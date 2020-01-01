أخبار الانتقالات: آلام ميسي بسبب برشلونة وحقيقة بيل مع ريال مدريد

عبر كريستيان إريكسن، نجم الفريق، عن عدم رضاه من عدم المشاركة أساسياً في المباريات الماضية وسعيه لفرض نفسه على التشكيل.

وقال الدنماركي من معسكر منتخب بلاده: "الأكيد هو أنني لا أريد أن أقضي الخريف بأكمله على مقاعد البدلاء، ليس هذا هو هدفي، الانتقالات؟ لم أتحدث مع وكيلي وتعودت على تلك الأحاديث من الصحافة".

وأضاف: "أتمنى على الأقل أن لا يكون هذا هو تفكير النادي والمدرب، وصلت في ظروف فيروس كورونا وأجد نفسي في وضع أعيشه للمرة الأولى".