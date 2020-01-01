أخبار الانتقالات: صراع الطليان من أجل جوهرة أتلتيكو والسيتي يسعى لضم هالاند

السيتي يحاول ضم هالاند بدلًا من أجويرو
ذكرت صحيفة ديلي ميل أن مانشستر سيتي حريص على التعاقد مع إيرلينج هالاند ليحل محل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.
لا يتعرض دورتموند لضغوط لبيع هالاند مع عدم سريان شرط الإفراج عن اللاعب حتى عام 2022.
ديبالا يصفع الشائعات حول رحيله
بعد مباراة جنوى لم يستطع النجم الأرجنتيني إخفاء إحباطه من الحديث المستمر حول التعقيدات المتعلقة بصفقة جديدة محتملة.
"لقد قيل الكثير من الأشياء غير الصحيحة فيما يتعلق بعقدي"، صرح على سكاي سبورت بعد صافرة النهاية.
"كان وكيل أعمالي في تورينو لفترة طويلة ولم يتم استدعائه من قبل النادي، إنه لأمر محبط أن أسمع حديثًا عن أرقام مالية مستثمرة".
"سيكون من الأفضل لو أمكن قول الحقيقة، لأن الحديث عن تلك الجوانب في هذه الفترة يضع الجماهير ضدي، مع كل الحب الذي أكنه ليوفنتوس."
وكان رئيس يوفنتوس فابيو باراتي قد تحدث عن عقد ديبالا في أكتوبر، مؤكدا أن المناقشات جارية لتمديد فترة إقامته.
اذا لم يوافق ميسي على خفض راتبه لن يتم التجديد له!
وفقًا للمرشح الحالي إميلي روسو "سيغادر ليونيل ميسي برشلونة إذا لم يقبل خفض الأجور".
يعاني الآن النادي الكتالوني من أزمة مالية كبيرة، ويسعى كل مرشح لعرض سبل لحلها، وأوضح روسو أنه اذا لم يوافق ميسي على خفض راتبه فسيرحل عن الكامب نو.
صراع الطليان من أجل جوهرة أتلتيكو مدريد
وضع إنتر ويوفنتوس أنظارهما على لاعب وسط أتلتيكو مدريد خواو فيليكس، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
انتقل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى واندا متروبوليتانو مقابل 120 مليون يورو (109 مليون جنيه إسترليني / 146 مليون دولار) من بنفيكا العام الماضي، لكنه أصبح محبطًا بسبب دوره في فريق دييجو سيميوني في الأسابيع الأخيرة.
لا يستطيع إنتر تحمل مثل هذه الرسوم الكبيرة مقابل فيليكس، لكن يمكنه عرض لاوتارو مارتينيز مقابل البرتغالي، في حين أن يوفنتوس على استعداد لإدراج باولو ديبالا في أي صفقة محتملة.
إيفرتون يقترب من نجم توتنهام
إيفرتون على استعداد لتقديم طريق الخروج لديلي آلي من توتنهام ، كما تزعم The Mirror.
كان الدولي الإنجليزي يكافح من أجل الحصول على وقت مشاركة في المباريات هذا الموسم تحت قيادة جوزيه مورينيو، حيث قيل إن توتنهام منفتح على عقد صفقة في يناير.
آرسنال يواجه تحدي لضم نجم روما
انضم إلى آرسنال وست هام وليستر في السباق على لاعب خط وسط روما أمادو دياوارا، حسب LaRoma42.
يُزعم أن عرضًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) قد يكون كافياً لجذب اللاعب الغيني الدولي إلى إنجلترا خلال انتقالات يناير.
ميلان وإشبيلية يتنافسان لضم مهاجم مارسيليا
فيراتي واثق من بقاء نيمار ومبابي
قال ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان إنه واثق من أن نيمار وكيليان مبابي سيوقعان صفقات جديدة مع النادي.
"لا يوجد فريق أفضل في العالم، نيمار ومبابي سيستمران مع باريس سان جيرمان"