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أخبار الانتقالات: مدرب جديد لبرشلونة وثقة كبيرة من ريال مدريد بشأن هالاند

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 1 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Erling Haaland Borussia Dortmund 2020
Getty

تقارير .. توخيل قد يخلف كومان بعد انتخابات برشلونة

2021-01-01T15:26:11Z

يضع نادي برشلونة الإسباني، المدرب الألماني توماس توخيل، ضمن أهم المرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق في المستقبل.

كريستيان فالك الصحفي بـ"سبورت بيلد" الألمانية، أكد اهتمام برشلونة بتوخيل، ضمن المدربين المفضلين لأحد المرشحين المحتملين لرئاسة النادي.

وعلى جانب آخر يترقب الثنائي الإنجليزي تشيلسي وآرسنال موقف توخيل من بعيد، تحسبًا لتعيينه في حالة إقالة ميكيل أرتيتا أو فرانك لامبارد

ريال مدريد يفكر في ضم نكونكو

2021-01-01T15:24:10Z

اهتمام كبير من ريال مدريد بالتعاقد مع كريستوفر نكونكو، جناح لايبزيج، وأحد أفضل أجنحة الدوري الألماني في الآونة الأخيرة.

وبحسب ما أوردته الصحافة مؤخرًا، فإن النادي الملكي سيتعين عليه دفع 30 مليون يورو لإقناع إدارة النادي الألماني بالتخلي عن جناحها.

مانشستر يونايتد متفائل بشأن سانشو

2021-01-01T15:21:28Z

زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد لا يزال مهتمًا بالحصول على توقيع جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند، بل وإن التفاؤل يُخيِّم على الأجواء في أولد ترافورد بشأن هذا الأمر.

ويأتي الإيمان باحتمالية إتمام الصفقة في المقام الأول بسبب توقعات إدارة المانيو أن ثمن اللاعب سوف يقل كثيرًا عما كان عليه في صيف 2020، ما سيجعل الاتفاق وقتها سهلًا بين مختلف الأطراف.

Jadon Sancho Borussia Dortmund
Getty Images

ريال مدريد غير قلق من اهتمام برشلونة بهالاند

2021-01-01T15:20:17Z

أكدت صحيفة "آس" على أن إدارة ريال مدريد لا تشعر بالانزعاج من الأنباء المتواترة عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع إرلينج هالاند في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إن أن الثقة تملأ إدارة النادي الملكي بأن هالاند سيرتدي القميص الأبيض في نهاية المطاف.

أنباء عن إمكانية رحيل ديميرال عن يوفنتوس

2021-01-01T15:19:01Z

تحدث "كالتشيو ميركاتو" نقلاً عن دون بالون أن ميريح ديميرال ليس سعيداً بخصوص وضعيته في صفوف يوفنتوس.

اللاعب التركي يريد المشاركة بشكل أكبر في التشكيل الأساسي لفريقه، وأن في حال عدم تغير الوضع قد يفكر في الرحيل.

ريال مدريد لن يضم ألابا

2021-01-01T15:17:44Z

ذكرت لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن  تجديد عقد سيرخيو راموس المحتمل مع ريال مدريد سينهي أحلام الفريق الملكي في ضم دافيد ألابا بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي

كيكر الألمانية بدورها كتبت بأن النادي الملكي ليس متفائلاً بضم اللاعب النمساوي ويؤمن بأن باريس سان جيرمان الأقرب لخدماته، بالإضافة لصعوبة إقناعه بتخفيض الرقم الذي يطلبه وكيله بيني زاهافي كراتب.

رايولا يكذّب اتفاق هالاند مع برشلونة

2021-01-01T15:15:53Z

نفى مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم النرويجي الشاب إرلينج هالاند اتفاقه مع أي من المرشحين لرئاسة برشلونة من أجل انتقال مهاجم دورتموند إلى الفريق الكتالوني في حالة فوز أحدهم.

وأشارت مصادر صحفية أن المهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند من الممكن أن يصبح لاعبًا لبرشلونة في الصيف المقبل، الأمر الذي يتوقف على مصير انتخابات رئاسة النادي الكتالوني. 

ولكن رايولا جاء رده قاطعًا في هذا السياق حيث قال: "أخبار كاذبة! لم أتحدث أبدًا مع أي مرشح رئاسي لبرشلونة بشأن هالاند ولن أفعل ذلك. إذا تم انتخاب رئيس جديد في يناير، فيمكنه الاتصال بي

Haaland Barcelona GFX
Getty Images Goal

تعقد صفقة جوميز وإنتر

2021-01-01T15:15:09Z

حسب كوريري ديلو سبورت، فإن إنتر ميلان اتفق مع بابو جوميز لاعب اتلانتا على الشروط الشخصية للانتقال لصفوف النيرازوري لمدة عامين ونصف تنتهي في صيف 2023.

اللاعب سيتقاضى 2.5 مليون يورو سنوياً مع المكافآت ولكن أتلانتا يرغب في الحصول على 8 إلى 12 مليون يورو مع رغبة إدارة إنتر في تخفيض المبلغ المطلوب.

مالك أتلانتا كان قد تحدث في وقت سابق عن إغلاق حالة رحيل جوميز حتى الآن مع أخبار عن عرض إنتر لأكثر من لاعب لتخفيض السعر المطلوب وهو ما قوبل بالرفض.

إنتر سيحاول من جديد استغلالًا للعلاقة الجيدة مع أتلانتا للوصول لاتفاق يرضي الطرفين.     

إنتر يعاود اهتمامه بدجيكو

2021-01-01T15:14:15Z

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر عاد لاهتمامه من جديد بالحصول على خدمات إيدين دجيكو مهاجم روما.

إنتر اهتم بالحصول على اللاعب الصيف الماضي ولكن المفاوضات لم ترتق للمراحل الأخيرة وعاد كونتي ليؤكد طلبه لماروتا المدير الرياضي للنادي.

بابو جوميز يضغط من أجل الرحيل عن أتالانتا

2020-12-31T08:41:55Z