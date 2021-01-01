أخبار الانتقالات - تشيلسي وباريس يتنافسان على نجم برشلونة وعرض قطري لتشالهان أوجلو

وفقًا للصحفي بـ"سكاي سبورت" فابرزيو رومانو، فإن تشالهان أوغلو تلقى عرضًا مغريًا للغاية من نادي الدحيل القطري، إذ عرض عليه 32 مليون يورو، على أن يوقع على عقد حتى يونيو 2024.

وأشار الصحفي إلى أن هذا المبلغ هو صافي ما سيتقاضاه اللاعب التركي خلال ثلاث سنوات بخلاف الحوافز والمكافآت وغيرها، لكن هاكان قابل العرض بالرفض.

صحفي "سكاي سبورت" أوضح أن صاحب الـ27 عامًا لديه عدة عروض أخرى بخلاف الدحيل، لكن لا يزال يجري محادثاته مع مسؤولي ميلان حتى الآن، لتجديد عقده.