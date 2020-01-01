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أخبار الانتقالات: حارس اليونايتد يريد الرحيل ومودريتش يحاول البقاء في مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Sergio Romero Man Utd 2019-20
Getty Images

ممفيس ديباي يوضح سبب فشل انتقاله لبرشلونة

2020-10-08T11:27:42Z

صرح ديباي نجم ليون الفرنسي أن "بعض القواعد" هي التي منعته من الانضمام للعملاق الكتالوني.

وأكدت الكثير من التقارير أن الصفقة قد تتم في يناير المقبل.

Memphis Depay Lyon Ligue 1 04102020
Getty

ساري يقترب من الظهور مرة أخرى في الدوري الإيطالي

2020-10-08T11:22:04Z

ماوريتسيو ساري مرشح لتولي زمام القيادة في فيورنتينا، حسب توتوميركاتو.

كان المدرب عاطلاً عن العمل منذ أن حل محله أندريا بيرلو في يوفنتوس وهو منخرط في محادثات مع البيانكونيري حول صفقة إنهاء الخدمة.

يقال إن نادي فلورنسا هو الأكثر احتمالا لضم ساري بمجرد إطلاق سراحه بالكامل من قبل حامل اللقب، لكن روما أيضًا كانت له محادثات مع ساري.

Maurizio Sarri Juventus
Getty Images

مانشستر يونايتد مستمر في مفاوضات ديمبيلي

2020-10-08T11:15:01Z

تقول صحيفة ديلي ميل إن عثمان ديمبيلي قد ينتهي به المطاف في مانشستر يونايتد في فترة انتقالات يناير.

حاول الشياطين الحمر وضع اتفاقية إعارة للاعب الفائز بكأس العالم في مكانها في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، وسيحتفظون بمصالحهم على الرغم من فشلهم في إتمام الصفقة في تلك المرحلة.

مدرب الأرجنتين سعيد ببقاء ميسي في برشلونة

2020-10-08T11:12:38Z

يشعر ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أنه من "الإيجابي" بقاء ليونيل ميسي في برشلونة لأنه سمح للنجم بالبقاء مستقرًا.

استياء ميسي من طريقة إدارة الفريق الكتالوني جعله يسلم طلب انتقال مفاجئ ، قبل أن يخبر اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا موقع جول أنه سيبقى في الكامب نو هذا الموسم.

قبل مباراة التأهل لكأس العالم يوم الخميس ضد الإكوادور في ستاد البومبونيرا، كشف سكالوني عن مشاعر ميسي حول تواجده في المعسكر الأرجنتيني، وذكر ارتياحه لأن المهاجم النجم حسم مستقبله.

Lionel Messi Argentina
Getty Images

مودريتش يسعى بشدة للاستمرار في ريال مدريد

2020-10-08T11:10:39Z

النجم الكرواتي مستعد للتضحية من أجل ريال مدريد

قال ماركا إن لوكا مودريتش مستعد لتخفيض راتبه لتمديد عقده مع ريال مدريد.

النجم الكرواتي  ينتهي عقده في سانتياجو برنابيو عام 2021، ويعتقد أنه يمكنه المساهمة لمدة عام آخر على الأقل بعد ذلك.

لم يتخذ النادي الملكي أي قرارات بعد بشأن مستقبل مودريتش، لكن من الواضح أن اللاعب نفسه يريد البقاء في مكانه.

 

modric
(C)Getty Images

أوزيل خارج قائمة آرسنال في الدوري الأوروبي

2020-10-08T10:55:41Z

تم استبعاد مسعود أوزيل من تشكيلة آرسنال المكونة من 25 لاعبا لمرحلة المجموعات في دوري الأوروبي.

اللاعب الأعلى ربحًا في النادي - الذي يبلغ 350000 جنيه إسترليني (454000 دولار أمريكي) في الأسبوع، هو واحد من اثنين من كبار اللاعبين تم استبعادهم من قبل ميكيل أرتيتا.

حارس مانشستر يونايتد يريد الرحيل

2020-10-08T10:54:05Z

روميرو يريد الرحيل عن الشياطين الحمر

حارس مرمى مانشستر يونايتد سيرجيو روميرو حريص على إتمام صفقة انتقاله إلى الدوري الأمريكي، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

كان روميرو قريبًا من الانضمام إلى إيفرتون على سبيل الإعارة لكن هذه الخطوة تراجعت بعد أن طالب الشياطين الحمر برسوم مرتفعة للأرجنتيني.

2020-01-20 Sergio Romero
Getty Images