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أخبار الانتقالات: تشيلسي يعرض 7 لاعبين للبيع وبوتشيتينو يقترب من باريس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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pochettino
pochettino

إصابة ديمبيلي تقتل آماله في انتقالات يناير

2020-12-24T13:29:48Z

أشار تقرير ESPN إلى أن فرص مهاجم ليون موسى ديمبيلي في يناير قد تراجعت بعد إصابته في التدريبات بكسر في ذراعه.

وقال المدرب رودي جارسيا: "سنرى مسار العمل معه، لكنه غير متاح حاليًا".

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(C)Getty Images

ليفربول يقترب من نجم فالنسيا السابق

2020-12-24T13:29:09Z

يقترب ليفربول من التعاقد مع نجم فالنسيا السابق إيزيكيل جاراي، وفقًا لتودوفيتشاجيس.

يريد الريدز التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لتعزيز صفوفهم الدفاعية، وسط أزمة الإصابة التي أدت إلى تهميش فيرجيل فان ديك وجو جوميز.

يمكن أن ينضم جاراي إلى ليفربول كوكيل حر، لكن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز يدرسون أيضًا خطوة لإيدر ميليتاو لاعب ريال مدريد.

بوتشيتينو يقترب من باريس

2020-12-24T13:26:38Z

يتحول عمالقة الدوري الفرنسي إلى مدرب توتنهام السابق

وفقًا لـ RMC Sport، من المقرر أن يحل ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، محل توماس توخيل كمدرب لباريس سان جيرمان.

يُجري أبطال دوري الدرجة الأولى الفرنسي تغييراً احتفاليًا في تدريبهم وسط صراعات من أجل الاتساق في 2020-21، مع عودة رجل قضى وقتًا في تدوين كتبه كلاعب إلى العاصمة الفرنسية.

Tuchel Pochettino PSG
Getty

اذا رحل صلاح هل يأتي مبابي أو هالاند؟

2020-12-24T13:25:42Z

جون بارنز غير مقتنع بأن محمد صلاح سيضغط من أجل الابتعاد عن ليفربول، أو أن إيرلينج هالاند أو كيليان مبابي سيرغبان في التحول إلى الأنفيلد إذا تم فتح دور هجومي.

قال أسطورة الريدز لـ BonusCodeBets: "لمجرد رحيل لاعب واحد، فهذا لا يعني أن أحد هؤلاء النجوم الآخرين، في هذه الحالة إرلينج هالاند أو كيليان مبابي من المرجح أن يوقعوا كبديل له".

Erling Haaland Mohamed Salah Kylian Mbappe
Getty

ليدز يراقب نجم وولفرهامبتون

2020-12-24T13:24:25Z

مهاجم الذئاب أداما تراوري هو موضوع اهتمام ليدز يونايتد - بحسب 90 دقيقة.

يفكر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في ترك مولينو بحثًا عن وقت أكثر للمشاركة، ومن المحتمل أن يكون مارسيلو قادرًا على منحه دورًا أكثر بروزًا في تشكيلته مع ليدز.

بدأ تراوري سبع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وولفرهامبتون هذا الموسم، ولم يفتح حساب تسجيله بعد.

Adama Traore Wolves 2020-21
Getty

تشيلسي يعرض 7 نجوم للبيع في يناير!

2020-12-24T13:22:02Z

عرض تشيلسي سبعة نجوم من الفريق الأول للبيع قبل فترة الانتقالات في يناير، وفقًا لصحيفة The Sun.

سيتم السماح لروس باركلي وماركوس ألونسو وأنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن وجورجينيو وداني درينكووتر وفيكتور موزيس بمغادرة ستامفورد بريدج في عام 2021.

رحيل هؤلاء اللاعبين يمكن أن يمهد الطريق لتشيلسي لضم صفقات سوبر، مثل إيرلينج هالاند وديكلان رايس، اللذان يربطهما عقود في بوروسيا دورتموند ووست هام.

Frank Lampard Chelsea 2020
Getty Images

لماذا يريد برشلونة التخلص من كوتينيو؟

2020-12-23T11:13:41Z

عمالقة الدوري الاسباني حريصون على بيع الدولي البرازيلي

برشلونة "يائس" لبيع فيليبي كوتينيو في الشتاء، حسبما ذكرت صحيفة سبورت.

سوف يدين البلوجرانا لليفربول بـ 18 مليون جنيه إسترليني (24 مليون دولار) أخرى إذا وصل البرازيلي إلى 100 مباراة في الكامب نو، مع رغبة عمالقة الدوري الإسباني في جلب الأموال من البيع بدلاً من دفع المزيد في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

PHILIPPE COUTINHO FC Barcelona
Getty Images

سولشاير يعلق على موقف بوجبا

2020-12-23T11:11:20Z

أكد أولي جونار سولشاير أنه لا يشعر بالقلق من موقف بول بوجبا، كما أنه يقبل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد "الطموح" الذي يريد اللعب مع فريق يفوز بالألقاب.

منذ عودته إلى أولد ترافورد من يوفنتوس في انتقال برقم قياسي عالمي في ذلك الوقت في عام 2016، تم ربط بوجبا مرارًا وتكرارًا بالانتقال الثاني بعيدًا عن اليونايتد.

لطالما كان اليوفي وريال مدريد هما الأقرب لضم بوجبا، في حين كافح الفائز بكأس العالم من أجل تقديم أفضل مستوياته باستمرار مع الشياطين الحمر.

Paul Pogba Manchester United
Getty Images

اليونايتد يريد خطف نجم البايرن قبل الريال

2020-12-23T11:05:51Z

يخطط الشياطين الحمر لاختطاف المدافع قبل الميرنجي

مانشستر يونايتد يأمل في الفوز على ريال مدريد بتوقيع ديفيد ألابا، حسب ديلي ستار.

سيكون للمدافع الحرية في التحدث إلى الأندية الأخرى اعتبارًا من 1 يناير حيث يدخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع بايرن ميونخ.

ليفربول يوضح موقفه من بيع صلاح

2020-12-22T12:07:37Z

أشارت العديد من التقارير الأخيرة إلى أن المهاجم المصري غير سعيد في الآنفيلد وأن ليفربول يفكر في بيعه والاستفاده منه ماليًا.

لكن الريدز ليس لديهم أي خطط للسماح لمحمد صلاح بمغادرة الأنفيلد، كما تدعي ذا صن.

وكان المهاجم قد وضع ناديه في حالة تأهب في الأيام الأخيرة مع تكهنات بأنه غير سعيد وحريص على المضي قدمًا.

Salah
Getty