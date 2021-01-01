أخبار الانتقالات: رونالدو بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة يحدد خليفة كومان

وضع خوان لابورتا الرئيس الجديد لبرشلونة، يوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج، كالخيار المفضل له للإشراف على تدريب الفريق الكتالوني.

مانو كارينو الصحفي بإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أكد أن لابورتا لا يؤيد استمرار كومان كمدرب للفريق على المدى البعيد.

وأوضح أن السبيل الوحيد لاستمرار الهولندي على مقاعد بدلاء برشلونة الموسم القادم، هو الحصول على أي بطولة خلال هذا الموسم.