أخبار الانتقالات: بيل يخطط للاعتزال في مدريد وعوار يبتعد عن الآرسنال

يراقب إنتر وإيه سي ميلان وضع بابو جوميز في أتالانتا - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قد تم توجيهه لمغادرة ملعب جويس في يناير بعد خلاف مع المدرب جيان بييرو جاسبريني.

تم ربط جوميز بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، لكن ناديي ميلان يمكن أن يوفروا له فرصة البقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.