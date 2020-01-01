مدونة حية

أخبار الانتقالات: سواريز يكشف ملامح مستقبل ميسي وبوجبا يبتعد عن مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 10 أكتوبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

محدث
التعليقات()
Luis Suarez Lionel Messi Barcelona Inter
Getty/Goal

محادثات عقد ألابا لا تزال في طريق مسدود

2020-10-10T10:16:07Z

ذكرت صحيفة سبورت 1 أن محادثات عقد ديفيد ألابا مع بايرن ميونخ ممكن أن تذهب إلى أي مكان.

سينتهي عقد اللاعب الدفاعي متعدد الاستخدامات الصيف المقبل، لكن النادي لا يزال بعيدًا عن الراتب الأساسي للاعب.

ريال مدريد سيختار نجم رين بدلاً من بوجبا

2020-10-10T10:14:20Z

اللوس بلانكوس يفضلون نجم رين عن مان يونايتد

من المقرر أن ينتقل ريال مدريد إلى لاعب خط وسط في سوق الانتقالات الصيف المقبل، حيث أصبح إدواردو كامافينجا من رين هدفه الأول، حسب ما أورده أوك دياريو.

بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، الذي قال إنها ستكون خطوة "حلم"، كان يفضلها في السابق فريق المدرب زين الدين زيدان، لكن نجم كامافينجا مستمر في الصعود.

Pogba Man Utd 2020
Getty

تعليق تحركات الدوري الإنجليزي الممتاز لنجم ستراسبورج

2020-10-10T10:12:21Z

قدم كل من وست هام وساوثامبتون 17 مليون يورو (15 مليون جنيه إسترليني / 20 مليون دولار) لمدافع ستراسبورج محمد سيماكان قبل الموعد النهائي للانتقال، حسبما ذكرت صحيفة Le10Sport.

كان السباق معلق على عرض بقيمة 20 مليون يورو، مع اهتمام العديد من الأندية الكبرى بالشاب الواعد.

Mohamed Simakan Strasbourg 2020
Getty Images

عرض سعودي لضم نجم مانشستر يونايتد

2020-10-10T10:10:59Z

يجري مطاردة خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد من قبل نادٍ سعودي لم يكشف عنه من خلال عرض مربح يتم طرحه أمام صانع الألعاب.

ذكرت صحيفة Express Sport أن ماتا يفكر في مستقبله في أولد ترافورد بعد أن تخلف عن برونو فرنانديز ودوني فان دي بيك في الترتيب.

عقد ماتا في نهاية الموسم لكن النادي يمكنه منح اللاعب القوي إفراجاً مبكراً..

Juan Mata Manchester United 2019-20
Getty Images

"ليو لا يزال في برشلونة" - يشعر كامبياسو أن انتقال ميسي إلى إنتر غير محتمل

2020-10-10T10:08:58Z

أعرب النجم الأرجنتيني السابق إستيبان كامبياسو عن شكوكه في صعوبة رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة إلى إنتر ميلان

يعترف كومان بأن الوضع المالي لبرشلونة أعاق الانتقالات

2020-10-10T10:08:16Z

اعترف رونالد كومان بأن الوضع المالي لبرشلونة يقيد حركته في سوق الانتقالات مع مرور اليوم المحدد دون أن يبرم الصفقات المنتظرة مثل ديباي ولاوتارو .

لوكاكو يعد بالعودة إلى أندرلخت

2020-10-10T10:05:38Z

وعد لوكاكو بالعودة إلى أندرلخت في وقت ما في المستقبل، ووصف اللاعب البلجيكي تييري هنري بأنه "معلمه".

سواريز يكشف جانب من مستقبل ميسي مع برشلونة

2020-10-10T10:03:50Z

سيبقى ميسي إذا وصل مجلس إدارة جديد إلى برشلونة - سواريز

تغيير وراء الكواليس يمكن أن يبقي الأسطورة في الكامب نو.

يعتقد لويس سواريز أن ليونيل ميسي سيبقى في برشلونة إذا أدخل النادي مجلس إدارة جديد، والذي سيشمل استبدال الرئيس الحالي جوزيب ماريا بارتوميو.

Lionel Messi Luis Suarez Barcelona 2019-20
Getty Images

وست هام يضاعف راتب نجمه بعد صراع انتقاله لتشيلسي

2020-10-10T10:01:10Z

النجم الإنجليزي يستحق زيادة في راتبه بعد بقائه في النادي

سيحتاج وست هام إلى مضاعفة راتب نجم خط الوسط ديكلان رايس بعد أن تمكن من الحفاظ عليه بعيدًا عن تشيلسي خلال فترة الانتقالات.

كان البلوز متحمسين للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، لكن سعره المطلوب من الهامرز البالغ 80 مليون جنيه إسترليني (104 مليون دولار) كان كثيرًا بعد صيف أنفقق فيه الكثير في ستامفورد بريدج.

وفقًا لصحيفة The Sun، من المقرر أن يحصل رايس على زيادة كبيرة في راتبه بعد البقاء في استاد لندن، حيث من المقرر أن يأمر لاعب الوسط بعقد بالقرب من 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع  ضعف أجره الحالي.

rice
(C)Getty Images