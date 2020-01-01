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أخبار الانتقالات: كامفينجا أهم صفقات الريال وبرشلونة ينافس لضم مبابي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Getty

وست هام يتم صفقة بن رحمة بنجاح

2020-10-16T09:24:43Z

عرض إنجليزي لضم جناح إيفرتون

2020-10-16T09:19:41Z

جذب جناح إيفرتون يانيك بولاسي، اهتمام ميدلزبره الإنجليزي بصفقة إعارة للاعب، وفقًا لقناة سكاي سبورتس.

جرت محادثات بين الناديين، واللاعب صاحب الـ31 عامًا نفسه سعيد بالقيام بهذه الخطوة.

Yannick Bolasie
Getty Images

لاعب ليفربول يستعد للخروج على سبيل الإعارة

2020-10-16T09:19:07Z

يستعد لاعب وسط ليفربول هيربي كين للانضمام إلى بارنسلي على سبيل الإعارة، وفقًا لصحيفة يوركشاير بوست.

تمتع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في السابق بفترات إعارة مع هال سيتي ودونكاستر روفرز، واكتسب بعض الخبرة.

دورتموند يقرر تصعيد نجمه المراقب من الريال وليفربول

2020-10-16T09:17:22Z

من المقرر أن يحصل النجم الأمريكي الصاعد جيوفاني رينا على عقد جديد براتب أعلى من قبل بوروسيا دورتموند، حسب صحيفة بيلد.

بمجرد أن يبلغ المهاجم 18 عامًا في نوفمب، سيعرض عليه دورتموند عقدًا طويل الأجل من شأنه مضاعفة أجره الأسبوعي.

بدأ رينا الموسم الجديد بشكل جيد ولفت انتباه ليفربول وريال مدريد المرتبطين مؤخرًا بمتابعة اللاعب.

كارديف سيتي يكسب السباق لضم مهاجم ليفربول

2020-10-16T09:12:22Z

أعلن موقع Football Insider أن مهاجم ليفربول هاري ويلسون سينضم إلى كارديف سيتي على سبيل الإعارة.

لا يزال سوانزي سيتي وبريستول سيتي متشوقين لتأمين صفقة خاصة بهم ولكن يبدو أن كارديف قد فاز في المعركة.

ONLY GERMANY Harry Wilson Liverpool 2019
Imago

برشلونة ينافس ريال مدريد لضم نجم باريس سان جيرمان

2020-10-16T09:08:00Z

برشلونة يفكر في ضم مبابي

إذا تم انتخاب فيكتور فونت كرئيس جديد لبرشلونة، فسيستهدف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بصفته توقيعًا محتملًا، وفقًا لما أوردته AS.

ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع اللاعب الفائز بكأس العالم، لكن برشلونة يرى أن اللاعب يستحق خوض معركة من أجله.

مانشستر سيتي أيضًا في السباق، بينما يريد باريس سان جيرمان تمديد عقده ولكن النجم الفرنسي رافض.

Kylian Mbappe France 2020
Getty

المكالمة التي أبقت ميسي ببرشلونة ومنعته من الانتقال لتشيلسي!

2020-10-16T09:03:42Z

الأرجنتيني كان قريب من الانتقال إلى ستامفورد بريدج

كان تشيلسي على وشك التعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة في عام 2014، كشف جيانلوكا دي مارزيو في كتابه الجديد Grand Hotel Calciomercato.

بناءً على مقتطفات من الكتاب، تم إغراء ميسي بمغادرة الكامب نو بعد مزاعم التهرب الضريبي وحتى أنه أجرى مكالمة FaceTime مع مدرب البلوز آنذاك جوزيه مورينيو.

كان تشيلسي مستعدًا لدفع الشرط الجزائي للأرجنتيني البالغ 250 مليون يورو ودفع راتبه الصافي 50 مليون جنيه إسترليني، لكن ميسي لم يكن متحمس في النهاية بعد مكالمة من والده، الذي كان ضد هذه الخطوة.

Lionel Messi Chelsea composite
Getty

كريستال بالاس يقترب من ضم حارس ستوك سيتي

2020-10-16T09:02:39Z

أجرى كريستال بالاس اتصالات مع ستوك سيتي بشأن صفقة لحارس المرمى جاك بوتلاند، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

من المتوقع أن يتم الاتفاق على هذه الخطوة قبل إنتهاء فترة الانتقالات بعد ظهر يوم الجمعة.

ريال مدريد يضع كامافينجا على رأس قائمة صفقات 2021

2020-10-16T08:59:30Z

من المقرر أن يكون لاعب خط وسط رين، إدواردو كامافينجا، على رأس أولويات ريال مدريد في عام 2021، وفقًا لـ AS.

يعتبر اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 17 عامًا أحد أكبر نجوم وهدافي المستقبل.

Eduardo Camavinga France
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