أخبار الانتقالات: رفض رحيل بوجبا وكومان يكشف رغبة لاعبه في الرحيل!

الشياطين الحمر لن يسمحوا للاعب خط الوسط بالمغادرة في يناير

تقرير لكالتشيوميركاتو يفيد بأن يوفنتوس سينتقل في الصيف للاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا.

قال وكيل الفرنسي الدولي الشهر الماضي إنه غير سعيد بالنادي ويريد الرحيل، لكن الشياطين الحمر لن يسمحوا له بالرحيل قبل نهاية الموسم.

يوفنتوس مصمم على إعادته، لكن مانشستر يونايتد متمسك باللاعب في ظل منافستهم على لقب الدوري الإنجليزي.