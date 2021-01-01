أخبار الانتقالات: دورتموند يراقب النجم المغربي وبايرن يبدأ مفاوضات كوليبالي

بوروسيا دورتموند يراقب النجم المغربي
يوسف النصيري لاعب إشبيلية هو أحدث مهاجم مرتبط ببوروسيا دورتموند، حيث كتبت يورو سبورت أن المهاجم قد لفت نظر النادي الألماني كبديل محتمل لإيرلينج هالاند.
لمحات اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا تشير بأنه صاحب دقة عالية بالأخص داخل منطقة الجزاء، حيث سجل 13 هدفًا في 24 مباراة بالدوري الإسباني هذا العام.
ميلان قريب من التجديد لنجمه
هاكان تشالهان أوغلو، أحد أفضل المبدعين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، الآن في محادثات متقدمة بشأن عقد جديد في ميلان، بحسب فابريزيو رومانو.
قدم اللاعب خمس تمريرات حاسمة على الأقل في كل موسم من المواسم الأربعة التي قضاها في ميلان.
مشتري ماليزي لفالنسيا!
يهتم ولي العهد الماليزي تونكو إسماعيل إدريس بشراء فالنسيا من بيتر ليم، وفقًا لـ ESPN.
تحذير من سولشاير بشأن الانتقالات
حذر أولي جونار سولشاير من أن مانشستر يونايتد يجب أن يكون "واقعيًا" في فترة الانتقالات هذا الصيف.
بالرغم من قيود الميزانية بسبب الوباء، لا يتوقع سولسكاير صيفًا مجانيًا حيث يتطلع الشياطين الحمر إلى المنافسة بقوة أكبر على اللقب الموسم المقبل.
إنتر يبرم اتفاق مبدأي مع نجم ليفربول المطلوب في برشلونة
على الرغم من المشاكل المالية.. يقال إن النادي ضمّن لاعب خط وسط ليفربول
في حديثه في برنامج سبورت ميديا ست الإيطالي، أفاد كلاوديو ريمون أن لاعب خط وسط ليفربول جورجينيو فاينالدوم قد توصل إلى "اتفاق مبدأي" مع إنتر ميلان قبل أن ينتهي عقده في الصيف.
سيصل فاينالدوم في انتقال مجاني، ولكن من المحتمل أن يمثل راتبه التزامًا نقديًا كبيرًا من نادٍ في خطر مالي.
إيفرتون يريد جوشوا كينج بشكل نهائي
على الرغم من عدم بدء إعارة جوشوا كينج حتى الآن، إلا أن إيفرتون يريد التمسك بمهاجم بورنموث بشكل دائم بعد فترة إقامته الحالية البالغة ستة أشهر، حسبما كتب موقع فوتبول إنسايدرز.
اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لديه 166 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
بايرن ميونخ يبدأ محادثات لضم كوليبالي!
يريد البافاري قلب الدفاع المتمرس مع أوباميكانو
تواصل بايرن ميونخ بنابولي في وقت سابق هذا الأسبوع، لشراء المدافع كاليدو كوليبالي البالغ من العمر 29 عامًا، وفقًا لموقع توتوسبورت.
يخسر النادي قلب الدفاع دافيد ألابا هذا الصيف ويبدو أنه مهتم بإضافة لاعب مخضرم يمكن الاعتماد عليه لدعم خط دفاعه.
انضم أوباميكانو، البالغ من العمر 22 عامًا بالفعل من لايبزيج، ولكن لن يكتفي به العملاق البافاري.
كومان عن احتمال رحيله "برشلونة سيواجه مشاكل"
تناول رونالد كومان التكهنات المستمرة حول رحيله من كامب نو، وأصر على أن برشلونة "سوف يواجه مشاكل" إذا رحل الهولندي عن النادي.
حصل كومان على عقد لمدة عامين مع النادي الكتالوني، لكنه يجد نفسه الآن تحت ضغط متزايد وسط موسم مضطرب.
وكيل حارس ليدز يتوقع انتقاله لريال مدريد
يعتقد فلوري وكيل حارس مرمى ليدز إيلان ميسليير أن موكله قد يجذب اهتمام ريال مدريد في مرحلة ما في المستقبل القريب، لكنه ينصح اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بالبقاء في الوقت الحالي.
قال "إيلان يبدأ في ليدز، إنه يحب النادي، ربما بعد موسم واحد أو موسمين، قد يطرق الباب فريق مثل ريال مدريد - من يدري؟".
ريال مدريد مستعد لبيع فاران
ريال مدريد منفتح على فكرة بيع رافاييل فاران لمانشستر يونايتد، حسب صحيفة ذا ميرور.
يقال إن البلانكوس ينتظرون العروض القادمة للمدافع الفائز بكأس العالم، والذي يخضع لعقد حتى عام 2022، ولم يدخل في محادثات التمديد معه حتى الآن.
توتنهام يراقب نجم ريال مدريد
بحسب ذا ديلي ستار، انضم توتنهام إلى السباق على نجم ريال مدريد لوكاس فاسكيز.
اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا اقتربت نهاية عقده في سانتياجو برنابيو، وبعد ارتباطه بالعديد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا، يمكن أن ينضم إلى القائمة المجانية هذا الصيف.
صراع مرتقب على مهاجم تشيلسي!
مع زيادة التقارير عن رغبة تشيلسي في التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند، ازداد الحديث عن بيع المهاجم الحالي تامي أبراهام.
ذكرت صحيفة التليجراف أن وست هام وليستر سيتي وساوثامبتون وبرايتون وأستون فيلا سيكونون من بين أكثر ملاحقي أبراهام إذا أصبح متاحًا في سوق الانتقالات.
سجل المهاجم 21 هدفًا خلال الموسمين الماضيين في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.
توتنهام سيتم شراء جاريث بيل
نجم الريال المعار قد يرحل نهائيًا
يقال إن توتنهام يفكر في الانتقال الدائم لجاريث بيل بعد أن أوفى رجل ريال مدريد بوعده بعد تحسن في مستوى النادي، حسبما زعم إكسبريس.
أعاد توتنهام الويلزي إلى ناديه السابق على سبيل الإعارة من لوس بلانكوس، وهو يرغب من البداية أن يستمر انتقاله طويلًا.
ستكون هذه موسيقى لآذان مدريد أيضًا، حيث يعتزم العمالقة الإسبان استخدام أموال بيل لتحرير الأموال من أجل كيليان مبابي والتجديد لراموس.
مفاوضات للنجم كريستيانو رونالدو من الدوري الأمريكي!
يدعي تودو فيشاجيس أن إنتر ميامي يعمل على مدار الساعة لإقناع كريستيانو رونالدو بالانضمام إلى فريقهم بالدوري الأمريكي العام المقبل.
مهاجم يوفنتوس ينتهي عقده في دوري الدرجة الأولى الإيطالي العام المقبل وقد يميل إلى الاتجاه إلى أمريكا.
يُعتقد أن ليونيل ميسي تجنب الانتقال إلى فلوريدا، لوجود صفقة مع باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، لكن ديفيد بيكهام وهو من ملاك إنتر ميامي، يأمل أن يتمكن من إحضار الرجل الذي اتبع خطاه في مانشستر يونايتد وريال مدريد.