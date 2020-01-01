أخبار الانتقالات: تشيلسي يعرض 7 لاعبين للبيع وبوتشيتينو يقترب من باريس

أشار تقرير ESPN إلى أن فرص مهاجم ليون موسى ديمبيلي في يناير قد تراجعت بعد إصابته في التدريبات بكسر في ذراعه.

وقال المدرب رودي جارسيا: "سنرى مسار العمل معه، لكنه غير متاح حاليًا".