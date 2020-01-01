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أخبار الانتقالات: أستون فيلا يقترب من نيلسون وبرشلونة يحاول مع ديباي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Dest Barcelona
Getty/Goal

فرانكفورت ينهي الاتفاق مع لاعب الدوري الهولندي

2020-09-27T08:32:03Z

توصل إينتراخت فرانكفورت إلى اتفاق بشأن لاعب خط وسط جرونينجن، أجدين هروستيك، بحسب قناة آر تي في نورد.

سيوقع الأسترالي عقدًا متعدد السنوات مع فريق البوندسليجا بعد تألقه في الدوري الهولندي.

أوتامندي ينضم إلى بنفيكا كجزء من صفقة دياس

2020-09-27T08:31:44Z

يوفيتش لديه مستقبل في ريال مدريد

2020-09-27T08:30:14Z

تم إخبار لوكا يوفيتش بالبقاء هادئًا وأنه سيبقى في ريال مدريد لموسم 2020-21 إذا رغب في ذلك.

ذكرت AS أن مجلس الإدارة أجرى محادثات مع المهاجم وسعى لطمأنته بأهميته.

برشلونة مستمر في مفاوضات ديباي

2020-09-27T08:28:33Z

بعد رحيل سواريز برشلونة يستكمل مفاوضات ديباي

برشلونة يضغط لاستكمال توقيع ممفيس ديباي، حسب صحيفة موندو ديبورتيفو.

بعد رحيل لويس سواريز ، برشلونة بحاجة إلى مهاجم ، حيث يسعى رونالد كومان بشدة لجعل ديباي مهاجمًا بعد العمل معه كمدرب لهولندا.

برشلونة غير قادر على إبرام صفقة مع لوتارو مارتينيز ، حيث لا يزال تقييم إنتر مرتفعًا للغاية ، لكن صفقة ديباي 30.7 مليون يورو (28 مليون جنيه إسترليني / 35.7 مليون دولار) يُنظر إليها على أنها أكثر قابلية للتنفيذ.

Memphis Depay Netherlands GFX
Getty/Goal

أستون فيلا في مقدمة السباق على نيلسون

2020-09-27T08:27:33Z

أستون فيلا يقترب من نيلسون

يقود أستون فيلا مجموعة من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز التي تطارد فيكتور نيلسون، وفقًا لإكسترا بلاديت.

لم يكن قلب دفاع كوبنهاجن معروضًا للبيع، ولكن بعد أن عرض عليه حوالي 10 ملايين يورو (9 مليون جنيه إسترليني / 11.5 مليون دولار)، لم يعد بإمكان النادي الدنماركي تجاهل الفائدة.

زيدان ينهي التساؤلات حول تعاقدات ريال مدريد

2020-09-27T08:25:30Z

ليس لدى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أي خطط للتعاقد مع لاعبين جدد قبل انتهاء فترة الانتقالات بعد فوز فريقه المثير 3-2 على ريال بيتيس.

سجل سيرخيو راموس ركلة جزاء متأخرة ليحقق مدريد بطل الدوري الإسباني فوزه الأول في موسم 2020-21 على بيتيس بعشرة لاعبين يوم السبت.

بعد الهدف الافتتاحي لفالفيردي في الدقيقة 14، قلب بيتيس المباراة رأساً على عقب بهدفين في ثلاث دقائق عن طريق عيسى ماندي وويليام كارفاليو قبل نهاية الشوط الأول، لكن تمكن حامل اللقب من العودة والفوز بالمباراة.

zidane
zidane

نجم أياكس على أعتاب برشلونة

2020-09-27T08:22:16Z

نجم أياكس متجه إلى الكامب نو

من المقرر أن يسافر سيرجينو ديست، مدافع المنتخب الوطني الأمريكي للرجال ، إلى برشلونة لإكمال انتقاله إلى النادي الكتالوني، وفقًا لتقريرEsports.

ودّع اللاعب زملائه في فريق أياكس عقب الفوز 2-1 يوم السبت على فيتيسه، مع وصول ديست إلى مقاعد البدلاء في الفوز.

وسيتوجه ديست إلى برشلونة يوم الأحد لاستكمال انتقاله رغم اهتمام بايرن ميونخ الكبير.
Sergino Dest Ajax Barcelona
Getty/Goal

صفقة جديدة لمانشستر يونايتد

2020-09-27T08:18:57Z

يقترب مانشستر يونايتد من النجم أليكس لونا البالغ من العمر 16 عامًا، وفقًا لصحيفة ميرور.

الأرجنتيني الذي أثار اهتمام ميلان، يلعب مع أتليتكو رافاييلا وسجل 16 هدفًا على مستوى الشباب في عام 2020 قبل التوقف الإجباري الذي فرضه فيروس كورونا.

في حال اتمام الصفقة قد لا يتوجه لونا إلى أولد ترافورد حتى عام 2022، مان يونايتد سيسمح له بالبقاء في الأرجنتين لمواصلة تطوره.

سيرخيو راموس "حياتنا ليست متوقفة على الانتقالات"

2020-09-27T08:14:36Z

لا يشعر سيرخيو راموس بالقلق الشديد بشأن الصفقات المحتملة في ريال مدريد مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات.

يقول راموس إنه لا يوجد سبب يدعو للقلق بشأن نشاط انتقالات النادي لأنه لا يزال واثقًا من المجموعة ككل.

Ramos Real Madrid 2020
Getty