يريد المدرب إضافة أوليفييه جيرو وإيمرسون بالميري وماركوس ألونسو إلى صفوفه، كلهم غير مرغوب فيهم في ستامفورد بريدج حاليًا.

برشلونة يقرر بيع 5 لاعبين لحل الأزمة المالية

2020-11-07T11:35:12Z

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة مستعد لبيع خمسة لاعبين في يناير المقبل.

مارتن بريثويت وكارليس ألينا وعثمان ديمبيلي وجونيور فيربو وصمويل أومتيتي ليسوا جزءًا من خطط رونالد كومان ومن المقرر أن يتركوا النادي من أجل جمع الأموال لأن النادي في أمس الحاجة إليها.

سوف يتأثر مانشستر يونايتد بشكل خاص بهذه الأخبار نظرًا لاستمرارهم في مطاردة ديمبيلي.

barcelona dinamo kiev camp nou champions league
Getty

بوتشيتينو يرفض برشلونة مرتين

2020-11-07T11:31:40Z

قرر مدرب توتنهام السابق عقد صفقة في الأولد ترافورد

اقترب برشلونة مرتين من ماوريسيو بوتشيتينو لتولي منصب المدرب الرئيسي في الكامب نو - لكنه رفض ذلك لأنه ينتظر إتاحة المنصب في مانشستر يونايتد، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ستار.

يعتبر مدرب توتنهام السابق هو المرشح الأوفر حظاً لتولي المسؤولية من أولي جونار سولشاير في الأولد ترافورد في حالة طرد النرويجي.

montaje Pochettino Barcelona 2020
Goal

خلاف مع نجل زيدان أدى إلى رحيل اللاعب!

2020-11-07T11:30:28Z

غادر سيرجيو ريجيلون من ريال مدريد إلى توتنهام بعد خلاف مع لوكا زيدان، نجل المدرب زين الدين.

ذكرت صحيفة El Confidencial أن علاقته بالمدرب قد شوهت بعج هذا الخلاف وأدت إلى رحيله - ليس بسبب قلة جودة اللاعب.