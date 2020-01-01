أخبار الانتقالات: رودريجيز يتسبب في مساءلة لزيدان وجريزمان قد يرحل لإيطاليا

زين الدين زيدان يتعرض لمساءلة داخلية في النادي
مساءلة داخلية لزيدان بعد تفريطه في رودريجيز
تعرض مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان لمساءلة داخلية في النادي ، وفقًا لـ AS.
يعتقد بعض المراقبون في البرنابيو أن الفرنسي كان يجب أن يتعامل مع قضية خاميس رودريجيز بشكل أفضل ويشعرون بالإحباط بعد رؤيته يتألق في إيفرتون.
نجم بوروسيا دورتموند يريد الانضمام إلى ريال مدريد
النجم النرويجي يتطلع إلى الذهاب للبرنابيو
ذكرت قناة ABC أن إيرلينج هالاند قرر أنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد.
كان مهاجم بوروسيا دورتموند مع فريق البوندسليجا منذ أقل من عام لكنه اتخذ قرارًا بشأن مستقبله بالفعل. إنه مستعد لتجنب مانشستر يونايتد وتشيلسي للانضمام إلى ما يعتبره أكبر نادٍ في العالم.
يوفنتوس وإنتر يريدان نجم برشلونة الغاضب
اتهامات جنسية تمنع نجم الريال السابق من الانتقال إلى سانتوس
تعليق انتقال روبينيو إلى سانتوس بسبب اتهامات جنسية
كان المهاجم المخضرم روبينيو لاعب ريال مدريد السابق يعتقد أنه وقع مع سانتوس الأسبوع الماضي، لكن الصفقة تبدو الآن موضع شك حيث يحارب اللاعب اتهامات بسوء السلوك الجنسي في إيطاليا.
أصدر النادي بيانا يشير إلى أن الانتقال "معلق" حاليا.
أزمة جديدة لإدارة برشلونة
الأزمات لا تنتهي في برشلونة
أرسل لاعبو برشلونة رسالة إلى رئيس النادي جوسيب بارتوميو يفيدون فيها بأنهم غير راضين عن عملية تخفيض الراتب الجارية حاليًا في النادي.
ذكرت صحيفة سبورت أن الفريق الكتالوني غاضب من الطريقة التي عوملوا بها، لكن الكثير منهم شعروا بالندم على اتخاذ هذه الخطوة.
لامبارد "تشيلسي كان عليه إنفاق مبالغ عالية لتعويض غياب هازارد"
يقول فرانك لامبارد إن فتورة الإنفاق الصيفي لتشيلسي كانت ما احتاجه النادي لتعويض رحيل إيدين هازارد العام الماضي.
بعد عام تعاملوا فيه بحظر الانتقال، أحضر تشيلسي مجموعة كبيرة ومميزة من الوجوه الجديدة في فترة الانتقالات الصيفية.
نجم مانشستر سيتي يعلن اعتزاله كرة القدم
أعلن بابلو زاباليتا اعتزاله رسميًا، الظهير السابق لمانشستر سيتي، والذي يجمعه تاريخ كبير بالنادي.
"أردت بيل في مانشستر يونايتد"
اعترف ديفيد مويس مدرب الشياطين الحمر السابق، بأن كان هناك "فرصة" لجاريث بيل للانضمام إلى مانشستر يونايتد منذ البداية، لكنه قال إن النجم الويلزي اتخذ القرار الصحيح بالانتقال إلى ريال مدريد.
الريال وبرشلونة يراقبان نجم اليونايتد
ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم برونو فرنانديز
ريال مدريد وبرشلونة يريدان التعاقد مع برونو فرنانديز بعد ثمانية أشهر فقط من انضمام النجم إلى مانشستر يونايتد حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.
يراقب العمالقة الإسبان عن كثب موقف البرتغالي الدولي في الأولد ترافورد، مع تكهنات تشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا كان لديه خلاف مع مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولشاير.
ومع ذلك، سكب فرنانديز الماء البارد على مزاعم حدوث خلاف مع مدرب مانشستر يونايتد، مما يشير إلى أن الناس كانوا يحاولون التسبب في مشاكل في النادي من خلال ربط اسمه بمشاكل مع المدرب.