أخبار الانتقالات: تشيلسي يحاول خطف صفقة الريال وخطة السيتي لضم هالاند!

يصر أولي جونار سولسشاير على أن بول بوجبا "سعيد" في مانشستر يونايتد رغم الغموض الذي يسيطر على مستقبل النجم الفرنسي.

من المقرر أن ينتهي عقد بوجبا في عام 2022، وبعد أن صرح شقيق اللاعب الفرنسي بأنه يعتقد أن مان يونايتد يجب أن يبيعه هذا الصيف، أصر سولشاير على أن نجمه سعيد في الأولد ترافورد.