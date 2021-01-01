أخبار الانتقالات: برشلونة يريد استبدال جريزمان بنجم اليوفي وزيدان يطلب لاعب لايبزيج

زيدان يطالب بالتعاقد مع لاعب لايبزيج
يدفع زين الدين زيدان ريال مدريد للتعاقد مع إبراهيما كوناتي من لايبزيج.
يعتبر قلب الدفاع البالغ من العمر 21 عامًا هدفًا لمدريد وبرشلونة من بين جهات أخرى، ويمكن أن يكون متاحًا مقابل حوالي 30 مليون يورو، وتفيد AS أن زيدان معجب كبير ويتوق للتعاقد معه.
ليدز يراقب مدافع تورينو
وفقًا لصحيفة ديلي ميل، تتم مراقبة نيكولا نكوولو من قبل ليدز.
يريد مارسيلو بيلسا تقوية خط دفاعه هذا الصيف، ويعتبر مدافع تورينو خيارًا جيدًا، ويمكن ضمه في صفقة انتقال مجانية حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم.
أياكس وآيندهوفن يستهدفون ماثيو هوب مهاجم شالكه
Hearing Ajax & PSV have entered the race for a summer signing of Schalke's US forward Matthew Hoppe, who's also drawing interest from several top clubs in England & Germany as well.— Grant Wahl (@GrantWahl) March 16, 2021
صراع أوروبي من أجل نجم باريس الشاب
يريد باريس سان جيرمان ربط دانييل لابيلا البالغ من العمر 17 عامًا بعقد احترافي، لكنهم يواجهوا خطر فقدانه مجانًا هذا الصيف.
أفاد موقع فوت ميركاتو أن بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج وميلان ونابولي مهتمون جميعًا بالتعاقد مع المدافع وهو منفتح لسماعهم.
مهاجم جديد على رادار هوفنهايم
حسب سكاي، فإن هوفنهايم يخطط لعرض صيفي لشراء مهاجم هولشتاين كيل جاي سونج لي.
اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لديه سبعة أهداف هذا الموسم ويمكن أن يترك فريق الدرجة الثانية مجانًا في نهاية الموسم.
برشلونة يسعى لاستبدال جريزمان بنجم يوفنتوس
النجم الأرجنتيني قد يحل محل الفرنسي في كامب نو
برشلونة مستعد لاستبدال أنطوان جريزمان بمهاجم يوفنتوس باولو ديبالا، حسب كالتشيو ميركاتو.
يقترب المهاجم الأرجنتيني من الرحيل عن عمالقة الدوري الإيطالي، ويعتقد برشلونة أنه يمكن أن ينعش صفوفهم الهجومية.
يمكن أن يعرضوا جريزمان على يوفنتوس كجزء من الصفقة، لكن مطالب راتب اللاعب الفرنسي قد تجعله بعيدًا عن متناول يوفنتوس.
لاتسيو يراقب مدافع إنتر ميلان
سيسعى لاتسيو للتعاقد مع مدافع إنتر ميلان أندريا رانوكيا في صفقة انتقال مجانية لتوفير العمق في قلب الدفاع، وفقًا لـ La Lazio Siamo Noi.
هناك عدد قليل من لاعبي دوري الدرجة الأولى الإيطاليين الذين يتمتعون بتجربة قوية مثل رانوكيا، الذي ظهر في 207 مباراة في السيري آ.
تأكيد المفاوضات بين كافاني وبوكا جونيورز
قال مدافع مانشستر يونايتد السابق ماركوس روخو إنه تحدث مع إدينسون كافاني بشأن الانضمام إلى ناديه الحالي بوكا جونيورز.
وقال روخو عبر صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز: "إنه محترف رائع وإذا وصل إلى كرة القدم الأرجنتينية، فسيكون نجماً عظيماً من شأنه أن يخدم كرة القدم الأرجنتينية."
سجل كافاني ستة أهداف في الدوري مع الشياطين الحمر هذا العام لكنه أشار إلى أنه قد يكون أكثر سعادة باللعب في أمريكا الجنوبية العام المقبل.
فان دي بيك يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد!
تم تهميش نجم خط الوسط مع الشياطين الحمر
سئم دوني فان دي بيك من قضاء الوقت على هامش فريق أولي جونار سولشاير، وهو مستعد للانسحاب من مانشستر يونايتد إذا لم يُسمح له بالعودة إلى التشكيلة الأساسية قريبًا، حسب ديلي ستار.
تم ضم فان دي بيك من أياكس الصيف الماضي مع توقع أنه سيكون قوة رئيسية في صناعة الألعاب، لكنه بدأ مباراتين فقط في الدوري الممتاز في عامه الأول مع الشياطين الحمر.
يقال إنه سيجلس مع نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد للمناقشة حول مستقبله مع النادي.
تشيلسي يحاول الحفاظ على أنطونيو روديجر
سيحاول تشيلسي الحفاظ على أنطونيو روديجر والتوقيع معه على تمديد عقده قبل الصيف لتجنب خطر مغادرته في صفقة انتقال مجانية في عام 2022، حيث يعد توماس توخيل بسرعة في إتمام الصفقة قريبًا.
احتاج توخيل إلى قلب الدفاع الألماني لتقديم أداء عالي المستوى مع إصابة تياجو سيلفا، وقد كافأ اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مدربه بمستوى ثابت في مركز الدفاع خلال الشهر الماضي.