أخبار الانتقالات: آلام ميسي بسبب برشلونة وحقيقة بيل مع ريال مدريد

إريكسن يبدي عدم رضاه عن وضعه
عبر كريستيان إريكسن، نجم الفريق، عن عدم رضاه من عدم المشاركة أساسياً في المباريات الماضية وسعيه لفرض نفسه على التشكيل.
وقال الدنماركي من معسكر منتخب بلاده: "الأكيد هو أنني لا أريد أن أقضي الخريف بأكمله على مقاعد البدلاء، ليس هذا هو هدفي، الانتقالات؟ لم أتحدث مع وكيلي وتعودت على تلك الأحاديث من الصحافة".
وأضاف: "أتمنى على الأقل أن لا يكون هذا هو تفكير النادي والمدرب، وصلت في ظروف فيروس كورونا وأجد نفسي في وضع أعيشه للمرة الأولى".
وكيل بيل يفند شائعات اللغة الإسبانية والجولف ويؤكد حبه لريال مدريد
فند وكيل نجم ريال مدريد السابق وتوتنهام الحالي جاريث بيل الشائعات التي ارتبطت باللاعب بخصوص لعب الجولف وعدم تحدثه للغة الإسبانية رغم سنواته في البلاد الأيبيرية.
وقال جوناثان بارنيت، وكيل اللاعب، مع "talksport": "الصحافة في إسبانيا وإنجلترا تحاول تحطيم النجوم، خصوصاً في إنجلترا نملك صحافة متراجعة والمثال كيف تعاملوا مع بيل".
وأضاف: "بدلاً من الصياح حول الإنجازات التي قام بها، يخرجون بأشياء سخيفة مثل معاناته بسبب عدم تحدثه الإسبانية، من كتب هذا لا يفقه شيئاً لأنه يتحدث الإسبانية".
وواصل بارنيت: "يكتبون بعض الأشياء دون مراجعة الحقائق، عديد اللاعبين يمارسون الجولف، أدير أعمال عديد اللاعبين الذين يلعبونها، هذا أسخف شيء سمعته في حياتي".
وختم: "الناس يكتبون بعض الأشياء لمتعتهم الشخصية، هؤلاء حمقى، لم يحدث أي شيء سلبي لبيل، عاش سبع سنوات مميزة، نعم نهايتها لم تكن سعيدة ولكنه يحب ريال مدريد والمدينة ويحظى بالشعبية هناك عكس المشاع".
سواريز: برشلونة عاملني بشكل غريب وميسي تألم بسببي
عاد لويس سواريز، نجم الأوروجواي، للحديث مجدداً حول رحيله من برشلونة نحو أتلتيكو مدريد الصيف الجاري ومدى تأثير ذلك على زميله وصديقه ليونيل ميسي.
وعلق سواريز للإعلام في بلاده بعد الانتصار على تشيلي في تصفيات المونديال: "لم تصيبني المفاجأة من كلمات ميسي عني لأنني أعرفه جيداً، أعرف الألم الذي شعر به مثلي".
وأتبع: "شعر بأن تم ركلي خارج النادي بسبب القواعد، كان هناك طرقاً أخرى لفعل الأمر بشكل صحيح معي، كانت ست سنوات طويلة والأمر ضايقني، أرى ميسي كصديق وهو يعرف كيف عانينا".
تجديد عقد تير شتيجن أول ضحايا كورونا في برشلونة
كشفت تقارير عن آخر التطورات بخصوص المفاوضات بين برشلونة وحارسه مارك أندريه تير شتيجن بخصوص تمديد عقده، العملية التي ستتأثر بتراجع النادي مادياً بسبب فيروس كورونا.
وقالت "آس" إن الاتفاق أصبح وشيكاً بين الطرفين على تمديد العقد حتى 2025، ولكن بشروط إضافية وجديدة تأثرت بوضع النادي الاقتصادي المتدهور مؤخراً.
وأوضح التقرير أن راتب تير شتيجن في العام الأول سيكون أقل، ولكن سيتم تعويضه في العامين التاليين اقتصادياً وذلك لتجنب المزيد من الأعباء المادية بتلك الفترة.
أداما تراوري: العودة لبرشلونة؟ ليس قراري
قال نجم وولفرهامبتون أداما تراوري إن مسألة العودة إلى صفوف برشلونة لا تتعلق بقراره في الوقت الحالي.
وأضاف: "أعيش فترة جيدة وأريد التطور، ليس قراري ما إذا كنت سأناسب برشلونة. عقليتي هي العمل كل يوم لأكون أفضل
ممفيس ديباي يوضح سبب فشل انتقاله لبرشلونة
صرح ديباي نجم ليون الفرنسي أن "بعض القواعد" هي التي منعته من الانضمام للعملاق الكتالوني.
وأكدت الكثير من التقارير أن الصفقة قد تتم في يناير المقبل.
ساري يقترب من الظهور مرة أخرى في الدوري الإيطالي
ماوريتسيو ساري مرشح لتولي زمام القيادة في فيورنتينا، حسب توتو ميركاتو.
كان المدرب عاطلاً عن العمل منذ أن حل محله أندريا بيرلو في يوفنتوس وهو منخرط في محادثات مع البيانكونيري حول صفقة إنهاء الخدمة.
يقال إن نادي فلورنسا هو الأكثر احتمالا لضم ساري بمجرد إطلاق سراحه بالكامل من قبل حامل اللقب، لكن روما أيضًا كان له محادثات مع ساري.
مانشستر يونايتد مستمر في مفاوضات ديمبيلي
تقول صحيفة ديلي ميل إن عثمان ديمبيلي قد ينتهي به المطاف في مانشستر يونايتد في فترة انتقالات يناير.
حاول الشياطين الحمر وضع اتفاقية إعارة للاعب الفائز بكأس العالم في مكانها في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، وسيحتفظون بمصالحهم على الرغم من فشلهم في إتمام الصفقة في تلك المرحلة.