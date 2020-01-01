أخبار الانتقالات: ميسي يقترب من السيتي في يناير ومارسيلو يريد الرحيل

راموس يريد ضم لاعب برشلونة السابق لصفوف مدريد
يريد سيرخيو راموس انضمام آداما تراوري جناح ولفرهامبتون إلى ريال مدريد - بحسب دون بالون.
يريد كابتن إسبانيا التواصل مع زميله الدولي، وقد تحدث بالفعل إلى رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز حول التوقيع المحتمل.
تراوري، الذي بدأ مسيرته الكروية في برشلونة، ما زال أمامه ثلاث سنوات في عقده الحالي مع ولفرهامبتون.
مارسيلو يريد الرحيل عن ريال مدريد
مارسيلو يريد مغادرة البرنابيو
مارسيلو يريد إنهاء عقده مع ريال مدريد - بحسب دون بالون.
تراجع الظهير البرازيلي في صفوف سانتياجو برنابيو في بداية الموسم الجديد.
إنتر ميامي مهتم بمارسيلو، الذي هو على استعداد للانتقال إلى MLS إذا وافق مدريد على إلغاء صفقته الحالية قبل عامين.
ميلان حريص على تمديد عقد إبراهيموفيتش
ميلان حريص على ربط زلاتان إبراهيموفيتش بتمديد العقد - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
لقد ألهم السويدي تحولًا رائعًا في ثروات الروسونيري منذ عودته إلى النادي في يناير.
وأحرز إبراهيموفيتش هدفين في مباراة الديربي التي فاز بها ميلان على إنتر يوم السبت ليرتفع رصيده للموسم الجديد إلى أربعة أهداف في مباراتين، وسيُمنح قريباً فرصة البقاء في سان سيرو بعد 2021.
جوارديولا سعيد بآداء الصفقات الجديدة
أشاد بيب جوارديولا المدرب بملعب الاتحاد بتعاقده الدفاعي الجديد ناثان أكي وروبن دياس بعد الفوز 1-0 على أرسنال.
قال: "أعتقد أن ناثان وروبن كانا رائعين".
"لم نتمكن من تدريب جلسة واحدة على بناء الهجمة [مع الصفقات الجديدة]. نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت للنمو كفريق، لكن لا بأس."
ثلاثي برشلونة الذي وافق على تخفيض الأجور
مارك أندريه تير شتيجن وفرينكي دي يونج وكليمان لينجليه هم لاعبو الفريق الأول الوحيدون الذين وافقوا على تخفيضات الأجور المقترحة في برشلونة، وفقًا لإذاعة كاتالونيا.
اختاروا عدم التوقيع على البوروفاكس على عكس باقي اللاعبين الذين كانوا ضد تخفيض الرواتب.
السيتي يعرض 16 مليون يورو لضم ميسي في يناير
ميسي قد يغادر الكامب نو في يناير
يفكر مانشستر سيتي في عرض 15 مليون جنيه إسترليني فقط على برشلونة (16 مليون يورو / 19 مليون دولار) لضم ليونيل ميسي في يناير، حسب ديلي ستار.
من المتوقع أن يغادر ميسي الكامب نو مجانًا في نهاية الموسم، وقد يسعى سيتي إلى الحصول على نجم الأرجنتين مبكرًا من خلال عرض رسوم رمزية على برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية.
كومان يريد ثنائي الدوري الإنجليزي في يناير
رونالد كومان يريد من برشلونة التوقيع مع جيني فينالدوم وإريك جارسيا في فترة انتقالات يناير، بحسب صحيفة ميرور.
واستهدف كومان كلا اللاعبين خلال الصيف الماضي ويريد المدرب الهولندي من النادي محاولة التعاقد معهم مرة أخرى في يناير.
سباق بين الريدز وتوتنهام على نجم ليدز
مانشستر يونايتد يحاول ضم نجم ريال مدريد
الشياطين الحمر يريدوا ضم نجم ريال مدريد بدلًا من بوجبا
ظهر لاعب وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي كهدف لمانشستر يونايتد، وفقًا لصحيفة ذا صن.
يعتقد الشياطين الحمر أن صفقة التبادل لبول بوجبا قد تكون محتملة في المستقبل، لكن مع قيمة الشرط الجزائي لعقد فالفيردي بقيمة 640 مليون جنيه إسترليني (705 مليون يورو / 826 مليون دولار) مما يجعل انتقاله دون موافقة النادي أمر مستحيل.
برشلونة يتوقع رحيل ميسي العام المقبل
أعلن رونالد كومان، مدرب برشلونة، عن قبوله مغادرة ليونيل ميسي النادي إلى مانشستر سيتي العام المقبل.
كان ميسي على وشك الانتقال هذا الموسم قبل أن يوافق على البقاء في الكامب نو على الرغم من الاهتمام القوي من جانب فريق بيب جوارديولا.
يبدو أن الانتقال إلى مانشستر الآن سيحدث في الموسم المقبل، حيث ورد أن برشلونة استسلم لحدوث الانتقال في النهاية.