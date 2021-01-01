أخبار الانتقالات: تشيلسي يحاول خطف صفقة الريال وخطة السيتي لضم هالاند!

تشيلسي يجدد اهتمامه بسانشو
دورتموند يتوقع رحيل الجناح
تشيلسي مستعد لإعادة إشعال اهتمامه بجادون سانشو، وفقًا لسبورت1.
يُزعم أن بوروسيا دورتموند يتوقع رحيل الجناح الإنجليزي في نهاية الموسم وتشيلسي مهتم جدًا بالتعاقد معه.
بالإضافة إلى مانشستر يونايتد الذي يراقبه هو وديمبيلي لاعب برشلونة.
ريال مدريد يتحلى بالصبر في صفقة مبابي!
ذكرت صحيفة ماركا أن ريال مدريد سينتظر أن يضع باريس سان جيرمان كيليان مبابي في سوق الانتقالات قبل أن يتخذ خطوة.
لدى مبابي عرض للتجديد في باريس، لكن إذا لم يوقعه، فقد النادي الفرنسي إلى بيعه بدلاً من المخاطرة بخسارته مجانًا، حيث مع نهاية هذا الموسم سيكون مُتبقي في عقده سنة واحدة.
سولشاير يؤكد سعادة بوجبا مع اليونايتد
يصر أولي جونار سولسشاير على أن بول بوجبا "سعيد" في مانشستر يونايتد رغم الغموض الذي يسيطر على مستقبل النجم الفرنسي.
من المقرر أن ينتهي عقد بوجبا في عام 2022، وبعد أن صرح شقيق اللاعب الفرنسي بأنه يعتقد أن مان يونايتد يجب أن يبيعه هذا الصيف، أصر سولشاير على أن نجمه سعيد في الأولد ترافورد.
تشيلسي يحاول خطف صفقة الريال!
يتطلع تشيلسي إلى خطف الصفقة المرتقبة في ريال مدريد ديفيد ألابا، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.
من المقرر أن يغادر ألابا بايرن ميونخ هذا الصيف كلاعب حر، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتعاقد أصحاب البرنابيو مع النجم النمساوي.
لكن توماس توخيل، المدرب الجديد لتشيلسي، معجب بالمدافع وركز أنظاره على ألابا كعامل أساسي لتدعيم خط الدفاع.
هل الفوز بالدوري الإنجليزي سيكون السبب في ضم هالاند؟
خطة جوارديولا لضم هالاند
يعتقد مانشستر سيتي أن فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم سيقنع إيرلينج هالاند بالانضمام إلى النادي.
وفقًا لصحيفة ديلي ستار، جعل بيب جوارديولا نجم دورتموند أفضل اختيار له ليحل محل سيرجيو أجويرو والنادي مستعد لهذه الخطوة.
يأمل السيتي في إحضار هالاند إلى إنجلترا هذا الصيف، ويعتقدون أن الفوز باللقب سيكون ميزة إضافية ستحفز هالاند للانتقال.
بيكيه "لن أغادر برشلونة أبداً"
يقول جيرارد بيكيه إنه سيعتزل في برشلونة لأنه لا يرى نفسه يلعب مع نادٍ آخر.
وقال في تصريحه: "سأعتزل في برشلونة، لقد قلت هذا دائمًا، ألعب كرة القدم لأنني أمثل برشلونة، ولا أرى نفسي في أي فريق آخر."
ليفربول يراقب جناح ليدز
ليفربول يراقب عن كثب جناح ليدز رافينها، وفقًا لموقع فوتبول إنسايدر.
سجل رافينها أربعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ويقال إنه أثار إعجابًا كبيرًا للمسئولين في الآنفيلد.
وست هام سيقاتل مرة أخرى من أجل النصيري
زعمت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن وست هام سيحاول مرة أخرى التعاقد مع يوسف النصيري لاعب إشبيلية في الصيف المقبل.
عرض النادي الإنجليزي البالغ 25 مليون يورو رفضه النادي الأندلسي، لكن بحسب الصحيفة فإن العرض الجديد سيصل إلى 35 مليون يورو.
ريجيلون يسعى للعودة إلى ريال مدريد
أكدت تقارير من الصحف الإسبانية على أن سيرخيو ريجيلون، الظهير الأيسر لتوتنهام، يرغب بكل قوة في العودة إلى ريال مدريد مرة أخرى الصيف المقبل.
العودة قد تتم مع خروج مارسيلو المتوقع، إلى جانب وجود بند إعادة شراء في عقد الظهير الطائر مع السبيرز من نصيب الريال.
تشيلسي يطلب استعادة هازارد من ريال مدريد بنصف الثمن
أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي، اهتمامه باستعادة الجناح البلجيكي إيدين هازارد، والتعاقد معه من ريال مدريد الصيف القادم.
هازارد رحل عن البلوز في صيف عام 2019، في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو، ليحقق اللاعب حلمه بالعمل مع المدرب زين الدين زيدان.
موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أكد أن تشيلسي يريد ضم هازارد مرة أخرى ولكن بنصف الثمن، عن طريق دفع مبلغ يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو.