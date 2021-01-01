أخبار الانتقالات: برشلونة يُبقي على ميسي من خلال أجويرو وأنباء مطمئنة عن راموس

أوردت صحيفة ميدياسيت أن يوفنتوس يضع عينه نصب التعاقد مع سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

عقد المهاجم ينتهي بنهاية الموسم لذلك ستكون الصفقة مجانية، وبرزت منافسة من برشلونة على التعاقد مع النجم الأرجنتيني أيضًا.