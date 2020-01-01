أخبار الانتقالات: حارس اليونايتد يريد الرحيل وإنتر قد يخطف كانتي قبل الريال

يقول ميكيل أرتيتا إن أرسنال سمح لإميليانو مارتينيز بالمغادرة إلى أستون فيلا لأنه كان الشيء الصحيح الذي يجب فعله لحارس مرمى قضى أكثر من 10 سنوات في شمال لندن.

انتقل مارتينيز إلى ميدلاندز في الصيف بعد أن فشل في الحصول على تأكيدات من أرتيتا بأنه سيكون رقم واحد هذا الموسم.

ايضًا كان الحارس الأرجنتيني قد تدخل بدلاً من بيرند لينو المصاب خلال الأشهر الأخيرة من موسم 2019-20 ولعب دورًا رئيسيًا في نجاح أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي.