أخبار الانتقالات: رقم ضخم مقابل رايس وتوتنهام يحدد بديل لوريس حال رحيله!

قال روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، إنه يعرف الكثير عن الدوري الأمريكي لكرة القدم، لكنه لن ينجذب إلى الانتقال المحتمل إلى أمريكا الشمالية في المستقبل.

قالت زوجة ليفاندوفسكي في الماضي إن زوجها مهتم بإنهاء مسيرته المهنية في لوس أنجلوس ، الأمر الذي يثير فضول كل من لوس أنجلوس جالاكسي ولوس أنجلوس إف سي.