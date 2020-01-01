أخبار الانتقالات: حارس اليونايتد يريد الرحيل وإنتر قد يخطف كانتي قبل الريال

إنتر يسابق الريال لضم نجم تشيلسي
إنتر قد يخطف كانتي إلى السان سيرو قبل ريال مدريد
برز لاعب خط وسط تشيلسي نجولو كانتي كهدف انتقال رئيسي للإنتر ، وفقًا لتقارير كانال +.
تم ربط الجانب الإيطالي بالعديد من نجوم البلوز في الأيام الأخيرة، لكن هدفهم الرئيسي هو التوقيع مع الفائز بكأس العالم، وفقًا لـ French TV station.
ويمثل ذلك ضربة لريال مدريد الحريص على ضم اللاعب.
حارس اليونايتد يريد الرحيل
حارس مانشستر يونايتد يسعى لمغادرة الأولد ترافورد
يتدرب سيرجيو روميرو بمفرده في مانشستر يونايتد بينما ينتظر إطلاق سراحه المأمول في يناير، حسب صحيفة صن.
فقد الأرجنتيني مكانه كحارس مرمى بديل أمام دين هندرسون وهو يائس للبدء في نادٍ جديد.
دي ماريا لا ينوي مغادرة باريس سان جيرمان
أكد أنخيل دي ماريا أنه لن يفكر في مغادرة باريس سان جيرمان إلى ناد أوروبي آخر.
وأشار الأرجنتيني لقناة Canal + "أبذل قصارى جهدي. أريد أن أنهي مسيرتي الأوروبية هنا ، لكن الأمر لا يعود لي فقط".
قلق مدريدي بسبب لاعبهم المعار
يتزايد قلق ريال مدريد بشأن وضع المعار رينير، حسب ما أوردته صحيفة آس.
البرازيلي، المعار إلى بوروسيا دورتموند، تم استبعاده مرة أخرى في مباراة بايرن ميونخ ولعب بالكاد 100 دقيقة منذ انتقاله إلى نادي البوندسليجا.
أرتيتا يقول إن آرسنال لم يندم على بيع مارتينيز
يقول ميكيل أرتيتا إن أرسنال سمح لإميليانو مارتينيز بالمغادرة إلى أستون فيلا لأنه كان الشيء الصحيح الذي يجب فعله لحارس مرمى قضى أكثر من 10 سنوات في شمال لندن.
انتقل مارتينيز إلى ميدلاندز في الصيف بعد أن فشل في الحصول على تأكيدات من أرتيتا بأنه سيكون رقم واحد هذا الموسم.
ايضًا كان الحارس الأرجنتيني قد تدخل بدلاً من بيرند لينو المصاب خلال الأشهر الأخيرة من موسم 2019-20 ولعب دورًا رئيسيًا في نجاح أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي.
جيرارد يريد تجديد عقد نجمه
سيناقش رئيس رينجرز ستيفن جيرارد صفقة جديدة لستيفن ديفيس "عندما يحين الوقت".
وقال في تصريحه لصحيفة هيرالد "إنه محترف كبير، رائع للعمل معه ونحن بحاجة إلى محاولة إبقاء ستيفن في هذا المكان من الآن وحتى نهاية الموسم لأنه إذا فعلنا ذلك ، فأنا متأكد من أنه سيساهم في الفريق بشكل جيد للغاية".
"من السابق لأوانه مناقشة العقود في الوقت الحالي، نحن بحاجة إلى مواصلة التركيز على كرة القدم وهذا أمر سأناقشه أنا وروس بشكل خاص مع بعض اللاعبين والوكلاء والتمثيل في الوقت المناسب."
وست هام ينافس اليونايتد لضم ديمبيلي
مهاجم ليون متاح الآن للانتقال
ويستهام مستعد لاتخاذ خطوة لصالح موسى ديمبيلي المرتبط بمانشستر يونايتد، حسب صحيفة ذا صن.
قد يكون مهاجم ليون متاحًا مقابل رسوم تبلغ حوالي 30 مليون جنيه إسترليني (39 مليون دولار) بالإضافة إلى مكافآت بعد أن كافح ليقدم أفضل مستوياته حتى الآن في موسم 2020-21.
ميلان يريد ضم مدافع فيرونا
تواصل ميلان مع هيلاس فيرونا بشأن الانتقال المحتمل لماتيو لوفاتو، حسب تقارير كالتشيوميركاتو.
أبهر الجميع قلب الدفاع البالغ من العمر 20 عامًا منذ انضمامه إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي ووضعه الروسونيري على رأس قائمة الأهداف.
وبالفعل أجرى ميلان محادثات مع وكيل المدافع وكذلك ناديه.
آرسنال يتطلعون إلى المعجزة المجرية
دومينيك زوبوسزلاي هو هدف جاد للانتقال لمدرب آرسنال ميكيل أرتيتا في يناير، وفقًا لإندكس.
كان لاعب خط وسط رد بول سالزبورج يذهل الكشافة بأدائه، ويمكن أن يسعى آرسنال للتعاقد معه كبديل لصفقة لحسام عوار.