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أخبار الانتقالات: بوجبا تحت أنظار العمالقة وبرشلونة يحدد خليفة نيمار!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 11 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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Paul Pogba Man Utd

كيف تسبب ميسي في أزمة للسيتي؟

2021-02-11T12:46:48Z

الأجور تسبب مشاكل بالفريق

يشعر كيفن دي بروين بالانزعاج من أن مانشستر سيتي قد عرض عليه عقدًا جديدًا بقيمة أقل من عقده الحالي، على الرغم من حقيقة أنه يبدو أن لديهم الأموال اللازمة لدفع أجور ليونيل ميسي المرتفعة، حسبما يدعي أتليتيك.

ومع ذلك، يواصل التقرير ذكر أن السيتي من المحتمل أن يخضع لمطالب دي بروين المالية من أجل الحفاظ على انسجام وكيان الفريق.

Kevin De Bruyne Lionel Messi Manchester City Barcelona 2020-21
Getty/Goal

إيسكو غاضب من زيدان ويريد الرحيل

2021-02-11T12:46:16Z

تزعم صحيفة موندو ديبورتيفو الصادرة يوم الخميس أن لاعب وسط ريال مدريد إيسكو يريد الرحيل بعد أن "تم تجاهله مرة أخرى" في آخر مباراة للفريق في الدوري الإسباني ضد خيتافي.

ولم يشارك على الرغم من سلسلة الإصابات في الفريق.

ريال مدريد يحدد بديل راموس

2021-02-11T12:45:52Z

ريال مدريد يخطط لضم دييجو كارلوس من نادي إشبيلية، حسب زعم ماركا.

وسط حالة الغموض التي تسيطر على مستقبل سيرجيو راموس في سانتياجو برنابيو، يتطلع البلانكوس إلى بديل مناسب.

برشلونة يراقب خليفة نيمار!

2021-02-11T02:27:00Z

حدد المخضرم ماني مكتشف المواهب في برشلونة، لاعب إشبيلية براين جيل كهدف رئيسي لناديه.

وقال ماني عبر كادينا سير "في الوقت الحالي هو أفضل لاعب شاب في إسبانيا، وأنا أقارنه بنيمار، راقب ما أقوله!".

جدير بالذكر أن ماني هو من جلب أنسو فاتي داخل جدران الكامب نو.

شاكيري ينضم لقائمة الراحلين!

2021-02-11T02:18:15Z

قد يجد شيردان شاكيري ومجموعة من لاعبي ليفربول أنفسهم معروضين للبيع في الصيف ، وفقًا لصحيفة ذا صن.

أليكس أوكسليد وتشامبرلين وأوريجي أيضًا، أقترب أوشك وقتهم على النفاذ في الآنفيلد، حيث يتطلع يورجن كلوب إلى بعض التعديلات في فريقه.

Xherdan Shaqiri Liverpool Everton
Getty

توخيل يمنح كيبا فرصة جديدة

2021-02-11T02:17:19Z

تعهد توماس توخيل مدرب تشيلسي الجديد، بمنح حارس المرمى المنبوذ قليلًا كيبا أريزابالاجا فرصة أخرى في النادي قبل السعي لبيعه.

رغم سعادته الآن.بوجبا يقترب من الرحيل في الصيف!

2021-02-11T02:15:33Z

كبار أوروبا يتربصون ببوجبا

بينما يبدو نجم الوسط المشتت بعض الشيء، أكثر سعادة في الأولد ترافورد هذه الأيام، فإنه لا يزال يجذب اهتمام الأندية الكبرى في جميع أنحاء أوروبا.

تجنب مانشستر يونايتد خوض صراع مع بول بوجبا في وقت سابق قبل فترة الانتقالات الشتوية بسبب تصريحاته المتكررة عن الرحيل، لكن هذا لا يعني أنهم سيكونون قادرين على إبقائه على المدى الطويل.

 في الواقع، يقال إن كل من باريس سان جيرمان ويوفنتوس وريال مدريد يتطلعون إلى تحرك سريع لبوجبا هذا الصيف إذا لم يتمكنوا من ضم حسام عوار من ليون، وفقًا لفابريزيو رومانو.

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(C)Getty Images

أمر قضائي لليفربول بدفع أكثر من مليون ونصف يورو!

2021-02-11T02:12:55Z

أمرت المحكمة الرياضية نادي ليفربول بدفع رسوم أولية لفولهام قدرها 1.7 مليون جنيه إسترليني،وذلك مقابل ضم هارفي إليوت.

وقع الريدز مع إليوت في عام 2019، وكانوا يسعون لدفع 750 ألف جنية إسترليني، ولكن طالب فولهام ب7.5 مليون، وهو ما رفضه ليفربول لذلك لجأوا للقضاء الذي حكم ب1.7 مليون، وقد يرتفع هذا الرقم في النهاية إلى 4 ملايين جنيه إسترليني اعتمادًا على ما إذا كانت هناك شروط معينة قد تم الاتفاق عليها أم لا.

غضب كلوب من إدارة ليفربول!

2021-02-10T13:37:03Z

تم الرفض بسبب السعر الضخم للمدافع

غضب مدرب ليفربول يورجن كلوب من عدم قدرة ناديه على إبرام صفقة مع كاليدو كوليبالي - حسبما ذكرت صحيفة صن.

كان مدافع نابولي هو هدف كلوب الرئيسي خلال فترة الانتقالات في يناير، لكن مالكي ليفربول رفضوا النظر إليه بسبب سعره البالغ 100 مليون جنيه إسترليني وهو ما أثار غضب المدير الفني الألماني.

Jurgen Klopp Liverpool 2021
Getty

ميسي أكبر دافع للضرائب في إسبانيا!

2021-02-10T13:35:56Z

دفع نجم برشلونة ليونيل ميسي ضرائب أكثر من أي فرد آخر في إسبانيا على مدى السنوات الأربع الماضية، حسب صحيفة إل بريديكو

ساهم الأرجنتيني بما مجموعه 370 مليون يورو من 2017 إلى 2021 بنهاية الموسم الحالي، مع عدم يقين كبير بشأن ما إذا كان سيستمر في الكامب نو.

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Getty Images

صفقة جديدة على أعتاب السيتي

2021-02-10T13:35:42Z

يقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع لاعب فلومينينسي الشاب كايكي - بحسب فابريزيو رومانو.

سيوقع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا عقدًا في استاد الاتحاد بمجرد اكتمال صفقة بقيمة 10 ملايين يورو إضافية، لكنه لن ينضم إلى فريق شباب النادي حتى عام 2022.

كما حرص عدد من الأندية الإسبانية على ضم اللاعب، لكنه اختار مواصلة تطويره في السيتي.

ريال مدريد يراقب خليفة فاسكيز!

2021-02-10T13:35:30Z

لاعب خط وسط لايبزج داني أولمو هو موضوع اهتمام ريال مدريد - وفقًا لأوكداريو.

يريد البلانكوس إحضار اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كبديل للوكاس فاسكيز، الذي من المقرر أن يغادر النادي في نهاية الموسم.

سجل أولمو، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية لا ماسيا في برشلونة، هدفين حتى الآن في 20 مباراة في الدوري الألماني مع لايبزيج هذا الموسم.