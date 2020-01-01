أخبار الانتقالات: بيريشيتش في حسابات اليونايتد وبرشلونة يحاول مع لاوتارو

برشلونة مازال يحاول مع لاوتارو

لم يستسلم برشلونة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر، لكن احتمالات إبرام صفقة تتضاءل، وفقًا لماركا.

على الرغم من أن اللاعب يريد القدوم إلى الكامب نو، إلا أن فريقه متمسك بالسعر المطلوب.

واستبعد المدرب الجديد رونالد كومان بالفعل لويس سواريز، مما يمنحه اختيارات أقل للعمل في الهجوم.