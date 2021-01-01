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أخبار الانتقالات: تحرك صادم نحو صلاح ومهاجم جديد في برشلونة

أخبار الانتقالات اليوم السبت 8 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Mohamed Salah 2021-04-10
(C)Getty Images

شتشيسني للبيع

2021-05-08T10:41:05Z

نادي يوفنتوس الإيطالي يقرر عرض حارسه فويتشيك شتشيسني للبيع طمحًا في التعاقد مع حارس جديد بالصيف.

جانلويجي دوناروما حارس ميلان هو الهدف الرئيسي للسيدة العجوز، ولكن يجب التخلص أولًا من الحارس البولندي الذي يصل راتبه إلى 6.5 مليون يورو سنويًا.

Wojciech Szczesny
Getty

محاولة فاشلة لبرشلونة

2021-05-08T10:39:02Z

تقارير إيطالية تؤكد قيام يوفنتوس برفض محاولتين من تشيلسي وبرشلونة من أجل التعاقد مع ماتايس دي ليخت.

اللاعب جاء للنادي الإيطالي من أياكس في 2019 بـ85.5 مليون يورو ومرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى 2024 وفرص رحيله تبدو شبه مستحيله.

Cuadrado De Ligt Fiorentina Juventus Serie A
Getty

الصفقة الأولى لمورينيو

2021-05-08T10:37:18Z

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أكدت على رغبة المدرب الجديد لروما جوزيه مورينيو في ضم أندريا بيلوتي مهاجم تورينو.

الصفقة لن تؤدي إلى رحيل إدين دجيكو، حيث من المتوقع استمراره ليكون هجوم الفريق بالتعاون مع اللاعب المحتمل انضمامه للذئاب.

Belotti Bulgaria Italy
Getty

بديل ديباي

2021-05-08T10:34:33Z

ممفيس ديباي مهاجم ليون يظل على رأس قائمة الأهداف المرتقبة للمدرب رونالد كومان في برشلونة، لكنه وضع لاعب آخر في حالة الفشل بالصفقة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن دونيل مالين مهاجم آيندهوفن هو الهدف البديل لكومان في الصيف.

Donyell Malen PSV 2020
Getty

بقاء نيمار

2021-05-08T10:32:02Z

بعد سلسلة من التكهنات حول مستقبله، النجم البرازيلي نيمار يقرر أخيرًا التجديد لباريس سان جيرمان وإغلاق الباب أمام برشلونة.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، كشفت عن موافقة اللاعب على تجديد عقده مع النادي حتى 2026 ومن المتوقع الإعلان عن ذلك خلال ساعات بشكل رسمي.

Neymar PSG 2021
Getty Images

هدف دفاعي لمانشستر

2021-05-08T10:30:08Z

نيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا يستعد للرحيل عن الفريق في الصيف، والنادي الإيطالي يريد 30 مليون يورو للتخلي عنه.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد اهتمام مانشستر يونايتد ووست هام بالحصول على خدمات اللاعب المتبقي على عقده عام واحد.

Nikola Milenkovic Fiorentina 2020-2021
Getty Images

إنتر يريد نجم باريس

2021-05-08T10:28:25Z

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكد رغبة المدرب أنطونيو كونتي في التعاقد مع لياندرو باريديس لاعب وسط باريس سان جيرمان.

إنتر حاول ضم اللاعب في يناير الماضي بدلًا من كريستيان إريكسن لكنه فشل، ولكن من المتوقع عودته مرة أخرى في الصيف.

Leandro Paredes PSG
Getty

مصير تشامبرلين

2021-05-08T10:26:13Z

وسط التكهنات المحيطة حول مصير الإنجليزي أليكس تشامبرلين، إلا أن يورجن كلوب يؤمن باستمرار اللاعب مع ليفربول.

تشامبرلين لم يظهر كثيرًا مع الريدز هذا الموسم، حيث لعب 14 مباراة فقط بكل البطولات وبدأ مرتين، لتظهر الشائعات حول رحيله.

Alex Oxlade-Chamberlain Liverpool 2020
Getty

صيف ساخن لآرسنال

2021-05-08T10:24:36Z

بعد الخروج من الدوري الأوروبي، قرر ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الدخول الصيف القادم بشكل حاد سواء من ناحية الصفقات القادمة أو حركة البيع.

وداع البطولة والموسم المحبط للمدفعجية، ربما يسفر عن رحيل بعض النجوم عن الفريق الإنجليزي لتوفير الأموال لصفقات أخرى.

Mikel Arteta Arsenal 2020-21
Getty Images

عودة صلاح

2021-05-08T10:21:08Z

صحيفة "بيلد الألمانية، كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول إمكانية عودة النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف تشيلسي.

وأوضحت أن المدرب توماس توخيل وضع صلاح ضمن 3 أهداف يريد ضمها للبلوز، حيث يستهدف أيضًا إرلينج هالاند وروميلو لوكاكو.

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Getty Images