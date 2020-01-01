أخبار الانتقالات: تشيلسي يعرض 7 لاعبين للبيع وبوتشيتينو يقترب من باريس

إصابة ديمبيلي تقتل آماله في انتقالات يناير
أشار تقرير ESPN إلى أن فرص مهاجم ليون موسى ديمبيلي في يناير قد تراجعت بعد إصابته في التدريبات بكسر في ذراعه.
وقال المدرب رودي جارسيا: "سنرى مسار العمل معه، لكنه غير متاح حاليًا".
ليفربول يقترب من نجم فالنسيا السابق
يقترب ليفربول من التعاقد مع نجم فالنسيا السابق إيزيكيل جاراي، وفقًا لتودوفيتشاجيس.
يريد الريدز التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لتعزيز صفوفهم الدفاعية، وسط أزمة الإصابة التي أدت إلى تهميش فيرجيل فان ديك وجو جوميز.
يمكن أن ينضم جاراي إلى ليفربول كوكيل حر، لكن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز يدرسون أيضًا خطوة لإيدر ميليتاو لاعب ريال مدريد.
بوتشيتينو يقترب من باريس
يتحول عمالقة الدوري الفرنسي إلى مدرب توتنهام السابق
وفقًا لـ RMC Sport، من المقرر أن يحل ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، محل توماس توخيل كمدرب لباريس سان جيرمان.
يُجري أبطال دوري الدرجة الأولى الفرنسي تغييراً احتفاليًا في تدريبهم وسط صراعات من أجل الاتساق في 2020-21، مع عودة رجل قضى وقتًا في تدوين كتبه كلاعب إلى العاصمة الفرنسية.
اذا رحل صلاح هل يأتي مبابي أو هالاند؟
جون بارنز غير مقتنع بأن محمد صلاح سيضغط من أجل الابتعاد عن ليفربول، أو أن إيرلينج هالاند أو كيليان مبابي سيرغبان في التحول إلى الأنفيلد إذا تم فتح دور هجومي.
قال أسطورة الريدز لـ BonusCodeBets: "لمجرد رحيل لاعب واحد، فهذا لا يعني أن أحد هؤلاء النجوم الآخرين، في هذه الحالة إرلينج هالاند أو كيليان مبابي من المرجح أن يوقعوا كبديل له".
ليدز يراقب نجم وولفرهامبتون
مهاجم الذئاب أداما تراوري هو موضوع اهتمام ليدز يونايتد - بحسب 90 دقيقة.
يفكر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في ترك مولينو بحثًا عن وقت أكثر للمشاركة، ومن المحتمل أن يكون مارسيلو قادرًا على منحه دورًا أكثر بروزًا في تشكيلته مع ليدز.
بدأ تراوري سبع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وولفرهامبتون هذا الموسم، ولم يفتح حساب تسجيله بعد.
تشيلسي يعرض 7 نجوم للبيع في يناير!
عرض تشيلسي سبعة نجوم من الفريق الأول للبيع قبل فترة الانتقالات في يناير، وفقًا لصحيفة The Sun.
سيتم السماح لروس باركلي وماركوس ألونسو وأنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن وجورجينيو وداني درينكووتر وفيكتور موزيس بمغادرة ستامفورد بريدج في عام 2021.
رحيل هؤلاء اللاعبين يمكن أن يمهد الطريق لتشيلسي لضم صفقات سوبر، مثل إيرلينج هالاند وديكلان رايس، اللذان يربطهما عقود في بوروسيا دورتموند ووست هام.
لماذا يريد برشلونة التخلص من كوتينيو؟
عمالقة الدوري الاسباني حريصون على بيع الدولي البرازيلي
برشلونة "يائس" لبيع فيليبي كوتينيو في الشتاء، حسبما ذكرت صحيفة سبورت.
سوف يدين البلوجرانا لليفربول بـ 18 مليون جنيه إسترليني (24 مليون دولار) أخرى إذا وصل البرازيلي إلى 100 مباراة في الكامب نو، مع رغبة عمالقة الدوري الإسباني في جلب الأموال من البيع بدلاً من دفع المزيد في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.
سولشاير يعلق على موقف بوجبا
أكد أولي جونار سولشاير أنه لا يشعر بالقلق من موقف بول بوجبا، كما أنه يقبل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد "الطموح" الذي يريد اللعب مع فريق يفوز بالألقاب.
منذ عودته إلى أولد ترافورد من يوفنتوس في انتقال برقم قياسي عالمي في ذلك الوقت في عام 2016، تم ربط بوجبا مرارًا وتكرارًا بالانتقال الثاني بعيدًا عن اليونايتد.
لطالما كان اليوفي وريال مدريد هما الأقرب لضم بوجبا، في حين كافح الفائز بكأس العالم من أجل تقديم أفضل مستوياته باستمرار مع الشياطين الحمر.
اليونايتد يريد خطف نجم البايرن قبل الريال
يخطط الشياطين الحمر لاختطاف المدافع قبل الميرنجي
مانشستر يونايتد يأمل في الفوز على ريال مدريد بتوقيع ديفيد ألابا، حسب ديلي ستار.
سيكون للمدافع الحرية في التحدث إلى الأندية الأخرى اعتبارًا من 1 يناير حيث يدخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع بايرن ميونخ.
ليفربول يوضح موقفه من بيع صلاح
أشارت العديد من التقارير الأخيرة إلى أن المهاجم المصري غير سعيد في الآنفيلد وأن ليفربول يفكر في بيعه والاستفاده منه ماليًا.
لكن الريدز ليس لديهم أي خطط للسماح لمحمد صلاح بمغادرة الأنفيلد، كما تدعي ذا صن.
وكان المهاجم قد وضع ناديه في حالة تأهب في الأيام الأخيرة مع تكهنات بأنه غير سعيد وحريص على المضي قدمًا.