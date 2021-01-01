أخبار الانتقالات | صدمة برشلونة في مبابي وطلب رحيل في ليفربول

أوضحت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب السويدي أليكساندر إيساك من صفوف ريال سوسييداد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن رغبة برشلونة تأتي في ظل السعي لدعم الهجوم مع قرب رحيل عثمان ديمبيلي.