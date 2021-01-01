أخبار الانتقالات | صدمة برشلونة في مبابي وطلب رحيل في ليفربول

خاص | تشيلسي يقترب من التجديد لنجمه الشاب
علم جول من مصادره أن نادي تشيلسي سيقوم بتجديد عقد لاعبه ميسون ماونت للحفاظ على خدماته ضد رغبات أندية أوروبا في ضمه.
يأتي هذا في ظل أن اللاعب يعد ضمن أقل أصحاب الأجور في النادي بالوقت الحالي، حيث يحصل على 75 ألف جنيه استرليني فقط في الأسبوع.
حارس ليفربول يفكر في الرحيل
أوضحت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الحارس أدريان يفكر في الرحيل بشكل جدي عن ليفربول خلال الفترة المقبلة.
جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب يريد الحصول على المزيد من الدقائق.
لاتسيو يحدد سعر نجمه ويصدم ليفربول!
أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي لاتسيو لا يمانع التخلي عن لاعبه ميلينكوفيتش سافيتش في سوق الانتقالات.
وبحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، فالنادي قد حدد قيمة 80 مليون يورو من أجل ترك اللاعب الذي يريده ليفربول.
برشلونة يريد نجم ريال سوسييداد
أوضحت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب السويدي أليكساندر إيساك من صفوف ريال سوسييداد.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن رغبة برشلونة تأتي في ظل السعي لدعم الهجوم مع قرب رحيل عثمان ديمبيلي.
بارتوميو: كنا نستطيع ضم مبابي لكن ديمبيلي أفضل!
اعترف جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لنادي برشلونة أن خيار التعاقد مع النجم كيليان مبابي كان متاحًا، إلا أن النادي فضّل التعاقد مع عثمان ديمبيلي.
برشلونة تعاقد مع ديمبيلي في صيف 2017 من بوروسيا دورتموند، ولكن الفرنسي حتى الآن لم يتمكن من إثبات نفسه بالقدر الكافي، بسبب كثرة إصاباته التي أثرت على مسيرته.
ريال مدريد يتفاوض مع بنفيكا لإنقاذ موهبته البرازيلية
يبدو أن مسيرة البرازيلي رينيير جيسوس مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني قد شارفت على الانتهاء.
رينيير انتقل إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني في صيف 2020، وبعقد يمتد لموسمين.المزيد من التفاصيل
مانشستر سيتي يصدم برشلونة ويحدد سعر ستيرلينج
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تحديد فريق مانشستر سيتي لقيمة لاعبه رحيم ستيرلينج الذي يسعى برشلونة لضمه إلى صفوفه.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي لن يتخلى عن لاعب ليفربول السابق بسهولة.المزيد من التفاصيل