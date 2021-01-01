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أخبار الانتقالات: رفض رحيل بوجبا وكومان يكشف رغبة لاعبه في الرحيل!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 17 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Paul Pogba Man Utd

ريال مدريد مستعد لبيع مدافعه

2021-01-17T12:43:56Z

ريال مدريد مستعد لبيع ألفارو أودريوزولا، وفق ما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو.

يطالب الفريق الإسباني بـ 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 24 مليون دولار) للظهير الأيمن البالغ من العمر 25 عامًا، والذي لا مكان له في خطط زين الدين زيدان.

كومان يكشف أن اللاعب المرتبط بآرسنال طلب الرحيل عن برشلونة

2021-01-17T12:42:46Z

كشف رونالد كومان أن نيتو يتطلع للرحيل عن برشلونة.

تم ربط حارس المرمى البرازيلي بآرسنال مؤخرًا، على الرغم من رفض برشلونة طلبه بالقيام بخطوة حتى الآن.

مدرب مارسيليا يؤكد الاهتمام الإنجليزي بسانسون

2021-01-17T12:42:06Z

أكد أندريه فيلاس بواس مدرب مارسيليا اهتمام الدوري الإنجليزي الممتاز بلاعب الوسط مورجان سانسون، الذي ارتبط مع أستون فيلا ووست هام.

مانشستر يونايتد يرفض رحيل بوجبا قبل نهاية الموسم

2021-01-17T12:40:37Z

الشياطين الحمر لن يسمحوا للاعب خط الوسط بالمغادرة في يناير

تقرير لكالتشيوميركاتو يفيد بأن يوفنتوس سينتقل في الصيف للاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا.

قال وكيل الفرنسي الدولي الشهر الماضي إنه غير سعيد بالنادي ويريد الرحيل، لكن الشياطين الحمر لن يسمحوا له بالرحيل قبل نهاية الموسم.

يوفنتوس مصمم على إعادته، لكن مانشستر يونايتد متمسك باللاعب في ظل منافستهم على لقب الدوري الإنجليزي.

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(C)Getty Images

أجويرو قد يستمر مع مانشستر سيتي

2021-01-17T12:38:30Z

قد يمدد سيرجيو أجويرو عقده مع مانشستر سيتي.

لا يزال فريق الدوري الإنجليزي الممتاز في السوق من أجل بديل طويل الأجل للأرجنتيني، لكنهم منفتحون على منحه تمديدًا لمدة 12 شهرًا، بحسب صحيفة ديلي ستار.

لكن أجويرو سيتعين عليه تخفيض راتبه بشكل كبير إذا كان سيبقى في النادي.

Sergio Aguero Manchester City 2020-21
Getty Images

سبب أزمة راموس مع ريال مدريد!

2021-01-17T12:36:37Z

يريد ريال مدريد من سيرجيو راموس خفض راتبه من أجل البقاء في النادي، وفقًا لـ ABC.

يقال إن فلورنتينو بيريز يريد من قائده التوقيع على عقد تمديد لمدة عام واحد مع تخفيض 10 في المائة من راتبه الحالي.

بينما راموس يريد صفقة لمدة عامين بنفس الأجر مثل عقده الحالي، كما أنه حريص على البقاء في مدريد.

Sergio Ramos Real Madrid 2020-21
Getty

لا توجد أي عروض لديكلان رايس!

2021-01-17T12:35:32Z

قال ديفيد مويس رئيس وست هام، إن النادي لم يتلق أي عروض من مانشستر يونايتد أو تشيلسي لشراء ديكلان رايس.

وقال مويس لأمازون برايم: "إنه غير صحيح، لم يكن لدينا أي اتصال من أي من هذين الناديين بخصوص ديكلان ولن نرغب بأي حال من الأحوال".

"إنه يقوم بعمل رائع بالنسبة لنا، إنه قائد كبير الآن، لقد تبين أنه لاعب جيد حقًا".

Declan Rice West Ham 2020-21
Getty/Goal

لامبتي يوقع عقد جديد برايتون

2021-01-17T12:34:57Z

إنتر لم يدفع لريال مدريد ثمن أشرف حكيمي حتى الآن!

2021-01-17T12:32:25Z

إنتر لم يدفع بعد القسط الأول من رسوم نقل أشرف حكيمي البالغة 40 مليون يورو (36 مليون جنيه إسترليني / 45 مليون دولار) إلى ريال مدريد ، وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.

كان من المقرر سداد الدفعة الأولى في ديسمبر لكن تردد أن الأندية وافقت على تأجيل القسط حتى مارس.

مدافع جديد على رادار ليفربول

2021-01-16T13:27:33Z

برز مدافع لايبزيج إبراهيما كوناتي كخيار بديل لأوباميكانو  لليفربول.

النادي الألماني متردد في بيع دايوت أوباميكانو، ولكن قد يكون منفتحًا على انتقال كوناتي، وأكد كريستيان فالك من صحيفة بيلد أن الاهتمام حقيقي.

تقارير .. ليفربول لن يضم راموس بسبب صلاح

2021-01-15T16:53:14Z

قرر نادي ليفربول الإنجليزي، عدم التفكير في التعاقد مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد، بسبب واقعته الشهيرة مع النجم المصري محمد صلاح.

موقع "The Athletic" الإنجليزي، أكد أن المدرب يورجن كلوب قرر استبعاد المدافع المخضرم من حساباته بشكل كامل، لعدم إثارة المشاكل في غرفة ملابس الفريق.

بايرن ميونخ ينافس ليفربول على ضم ميليتاو

2021-01-15T16:50:13Z

كشفت مصادر صحفية لـ"جول" أن بايرن ميونخ استفسر عن إمكانية التعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو من ريال مدريد.

المهمة لن تكون سهلة على بايرن لضم ميليتاو، بوجود اهتمام من ليفربول ويوفنتوس من أجل التعاقد مع اللاعب، لحاجة كل منهما لتعزيزات دفاعية.

صاحب الـ22 سنة جاء إلى ريال في 2019 من بورتو البرتغالي، في صفقة وصلت قيمتها 50 مليون يورو لكنه لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق