أخبار الانتقالات: تحرك صادم نحو صلاح ومهاجم جديد في برشلونة

بعد سلسلة من التكهنات حول مستقبله، النجم البرازيلي نيمار يقرر أخيرًا التجديد لباريس سان جيرمان وإغلاق الباب أمام برشلونة.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، كشفت عن موافقة اللاعب على تجديد عقده مع النادي حتى 2026 ومن المتوقع الإعلان عن ذلك خلال ساعات بشكل رسمي.