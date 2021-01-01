أخبار الانتقالات: بوجبا تحت أنظار العمالقة وبرشلونة يحدد خليفة نيمار!

الأجور تسبب مشاكل بالفريق

يشعر كيفن دي بروين بالانزعاج من أن مانشستر سيتي قد عرض عليه عقدًا جديدًا بقيمة أقل من عقده الحالي، على الرغم من حقيقة أنه يبدو أن لديهم الأموال اللازمة لدفع أجور ليونيل ميسي المرتفعة، حسبما يدعي أتليتيك.

ومع ذلك، يواصل التقرير ذكر أن السيتي من المحتمل أن يخضع لمطالب دي بروين المالية من أجل الحفاظ على انسجام وكيان الفريق.