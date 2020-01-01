أخبار الانتقالات: اليونايتد كاد يخطف فاتي وسمولينج يقترب من العودة لروما

روما يقترب من مدافع مانشستر يونايتد
قد يعود كريس سمولينج إلى روما بعد أن أعاد نادي الدرجة الأولى فتح المفاوضات مع مانشستر يونايتد.
اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أثناء إعارته في العاصمة الإيطالية الموسم الماضي، أبلغ الإيطاليين الشياطين الحمر بشأن انتقال دائم بعد توقف المحادثات الأولية، وفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو.
يُعتقد أن سمولينج الذي لم يظهر بعد في تشكيلة مانشستر يونايتد هذا الموسم، حريص على مغادرة أولد ترافورد والعودة إلى روما.
لويس ألبرتو يمدد عقده مع لاتسيو
مدد لويس ألبرتو صانع ألعاب لاتسيو عقده مع نادي الدرجة الأولى الإيطالي لمدة خمسة مواسم، أعلن النادي إعادة التعاقد مع الإسباني في عيد ميلاده الثامن والعشرين.
قدم ألبرتو 16 تمريرة حاسمة وسجل ستة أهداف في مستوى متميز يقدمه مع لاتسيو الموسم الماضي.
شيفيلد يونايتد يستعد للفوز بسباق مهاجم ليفربول
يستعد شيفيلد يونايتد للفوز بسباق مهاجم ليفربول ريان بروستر، كما ذكرت صحيفة ذا صن.
تم تقديم عرضًا جديدًا بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني (22 مليون دولار) للاعب البالغ من العمر 20 عامًا، وأيضًا يشمل العقد شرط إعادة الشراء بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني (51 مليون دولار) في الصفقة.
كما تم ربط كريستال بالاس بقوة ببروست، الذي يحرص على الانتقال إلى لندن، لكن يبدو أن شيفيلد يونايتد الآن مستعد لسرقة توقيعه.
تورينو يجري مفاوضات مع مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز
افتتح تورينو محادثات مع بورنموث بشأن احتمال توقيع جوش كينج - وفقًا لقناة سكاي سبورت إيطاليا.
يأمل فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي في وضع اللمسات الأخيرة على صفقة المهاجم النرويجي قبل انتهاء فترة الانتقالات في 5 أكتوبر.
أحرز كينج 50 هدفا في 171 مباراة مع بورنموث منذ انضمامه للنادي في 2015.
برشلونة يقدم عرضًا لمدافع السيتي
برشلونة قدم عرضًا لمدافع مانشستر سيتي أوليكسندر زينتشينكو، وفقًا لموندو ديبورتيفو.
رونالد كومان يمكن أن يضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إذا غادر خوان ميراندا أو جونيور فيربو الكامب نو في الأيام المقبلة.
زينتشينكو الذي وقع عقدًا جديدًا مع السيتي العام الماضي يربطه باستاد الاتحاد حتى عام 2024، لم يظهر بعد للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
لاعب على قائمة كلوب منذ عدة سنوات!
كشف يورجن كلوب أنه كان يطارد ديوجو جوتا منذ عدة سنوات، بعد أن رأى النجم البرتغالي الموقع حديثًا يسجل هدفه الأول مع ليفربول أمام آرسنال.
رئيس ليون يؤكد رفص عرض نادي آرسنال
تلقى ليون عرضًا من أرسنال لشراء حسام عوار، كما أكد رئيس النادي جان ميشيل أولاس، لكنه لم يكن عرضًا يستحق التفكير فيه.
برشلونة يحكم قبضته على نجمه الشاب
مانشستر يونايتد كان قريب من اختطاف نجم برشلونة الشاب
رفض برشلونة عرض مانشستر يونايتد البالغ 136 مليون جنيه إسترليني (150 مليون يورو / 175 مليون دولار) لشراء أنسو فاتي قبل أن يوقع اللاعب العجيب عقدًا جديدًا في الكامب نو.
وفقًا لراديو كاتالونيا، رأى الشياطين الحمر أن عرضهم قد تم رفضه، فبدأوا يقترحوا دفع الشرط الجزائي للإفراج عن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا والذي يبلغ 154 مليون جنيه إسترليني (170 مليون يورو / 198 مليون دولار).
ومع ذلك، أخبر البلوجرانا إدارة اليونايتد أن الشرط الجزائي في عقد فاتي قد ارتفع بالفعل إلى 363 مليون جنيه إسترليني (400 مليون يورو / 467 مليون دولار) مع عقده الجديد.
مانشستر يونايتد يفاوض نجم واتفورد
تواصل مانشستر يونايتد مع واتفورد للاستعلام عن انتقال الجناح إسماعيلا سار.
ذكرت صحيفة التلجراف أن الشياطين الحمر يبحثون عن بدائل لجدون سانشو ويتطلعون للتعاقد مع سار، الذي يبلغ سعره 40 مليون جنيه إسترليني (44 مليون يورو / 51 مليون دولار).وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا خمسة أهداف مع واتفورد في 28 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يهبط هورنتس.