أخبار الانتقالات: مدرب جديد لبرشلونة وثقة كبيرة من ريال مدريد بشأن هالاند

زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد لا يزال مهتمًا بالحصول على توقيع جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند، بل وإن التفاؤل يُخيِّم على الأجواء في أولد ترافورد بشأن هذا الأمر.

ويأتي الإيمان باحتمالية إتمام الصفقة في المقام الأول بسبب توقعات إدارة المانيو أن ثمن اللاعب سوف يقل كثيرًا عما كان عليه في صيف 2020، ما سيجعل الاتفاق وقتها سهلًا بين مختلف الأطراف.