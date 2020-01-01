أخبار الانتقالات: جناح تشيلسي يريد الرحيل واليونايتد ينضم للسباق على يوفيتش

يتوق نجم تشيلسي كالوم هادسون أودوي للانضمام إلى بايرن ميونخ - وفقًا لقناة سكاي ألمانيا.

حاول عمالقة البوندسليجا التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا العام الماضي، لكنهم رأوا عدة عروض رسمية تم رفضها من البلوز.

يعتقد هدسون أودوي أن بايرن يثق بقدراته أكثر من تشيلسي، ويود أن يتم الانتقال إلى أليانز أرينا بعد خسارته في ستامفورد بريدج.