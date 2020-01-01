أخبار الانتقالات: 400 مليون من أجل بيدري وزيدان يؤكد بقاء راموس

البلوجرانا يحافظ على نجمه الشاب

برشلونة عازم على ربط بيدري البالغ من العمر 17 عامًا بالكامب نو على أساس طويل الأمد ، حيث حدد بند الإفراج عن نجم لاس بالماس السابق بمبلغ ضخم يصل إلى 400 مليون يورو (360 مليون جنيه إسترليني / 470 مليون دولار).

وأحدث الدولي الإسباني تأثيرًا سريعًا مع البلوجرانا في الفريق الأول، حيث انضم إلى زميله الشاب أنسو فاتي كعنصر منتظم في التشكيلة الأساسية إلى جانب نجوم كبار أمثال ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، وخاض ثماني مباريات حتى الآن عبر الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.