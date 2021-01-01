أخبار الانتقالات: دورتموند يراقب النجم المغربي وبايرن يبدأ مفاوضات كوليبالي

هاكان تشالهان أوغلو، أحد أفضل المبدعين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، الآن في محادثات متقدمة بشأن عقد جديد في ميلان، بحسب فابريزيو رومانو.

قدم اللاعب خمس تمريرات حاسمة على الأقل في كل موسم من المواسم الأربعة التي قضاها في ميلان.