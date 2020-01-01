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أخبار الانتقالات: رودريجيز يتسبب في مساءلة لزيدان وجريزمان قد يرحل لإيطاليا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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James Rodriguez/Zinedine Zidane Real Madrid 2019-20

زين الدين زيدان يتعرض لمساءلة داخلية في النادي

2020-10-17T12:18:44Z

مساءلة داخلية لزيدان بعد تفريطه في رودريجيز

تعرض مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان لمساءلة داخلية في النادي ، وفقًا لـ AS.

يعتقد بعض المراقبون في البرنابيو أن الفرنسي كان يجب أن يتعامل مع قضية خاميس رودريجيز بشكل أفضل ويشعرون بالإحباط بعد رؤيته يتألق في إيفرتون.

Zinedine Zidane Real Madrid
Getty

نجم بوروسيا دورتموند يريد الانضمام إلى ريال مدريد

2020-10-17T12:17:25Z

النجم النرويجي يتطلع إلى الذهاب للبرنابيو

ذكرت قناة ABC أن إيرلينج هالاند قرر أنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد.

كان مهاجم بوروسيا دورتموند مع فريق البوندسليجا منذ أقل من عام لكنه اتخذ قرارًا بشأن مستقبله بالفعل. إنه مستعد لتجنب مانشستر يونايتد وتشيلسي للانضمام إلى ما يعتبره أكبر نادٍ في العالم.

GER ONLY Erling Haaland BVB
imago images / uwe kraft

يوفنتوس وإنتر يريدان نجم برشلونة الغاضب

2020-10-17T12:15:31Z

أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي تستهدف نجم برشلونة

قد يؤدي استياء أنطوا جريزمان من استخدامه على يمين هجوم برشلونة كجناح إلى مغادرة النادي في يناير.

يميل كل من إنتر ويوفنتوس إلى تجربة حظهما مع صفقات إعارة للفائز بكأس العالم من وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

Griezmann Barcelona Sevilla 05 10 2020
Miguel Ruiz/FC Barcelona

اتهامات جنسية تمنع نجم الريال السابق من الانتقال إلى سانتوس

2020-10-17T12:12:22Z

تعليق انتقال روبينيو إلى سانتوس بسبب اتهامات جنسية

كان المهاجم المخضرم روبينيو لاعب ريال مدريد السابق يعتقد أنه وقع مع سانتوس الأسبوع الماضي، لكن الصفقة تبدو الآن موضع شك حيث يحارب اللاعب اتهامات بسوء السلوك الجنسي في إيطاليا.

أصدر النادي بيانا يشير إلى أن الانتقال "معلق" حاليا.

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Getty Images

أزمة جديدة لإدارة برشلونة

2020-10-17T12:09:59Z

الأزمات لا تنتهي في برشلونة

أرسل لاعبو برشلونة رسالة إلى رئيس النادي جوسيب بارتوميو يفيدون فيها بأنهم غير راضين عن عملية تخفيض الراتب الجارية حاليًا في النادي.

ذكرت صحيفة سبورت أن الفريق الكتالوني غاضب من الطريقة التي عوملوا بها، لكن الكثير منهم شعروا بالندم على اتخاذ هذه الخطوة.

Josep Maria Bartomeu, Barcelona
Getty

لامبارد "تشيلسي كان عليه إنفاق مبالغ عالية لتعويض غياب هازارد"

2020-10-17T12:07:44Z

يقول فرانك لامبارد إن فتورة الإنفاق الصيفي لتشيلسي كانت ما احتاجه النادي لتعويض رحيل إيدين هازارد العام الماضي.

بعد عام تعاملوا فيه بحظر الانتقال، أحضر تشيلسي مجموعة كبيرة ومميزة من الوجوه الجديدة في فترة الانتقالات الصيفية.

Frank Lampard Chelsea
Getty Images

نجم مانشستر سيتي يعلن اعتزاله كرة القدم

2020-10-17T12:05:59Z

أعلن بابلو زاباليتا اعتزاله رسميًا، الظهير السابق لمانشستر سيتي، والذي يجمعه تاريخ كبير بالنادي.

"أردت بيل في مانشستر يونايتد"

2020-10-17T12:05:32Z

اعترف ديفيد مويس مدرب الشياطين الحمر السابق، بأن كان هناك "فرصة" لجاريث بيل للانضمام إلى مانشستر يونايتد منذ البداية، لكنه قال إن النجم الويلزي اتخذ القرار الصحيح بالانتقال إلى ريال مدريد.

الريال وبرشلونة يراقبان نجم اليونايتد

2020-10-17T12:02:37Z

ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم برونو فرنانديز

ريال مدريد وبرشلونة يريدان التعاقد مع برونو فرنانديز بعد ثمانية أشهر فقط من انضمام النجم إلى مانشستر يونايتد حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.

يراقب العمالقة الإسبان عن كثب موقف البرتغالي الدولي في الأولد ترافورد، مع تكهنات تشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا كان لديه خلاف مع مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولشاير.

ومع ذلك، سكب فرنانديز الماء البارد على مزاعم حدوث خلاف مع مدرب مانشستر يونايتد، مما يشير إلى أن الناس كانوا يحاولون التسبب في مشاكل في النادي من خلال ربط اسمه بمشاكل مع المدرب.

Bruno Fernandes Manchester United 2020-21
Getty