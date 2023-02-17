أكد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد إنه لا يعلم إذا ما كان الفريق سيحصل على تمويل أكبر حال تمت عملية بيع النادي.

وقال تين هاج لـ "ديلي فوتبول": "ربما يحدث ذلك، محتمل، لا أعلم لكن في النهاية الأمر لا يتوقف علي".