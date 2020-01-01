أخبار الانتقالات: اليوفي سبق الجميع في ضم ألابا والريال قد يبيع هازارد

مفاجأة! ريال مدريد مستعد لبيع هازارد في نهاية الموسم
هازارد قد يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم
ريال مدريد منفتح على بيع البلجيكي إدين هازارد في عام 2021 - بحسب دون بالون.
وانخفضت قيمة اللاعب البلجيكي إلى 55 مليون يورو (50 مليون جنيه إسترليني / 65 مليون دولار) منذ انتقاله إلى سانتياغو برنابيو من تشيلسي الصيف الماضي بقيمة 100 مليون يورو (91 مليون جنيه إسترليني / 118 مليون دولار).
وسينظر ريال مدريد في تقليص خسائره أمام هازارد إذا استمرت معاناته هذا الموسم، حيث سينضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ليحل محل هازارد.
نادي ويسترن سيدني يعلن عن مدربه الجديد
أعلن نادي ويسترن سيدني عن مدربه الجديد بول دي ماريني
We have today parted ways with head coach Jean-Paul de Marigny: https://t.co/reLl3kCUgs #WSW pic.twitter.com/vOPAZ1pZNz— WS Wanderers FC (@wswanderersfc) October 12, 2020
ليستر سيتي ينضم للسباق على مدافع سوانزي
انضم ليستر إلى السباق للتعاقد مع مدافع سوانزي جو رودون - كما ذكرت صحيفة ذا صن.
الفريق مستعد لرحيل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إذا تم الوفاء بسعر 20 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار) قبل انتهاء نافذة الانتقالات المحلية يوم الجمعة.
يحاول توتنهام أيضًا ضم رودون، لكن سوانزي يرفضون العرض المقدم بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني من شمال لندن.
رونالد كومان مصمم على ضم أبناء موطنه من ليون وليفربول
كومان يتمسك بضم بفينالدوم وممفيس ديباي
رونالد كومان لم يفقد الأمل في إحضار ممفيس ديباي إلى برشلونة وأكد أنه يريد أيضًا التعاقد مع جورجينيو فينالدوم في فترة الانتقالات الصيفية.
حاول النادي الكتالوني استدراج نجم ليون ديباي إلى الكامب نو، لكنه لم يتمكن من الحصول على صفقة قبل انتهاء فترة الانتقالات يوم الاثنين.
أكد جونينيو المدير الرياضي في النادي الفرنسي الأسبوع الماضي أن اللاعب الهولندي الدولي قد توصل إلى اتفاق شخصي للانضمام إلى البلوجرانا، لكن الناديين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن الرسوم.
مهاجم نابولي يقترب من الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث يأمل في بيع نجمه لإيفرتون
يأمل بورنموث أن يقدم إيفرتون عرضًا متأخرًا لشراء جوش كينج بعد رفض عرض من وست هام، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.
النادي على استعداد لبيع المهاجم للاستفادة منه ماديًا، حيث يتبقى له موسم واحد في عقده، لكنهم غير راضين عن الهامرز بعد أن أجروا محادثات مع كينج دون الاتفاق على رسوم انتقاله.
وبحسب ما ورد كان عرض وست هام بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني (17 مليون دولار)، مع تقييم بورنموث حوالي 17 مليون جنيه إسترليني (22 مليون دولار) للاعب النرويج الدولي.
اليوفي يسبق عمالقة أوروبا في التوقيع مع نجم البايرن
يوفنتوس ينجح في ضم ألابا من الموسم القادم بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ
وافق ديفيد ألابا على صفقة للانضمام إلى يوفنتوس عندما ينتهي عقده مع بايرن ميونخ الصيف المقبل، وفقًا لموقع Todofichajes.
المدافع البالغ من العمر 28 عامًا حريص على تجربة دوري آخر بعد أن أمضى حياته المهنية بأكملها مع عمالقة البوندسليجا
ارتبطت مجموعة من الأندية، منها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة، بخطوة لمدافع النمسا، لكن يبدو أن يوفنتوس قد فاز بالسباق لتوقيعه.
نيوكاسل يحاول بيع أتسو
نيوكاسل على استعداد لدفع جزء من أجر كريستيان أتسو من أجل تأمين رحيل اللاعب قبل الموعد النهائي لانتقال الدوري الإنجليزي يوم الجمعة ، وفقًا لـ Northern Echo.
واتفورد ونوتنجهام فورست كلاهما مهتمان باللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لكنهما غير مستعدين لتغطية راتبه بالكامل.
كما تم إخبار أشرف لازار وهنري سيفيت ورولاندو آرونز أنه ليس لديهم مستقبل في سانت جيمس بارك، حيث يسعى الفريق لنقلهم قبل الموعد النهائي يوم الجمعة.
اليوفي يفشل في ضم ثنائي تشيلسي
أجرى يوفنتوس محادثات مع تشيلسي بشأن صفقة مزدوجة لإيمرسون وماركوس ألونسو ، لكن لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي للانتقالات الأسبوع الماضي، بحسب كالتشيوميركاتو.
حافظ بطل الدوري الإيطالي على اهتمام طويل الأمد بإيمرسون، لكنه قدم أيضًا عرضًا متأخرًا لاستعارة ألونسو حيث سعى للحصول على دعم لأليكس ساندرو
ومع ذلك، لم يتمكن البيانكونيري من التوصل إلى اتفاق مع نادي الدوري الإنجليزي الممتاز وبقي الثنائي في لندن.