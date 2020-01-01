أخبار الانتقالات: بن رحمة أقرب للبقاء وبرشلونة يرغب في التخلص من ديمبيلي

تشوبو موتينج مطلوب في بايرن ميونخ
بحسب تيليفوت فإن بايرن ميونخ دخل في محادثات مع إريك ماكسيم تشوبو موتينج من أجل ضمه في قبل انتهاء سوق الانتقالات.
الكاميروني الدولي لاعب حر الآن بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
عرض جديد من برشلونة لجارسيا
بحسب صحيفة ماركا، فإن برشلونة قدم عرض جديد لمانشستر سيتي من أجل الحصول على خدمات لاعبه السابق إريك جارسيا.
وبحسب الأخبار فإن العرض الجديد للكتلان أقل من العرض السابق، وهو ما يشير إلى رغبتهم في التعاقد معه مجانًا الصيف القادم.
راتب بن رحمة يحرمه من الانضمام للدوري الإنجليزي الممتاز
الجزائري الدولي قد يبقى في دوري البطولة الإنجليزية
أشارت صحيفة ذا صن إلى أن انضمام سعيد بن رحمة لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد يتعقد بسبب مطالبه المالية.
الجزائري الدولي يرغب في عقد لمدة 5 سنوات، وراتب يبلغ 60 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.
كريستال بالاس هو الأقرب للحصول على توقيع نجم برينتفورد، لكن عليه التخلي عن نجم الفريق أندروس تاونسند حتى ينجح في ضم نجم الشامبيونشيب.
صراع بين قطبي مانشستر على تيليس
مانشستر يونايتد يقترب من ثنائي أوروجواي
يبدو أن اليوم الأخير لسوق الانتقالات سيكون حاسمًا للشياطين الحمر
بحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن مانشستر يونايتد على وشك ضم النجم الأوروجواياني إدينسون كافاني قبيل انتهاء سوق الانتقالات.
Uruguay connection for Man Utd. Edinson Cavani deal is going to be completed on next hours after last details ready to be sorted about agents. 🔴🇺🇾#MUFC are also on the verge to sign Facundo Pellistri [2001, Penarol, special talent]. Fee around €10m, as per @SebasGiovanelli.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2020
وأضاف الصحفي أن اليونايتد معتم كذلك بضم فاكوندو بيليستري من نادي بينارول.
برشلونة مستعد لتخفيض سعر ديمبيلي
اللاعب مطلوب في مانشستر يونايتد
بحسب صحيفة ميرور، فإن برشلونة على استعداد لبيع عثمان ديمبيلي لمانشستر يونايتد مقابل 60 مليون جنيه استرليني فقط (66 مليون يورو / 77 مليون دولار).
لا يرغب الكتلان أو ديمبيلي بانتقال اللاعب على سبيل الإعارة إلى أولد ترافورد، لكن المطلوب من اليونايتد هو شراء الفرنسي بشكلٍ نهائي.
انضم عثمان ديمبيلي إلى برشلونة مقابل 95 مليون جنيه استرليني (104 مليون يورو / 123 مليون دولار) قادمًا من بوروسيا دورتموند في عام 2017.
وعلى الرغم من تخفيض سعره، فمن غير الواضح ما إذا كان الشياطين الحمر مستعدون لإنفاق الكثير على لاعب استهدفوه كبديل لجادون سانشو.
بسبب الميركاتو .. تشديد الحراسة حول منزل رئيس مانشستر يونايتد
تحدثت أنباء عن تشديد الحراسة حول منزل إد وودوارد، رئيس مانشستر يونايتد، في الساعات المقبلة تخوفاً من تكرر أعمال الشغل كما حدث في الماضي من جماهير الفريق.
وسبق وتعرض منزل وودوارد في مانشستر للاعتداء في يناير الماضي من قبل جماهير غاضبة بسبب عدم تحرك الإدارة في سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق.
صحيفة "ميرور" قالت إن الشرطة منذ الاعتداء الأخير قامت بتشديد الحراسة على منزل وودوارد، وستقوم بزيادة الأمر في الساعات المقبلة التي تشهد ختام سوق الانتقالات.
دورتموند أمل برشلونة للتعاقد مع جارسيا
دخل بوروسيا دورتموند على خط المهتمين بالحصول على خدمات جان كلير توديبو، مدافع برشلونة، في الساعات القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.
توديبو خارج مخططات رونالد كومان وهو يُدرك ذلك، وهو ما جعله يحاول رفقة ممثليه إيجاد مخرج هذا الميركاتو، وسط اهتمام من بعض فرق الدوري الإنجليزي به.
فولهام هو النادي الأكثر سعيًا لضم توديبو، ويتوقع أن يكون سعره 18 مليون يورو، لكن دورتموند مؤخرًا دخل في الصفقة وعرض على اللاعب العودة للبوندسليجا مرة أخرى.
تشيلسي يرفض عرضًا من بايرن ميونخ لشراء نجمه!
رفضت إدارة تشيلسي العرض الأول الذي تقدمت به نظيرتها في بايرن ميونخ من أجل اقتناء نجمهم كالوم هودسون أودوي خلال الساعات المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.
اهتمام البافاري بالتوقيع مع أودوي ليس وليد اللحظة، فمنذ العام الماضي وحاول النادي الألماني التعاقد مع الدولي الإنجليزي إلا أن إصابته الطويلة آنذاك وقفت حائلًا أمام سير الأمور.
وبحسب ما أوردته مصادر خاصة لجول ، فإن بايرن ميونخ تقدم بعرض للحصول على توقيع أودوي على سبيل الإعارة مع وجود بند شراء في الصيف المقبل نظير ما يزيد عن 77 مليون يورو.
ريال مدريد يتفوق على برشلونة ويقترب من التعاقد مع خليفة مارسيلو
زعمت تقارير صحفية إسبانية اقتراب ريال مدريد من تأمين صفقة التعاقد مع رافاييل أوبرادور، الظهير الأيسر لريال مايوركا، خلال الساعات القليلة المقبلة من سوق الانتقالات الصيفية.
أوبرادور يُصنف كأحد أبرز المواهب الموجودة في كرة القدم الإسبانية حاليًا، ويبلغ من العمر 16 عامًا فقط، وقد لقيّ إعجاب الرئيس فلورنتينو بيريز نفسه، ما كان كفيلًا بتحرك النادي الملكي بكل قوة لضمه.
وبحسب ما جاء في التقارير فإن عددًا من الأندية الكبرى كان أوبرادور على رادارها، وعلى رأسهم برشلونة، غير أن ريال مدريد في اللحظة الراهنة هو الأقرب للحصول على توقيعه.