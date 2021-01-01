أخبار الانتقالات: بوجبا تحت أنظار العمالقة وبرشلونة يحدد خليفة نيمار!

كيف تسبب ميسي في أزمة للسيتي؟
الأجور تسبب مشاكل بالفريق
يشعر كيفن دي بروين بالانزعاج من أن مانشستر سيتي قد عرض عليه عقدًا جديدًا بقيمة أقل من عقده الحالي، على الرغم من حقيقة أنه يبدو أن لديهم الأموال اللازمة لدفع أجور ليونيل ميسي المرتفعة، حسبما يدعي أتليتيك.
ومع ذلك، يواصل التقرير ذكر أن السيتي من المحتمل أن يخضع لمطالب دي بروين المالية من أجل الحفاظ على انسجام وكيان الفريق.
إيسكو غاضب من زيدان ويريد الرحيل
تزعم صحيفة موندو ديبورتيفو الصادرة يوم الخميس أن لاعب وسط ريال مدريد إيسكو يريد الرحيل بعد أن "تم تجاهله مرة أخرى" في آخر مباراة للفريق في الدوري الإسباني ضد خيتافي.
ولم يشارك على الرغم من سلسلة الإصابات في الفريق.
ريال مدريد يحدد بديل راموس
ريال مدريد يخطط لضم دييجو كارلوس من نادي إشبيلية، حسب زعم ماركا.
وسط حالة الغموض التي تسيطر على مستقبل سيرجيو راموس في سانتياجو برنابيو، يتطلع البلانكوس إلى بديل مناسب.
برشلونة يراقب خليفة نيمار!
حدد المخضرم ماني مكتشف المواهب في برشلونة، لاعب إشبيلية براين جيل كهدف رئيسي لناديه.
وقال ماني عبر كادينا سير "في الوقت الحالي هو أفضل لاعب شاب في إسبانيا، وأنا أقارنه بنيمار، راقب ما أقوله!".
جدير بالذكر أن ماني هو من جلب أنسو فاتي داخل جدران الكامب نو.
شاكيري ينضم لقائمة الراحلين!
قد يجد شيردان شاكيري ومجموعة من لاعبي ليفربول أنفسهم معروضين للبيع في الصيف ، وفقًا لصحيفة ذا صن.
أليكس أوكسليد وتشامبرلين وأوريجي أيضًا، أقترب أوشك وقتهم على النفاذ في الآنفيلد، حيث يتطلع يورجن كلوب إلى بعض التعديلات في فريقه.
توخيل يمنح كيبا فرصة جديدة
تعهد توماس توخيل مدرب تشيلسي الجديد، بمنح حارس المرمى المنبوذ قليلًا كيبا أريزابالاجا فرصة أخرى في النادي قبل السعي لبيعه.
رغم سعادته الآن.بوجبا يقترب من الرحيل في الصيف!
كبار أوروبا يتربصون ببوجبا
بينما يبدو نجم الوسط المشتت بعض الشيء، أكثر سعادة في الأولد ترافورد هذه الأيام، فإنه لا يزال يجذب اهتمام الأندية الكبرى في جميع أنحاء أوروبا.
تجنب مانشستر يونايتد خوض صراع مع بول بوجبا في وقت سابق قبل فترة الانتقالات الشتوية بسبب تصريحاته المتكررة عن الرحيل، لكن هذا لا يعني أنهم سيكونون قادرين على إبقائه على المدى الطويل.
في الواقع، يقال إن كل من باريس سان جيرمان ويوفنتوس وريال مدريد يتطلعون إلى تحرك سريع لبوجبا هذا الصيف إذا لم يتمكنوا من ضم حسام عوار من ليون، وفقًا لفابريزيو رومانو.
أمر قضائي لليفربول بدفع أكثر من مليون ونصف يورو!
أمرت المحكمة الرياضية نادي ليفربول بدفع رسوم أولية لفولهام قدرها 1.7 مليون جنيه إسترليني،وذلك مقابل ضم هارفي إليوت.
وقع الريدز مع إليوت في عام 2019، وكانوا يسعون لدفع 750 ألف جنية إسترليني، ولكن طالب فولهام ب7.5 مليون، وهو ما رفضه ليفربول لذلك لجأوا للقضاء الذي حكم ب1.7 مليون، وقد يرتفع هذا الرقم في النهاية إلى 4 ملايين جنيه إسترليني اعتمادًا على ما إذا كانت هناك شروط معينة قد تم الاتفاق عليها أم لا.
غضب كلوب من إدارة ليفربول!
تم الرفض بسبب السعر الضخم للمدافع
غضب مدرب ليفربول يورجن كلوب من عدم قدرة ناديه على إبرام صفقة مع كاليدو كوليبالي - حسبما ذكرت صحيفة صن.
كان مدافع نابولي هو هدف كلوب الرئيسي خلال فترة الانتقالات في يناير، لكن مالكي ليفربول رفضوا النظر إليه بسبب سعره البالغ 100 مليون جنيه إسترليني وهو ما أثار غضب المدير الفني الألماني.
ميسي أكبر دافع للضرائب في إسبانيا!
دفع نجم برشلونة ليونيل ميسي ضرائب أكثر من أي فرد آخر في إسبانيا على مدى السنوات الأربع الماضية، حسب صحيفة إل بريديكو
ساهم الأرجنتيني بما مجموعه 370 مليون يورو من 2017 إلى 2021 بنهاية الموسم الحالي، مع عدم يقين كبير بشأن ما إذا كان سيستمر في الكامب نو.
صفقة جديدة على أعتاب السيتي
يقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع لاعب فلومينينسي الشاب كايكي - بحسب فابريزيو رومانو.
سيوقع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا عقدًا في استاد الاتحاد بمجرد اكتمال صفقة بقيمة 10 ملايين يورو إضافية، لكنه لن ينضم إلى فريق شباب النادي حتى عام 2022.
كما حرص عدد من الأندية الإسبانية على ضم اللاعب، لكنه اختار مواصلة تطويره في السيتي.
ريال مدريد يراقب خليفة فاسكيز!
لاعب خط وسط لايبزج داني أولمو هو موضوع اهتمام ريال مدريد - وفقًا لأوكداريو.
يريد البلانكوس إحضار اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كبديل للوكاس فاسكيز، الذي من المقرر أن يغادر النادي في نهاية الموسم.
سجل أولمو، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية لا ماسيا في برشلونة، هدفين حتى الآن في 20 مباراة في الدوري الألماني مع لايبزيج هذا الموسم.