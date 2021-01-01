أخبار الانتقالات: تشيلسي يراقب مدافع أتلتيكو مدريد والعروض تنهال على موريبا

حدد ليستر سيتي لاعب خط وسط إيفرتون خاميس رودريجيز كهدف انتقالي - وفقًا لما ذكره دون بالون.

يتوق الثعالب إلى إضافة قدر أكبر من الإبداع إلى صفوفهم من خلال التعاقد مع الكولومبي في فترة الانتقالات الصيفية.

ظهر رودريجيز في 18 مباراة بالدوري الممتاز مع إيفرتون حتى الآن هذا الموسم وسجل خمسة أهداف.